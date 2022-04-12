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Жутко бесит: рядовые ситуации, от которых темнеет в глазах

Жутко бесит: рядовые ситуации, от которых темнеет в глазах (17 фото)

Автор:
12 апреля 2022 15:52
Сообщество : Картинка дня
Метки: бесит   бытовые проблемы   жизненные ситуации   наболело   неудачные ситуации   ну и ну   раздражает   то что раздражает   это бесит   
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Люди часто делятся в Интернете своими бедами и наболевшими проблемами. И это полезно с терапевтической точки зрения — выплеснул негатив и живи дальше спокойно...
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бесит   бытовые проблемы   жизненные ситуации   наболело   неудачные ситуации   ну и ну   раздражает   то что раздражает   это бесит   
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1  комментарий
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magic32 36 минут назад
х..ня какая-то
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