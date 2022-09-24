Харьков, СССР - как жили простые люди в 1958 году

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Всеволод Тарасевич — классик советской фотографии. В 1939 ушел добровольцем на Советско-финскую войну. С 1941 по 1945 годы — военный корреспондент.

После 1945 года работал в АПН, печатался в журналах «Советский союз», «Огонек», «Работница». В журнале «Soviet Life» были опубликованы фоторепортажи Всеволода Тарасевича, снятые в 1960-х-1970-х годах в Московском государственном университете, Институте физики высоких энергий в Протвино, Институте биологической физики РАН в Пущино и других научных центрах, которые создавались в то время. В 1963 году за снимок «Поединок» из серии «Московский университет» Тарасевич получил приз World Press Photo.