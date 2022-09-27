История одной из самых известных и дорогих в мире фотографий

Картинка по умолчанию устанавливалась в качестве обоев для рабочего стола на Windows XP. На первый взгляд может показаться, что она – цифровая, то есть создана на компьютере. Однако это не так.

Этот пейзаж действительно существует. И фото сделано в области винодельческого региона долины Напа в США в Калифорнии. Чарльз О'Рир – фотограф запечатлел январский (!) пейзаж в 1996 году. А спустя 4 года продал фото Microsoft.

Вообще предыстория интересная, даже романтическая. Чарльз сделал фото перед встречей своей девушки, которая впоследствии стала его супругой.