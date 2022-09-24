Наш современник гений

Любовь Лейбовна перевела Гришу в 239-ю физико-математическую школу, которую тот закончил бы с золотой медалью, если бы не четверка по физкультуре.



С 5 класса мальчик занимался в математическом кружке под руководством Сергея Евгеньевича Рукшина, учителя от Бога.



В 1982 году Перельман получил золотую медаль на «Международной математической олимпиаде» в Будапешете, перерешав за минимальное все предложенные задачи и набрав максимально возможное количество баллов.



После «венгерского триумфа» Григория без экзаменов приняли на «Матмех» «Ленинградского Государственного Университета».



Перельман учился на одни пятерки, продолжал участвовать в олимпиадах и получал повышенную ленинскую стипендию.



В 1987 году золотой медалист поступил в аспирантуру «Математического института им. Стеклова». Три года спустя он блестяще защитил кандидатскую диссертацию и остался работать на кафедре старшим научным сотрудником.



В начале «смутных» 90-х годов неприкаянный гений, не избежав соблазна, уехал преподавать в США. Его запала хватило на несколько лет, в 1996 году математик вернулся в Питер.



Работая в США российский математик удивлял своих американских коллег своей скромностью и аскетичностью, он ел один раз в день довольствуясь молоком, хлебом и сыром.



В 1904 году величайший ум «всех времен» француз Анри Пуанкаре предложил научному сообществу гипотезу о том, что всякое n-мерное многообразие гомотопически эквивалентно n-мерной сфере тогда и только тогда, когда оно гомеоморфно ей.



Если упростить идею Пуанкаре, то она может звучать так: Вселенную «вышедшую» из точки, можно в эту же точку свернуть.



В 2000 году «Математический институт Клэя» включил «Гипотезу Пуанкаре в список «Семи задач тысячелетия», назначив за решение каждой головоломки премию в 1 000 000$.



Поразительно, что гипотеза для двухмерных и многомерных пространств неоднократно доказывалась математиками, а вот трехмерное пространство на 98 лет превратилось для ученых мужей в непреодолимую преграду.



В 2002 году Григорий Яковлевич блестяще доказал гипотезу Пуанкаре. Ученый отказался от престижной «Филдсовской премии» и от 1 млн. «призовых» которые ему вознамерился выплатить «Институт Клэя».



Тысячи завистников из математической среды, и миллионы обывателей, узнав об отказе ученого от баснословных «премиальных», покрутив у виска, сказали: «Да по нему сразу видно, что он не от мира сего».



Согласно легенде сам Григорий Яковлевич на вопрос прилипчивого журналиста однажды грустно ответил: «Право слово Вы странный человек, я открыл тайну управления Вселенной, так зачем после этого мне нужен миллион долларов?».



Завистники попытались очернить имя гения, обвинив его в плагиате. По их версии во время стажировки в Калифорнийском университете Григорий Яковлевич, поговорил 5 минут профессором математики Ричардом Гамильтоном, который якобы в двух словах открыл ему глаза на возможное решение гипотезы Пуанкаре.



Отмахнувшись от премии, Перельман сказал:



«Я отказался. Вы знаете, у меня было очень много причин и в ту, и в другую сторону. Поэтому я так долго решал. Если говорить совсем коротко, то главная причина - это несогласие с организованным математическим сообществом. Мне не нравятся их решения, я считаю их несправедливыми. Я считаю, что вклад в решение этой задачи американского математика Гамильтона ничуть не меньше, чем мой».



Качественной оценкой доказательства гипотезы Пуанкаре занимались сразу три независимые группы математиков. Научная бригада китайских товарищей попыталась оспорить открытие Перельмана, заявив, что они нашли полное доказательство гипотезы раньше российского ученого. Спустя незначительное время, пристыженные своими многочисленными коллегами «поднебесные хитрованы» отказались от претензии на приоритетность решения первой задачи тысячелетия.



В декабре 2005 года Григорий Яковлевич уйдя из института, добровольно затворился в своей маленькой квартирке. Ученый сказал, что столкнувшись с бескрайней ложью в математическом сообществе, решил покинуть науку, погрязшую в грязи, обмане и предательстве.



В 2011 году математик отказался от предложения стать членом «Российской академии наук». В этом же году Ричард Гамильтон получил математическую «Премию Шао» и 1 млн. $ за создание теории приведшей Перельмана к доказательству гипотезы Пуанкаре. Конечно же, американец не отказался от вполне заслуженных им «призовых».