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Анекдоты и каламбуры от пользователей, которые вызывают улыбку

Анекдоты и каламбуры от пользователей, которые вызывают улыбку

Автор:
11 июня 2024 21:03
Сообщество : Юмор
Метки: Анекдоты   Каламбур   Приколы   забавно   смешно   смешные комментарии   
2281
16

Читать новости и работать - это рутина для многих. За этим всем мы не замечаем того, что в жизни на самом деле очень много приколов. Пользователи не забыли, что в каждом дне есть место для приколов. Комментаторы выбрали свои любимые шутки и поделились ими.

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А какие ваши любимые анекдоты?

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Метки: Анекдоты   Каламбур   Приколы   забавно   смешно   смешные комментарии   
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9  комментариев
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34k
Юрьевич Час назад
Хм... в детском саду каникулы начались?
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1k
master_luga 21 минуту назад
4 й отряд пионерского лагеря на тихом часе изголялся . не иначе!
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5k
Kozlodoev 22 минуты назад
Даже не улыбнулся ни разу.
Ввжимка с сайта anekdot ru
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42k
АнтонПолднев Полчаса назад
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9k
Харон ( Χάρων) 42 минуты назад
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63k
dima423 Час назад
Хороша ложка к обеду, а шутка в тему)
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1.1M
NAZARETH Час назад
Хрень какая-то...
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12k
Дмитрий Час назад
Х...ня какая то!
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1729 постов (1680 в горячем)

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