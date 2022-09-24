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Харьков, СССР - как жили простые люди в 1958 году

Харьков, СССР - как жили простые люди в 1958 году

Автор:
24 сентября 2022 21:51
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
349
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Сегодня мы посмотрим, как жили простые люди в Харькове 64 года назад – в далеком 1958 году.
Данное путешествие во времени стало возможно благодаря уникальным снимкам классика советской фотографии Всеволода Тарасевича.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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3  комментария
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10k
Andrei 7 часов назад
Да они ещё 8 месяцев назад нормально жили.
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Ваня 22 минуты назад
была страна и были люди...
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Юганск

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