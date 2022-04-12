Жутко бесит: рядовые ситуации, от которых темнеет в глазах

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Люди часто делятся в Интернете своими бедами и наболевшими проблемами. И это полезно с терапевтической точки зрения — выплеснул негатив и живи дальше спокойно...
1. "Я пришёл к своей складской ячейке, чтобы забрать кое-какие вещи, и обнаружил, что кто-то срезал мой замок и поставил свой собственный"
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3. "Это уже в третий раз, когда кто-то припарковался на моём зарезервированном месте. Естественно, я позвонил эвакуаторам"
4. "Мне лететь 10 часов. Я выпросил у стюардессы пиво и сразу же опрокинул его на себя. Теперь сижу как идиот весь мокрый и еще 9 часов мне предстоит потягивать бледный эль"
5. "Дочка накупила в "Фортнайте" игровой валюты и других штук почти на 400 долларов (я не могу себе этого позволить)”
7. "Мой тостер позволяет выбрать шесть различных уровней поджаривания хлеба (6 — это максимальное поджаривание). Это то, что я получил на уровне 2"
8. "Я всё недоумевал, почему чипсы в пакете такие безвкусные. Просто все приправы слиплись в один большой камень"
13. "Еда, которую в нашем Starbucks выбрасывают каждую ночь. Всё это было приготовлено меньше часа назад"
14. "Поместите наклейки на кубик перед началом игры". А кубик с цифрами сразу выдать нельзя?"
15. Родители заставили меня прийти в школу в "День прогульщика", когда никого из старшеклассников не было"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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