История одной из самых известных и дорогих в мире фотографий

Этот вид… Лазурное небо, зелёное поле. Полное умиротворение.
И хотя сейчас не каждый может вспомнить, где видел это изображение, фото с лаконичным названием Bliss (Блаженство) продолжает оставаться одним из самых узнаваемых и известных в мире.
Картинка по умолчанию устанавливалась в качестве обоев для рабочего стола на Windows XP. На первый взгляд может показаться, что она – цифровая, то есть создана на компьютере. Однако это не так.
Этот пейзаж действительно существует. И фото сделано в области винодельческого региона долины Напа в США в Калифорнии. Чарльз О'Рир – фотограф запечатлел январский (!) пейзаж в 1996 году. А спустя 4 года продал фото Microsoft.
Вообще предыстория интересная, даже романтическая. Чарльз сделал фото перед встречей своей девушки, которая впоследствии стала его супругой.
На заставке трава, которая выросла после обильных дождей на месте виноградников, которые убрали из-за заражения виноградной филлоксерой. Автор рассказывал, что изначально хотел снять только небо, использовав камеру Mamiya RZ67 и плёнку Fujifilm Velvia. Никакой дополнительной обработке снимок не подвергался.
Поскольку изначально фотографию планировалось использовать для оформления книги о виноделии, а виноградника, собственно, и не было, то автор решил продать снимок и выложил на стоковый сервис.
Компания предложила владельцу сумму, от которой он не посчитал нужным отказываться. Сколько именно – знают продавец и покупатель. Но известно, что курьерская компания отказалась доставлять пленку с оригиналом кадра, поскольку стандартная страховка в случае ЧП не покрыла бы возмещения.
В итоге Чарли сам полетел в офис и лично доставил снимок. Кстати, вместо умиротворяющего пейзажа могла быть использована и другая фотография.
Но тестировщикам системы показалось, что она напоминает филейную часть тела. И от использования отказались: ягодицы не прошли.
К слову, пользователи выдвигали огромное количество версий касаемо места съемки, начиная с Новой Зеландии и заканчивая Португалией. Многие настаивали на монтаже, объединении отдельной фотографии неба и отдельной – поля. Но это реально существующее место, которое, правда, сегодня уже выглядит совершенно по-другому.
Источник:
АНТИФИШКИ
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