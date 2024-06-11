Анекдоты и каламбуры от пользователей, которые вызывают улыбку

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Читать новости и работать - это рутина для многих. За этим всем мы не замечаем того, что в жизни на самом деле очень много приколов. Пользователи не забыли, что в каждом дне есть место для приколов. Комментаторы выбрали свои любимые шутки и поделились ими.
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А какие ваши любимые анекдоты?
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