Харьков, СССР - как жили простые люди в 1958 году

349
30
Сегодня мы посмотрим, как жили простые люди в Харькове 64 года назад – в далеком 1958 году.
Данное путешествие во времени стало возможно благодаря уникальным снимкам классика советской фотографии Всеволода Тарасевича.
Интересного просмотра!
Данное путешествие во времени стало возможно благодаря уникальным снимкам классика советской фотографии Всеволода Тарасевича.
Интересного просмотра!
1.
75-летний пенсионер-стеклодув
Всеволод Тарасевич — классик советской фотографии. В 1939 ушел добровольцем на Советско-финскую войну. С 1941 по 1945 годы — военный корреспондент.
После 1945 года работал в АПН, печатался в журналах «Советский союз», «Огонек», «Работница». В журнале «Soviet Life» были опубликованы фоторепортажи Всеволода Тарасевича, снятые в 1960-х-1970-х годах в Московском государственном университете, Институте физики высоких энергий в Протвино, Институте биологической физики РАН в Пущино и других научных центрах, которые создавались в то время. В 1963 году за снимок «Поединок» из серии «Московский университет» Тарасевич получил приз World Press Photo.
После 1945 года работал в АПН, печатался в журналах «Советский союз», «Огонек», «Работница». В журнале «Soviet Life» были опубликованы фоторепортажи Всеволода Тарасевича, снятые в 1960-х-1970-х годах в Московском государственном университете, Институте физики высоких энергий в Протвино, Институте биологической физики РАН в Пущино и других научных центрах, которые создавались в то время. В 1963 году за снимок «Поединок» из серии «Московский университет» Тарасевич получил приз World Press Photo.
×
×
14.
На выставке достижений Харьковской области. У модели советского искусственного спутника Земли «Спутник-3».
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
Метки: СССР история люди страна фотографии
Новости партнёров