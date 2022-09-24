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Наш современник гений

Наш современник гений

Автор:
24 сентября 2022 14:41
Метки: Гений   Григорий Яковлевич Перельман   Наш современник   история   математик   факты   
892
2
13 июня 1966 года в ленинградской еврейской семье родился Григорий Яковлевич Перельман, его отец был обычным инженером, а мама преподавателем математики.
С раннего детства мальчик интересовался точными науками, шахматами, занимался в музыкальной школе по классу скрипки и любил играть с дворовыми мальчишками в настольный теннис.
В 7 классе мама впервые разглядела в сыне серьезные зачатки не одаренности или таланта, а гениальности.
Любовь Лейбовна перевела Гришу в 239-ю физико-математическую школу, которую тот закончил бы с золотой медалью, если бы не четверка по физкультуре.

С 5 класса мальчик занимался в математическом кружке под руководством Сергея Евгеньевича Рукшина, учителя от Бога.

В 1982 году Перельман получил золотую медаль на «Международной математической олимпиаде» в Будапешете, перерешав за минимальное все предложенные задачи и набрав максимально возможное количество баллов.

После «венгерского триумфа» Григория без экзаменов приняли на «Матмех» «Ленинградского Государственного Университета».

Перельман учился на одни пятерки, продолжал участвовать в олимпиадах и получал повышенную ленинскую стипендию.

В 1987 году золотой медалист поступил в аспирантуру «Математического института им. Стеклова». Три года спустя он блестяще защитил кандидатскую диссертацию и остался работать на кафедре старшим научным сотрудником.

В начале «смутных» 90-х годов неприкаянный гений, не избежав соблазна, уехал преподавать в США. Его запала хватило на несколько лет, в 1996 году математик вернулся в Питер.

Работая в США российский математик удивлял своих американских коллег своей скромностью и аскетичностью, он ел один раз в день довольствуясь молоком, хлебом и сыром.

В 1904 году величайший ум «всех времен» француз Анри Пуанкаре предложил научному сообществу гипотезу о том, что всякое n-мерное многообразие гомотопически эквивалентно n-мерной сфере тогда и только тогда, когда оно гомеоморфно ей.

Если упростить идею Пуанкаре, то она может звучать так: Вселенную «вышедшую» из точки, можно в эту же точку свернуть.

В 2000 году «Математический институт Клэя» включил «Гипотезу Пуанкаре в список «Семи задач тысячелетия», назначив за решение каждой головоломки премию в 1 000 000$.

Поразительно, что гипотеза для двухмерных и многомерных пространств неоднократно доказывалась математиками, а вот трехмерное пространство на 98 лет превратилось для ученых мужей в непреодолимую преграду.

В 2002 году Григорий Яковлевич блестяще доказал гипотезу Пуанкаре. Ученый отказался от престижной «Филдсовской премии» и от 1 млн. «призовых» которые ему вознамерился выплатить «Институт Клэя».

Тысячи завистников из математической среды, и миллионы обывателей, узнав об отказе ученого от баснословных «премиальных», покрутив у виска, сказали: «Да по нему сразу видно, что он не от мира сего».

Согласно легенде сам Григорий Яковлевич на вопрос прилипчивого журналиста однажды грустно ответил: «Право слово Вы странный человек, я открыл тайну управления Вселенной, так зачем после этого мне нужен миллион долларов?».

Завистники попытались очернить имя гения, обвинив его в плагиате. По их версии во время стажировки в Калифорнийском университете Григорий Яковлевич, поговорил 5 минут профессором математики Ричардом Гамильтоном, который якобы в двух словах открыл ему глаза на возможное решение гипотезы Пуанкаре.

Отмахнувшись от премии, Перельман сказал:

«Я отказался. Вы знаете, у меня было очень много причин и в ту, и в другую сторону. Поэтому я так долго решал. Если говорить совсем коротко, то главная причина - это несогласие с организованным математическим сообществом. Мне не нравятся их решения, я считаю их несправедливыми. Я считаю, что вклад в решение этой задачи американского математика Гамильтона ничуть не меньше, чем мой».

Качественной оценкой доказательства гипотезы Пуанкаре занимались сразу три независимые группы математиков. Научная бригада китайских товарищей попыталась оспорить открытие Перельмана, заявив, что они нашли полное доказательство гипотезы раньше российского ученого. Спустя незначительное время, пристыженные своими многочисленными коллегами «поднебесные хитрованы» отказались от претензии на приоритетность решения первой задачи тысячелетия.

В декабре 2005 года Григорий Яковлевич уйдя из института, добровольно затворился в своей маленькой квартирке. Ученый сказал, что столкнувшись с бескрайней ложью в математическом сообществе, решил покинуть науку, погрязшую в грязи, обмане и предательстве.

В 2011 году математик отказался от предложения стать членом «Российской академии наук». В этом же году Ричард Гамильтон получил математическую «Премию Шао» и 1 млн. $ за создание теории приведшей Перельмана к доказательству гипотезы Пуанкаре. Конечно же, американец не отказался от вполне заслуженных им «призовых».

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Метки: Гений   Григорий Яковлевич Перельман   Наш современник   история   математик   факты   
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11  комментариев
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41
Трактор Митя 9 часов назад
В Античной Греции он был бы уважаемым гражданином и философом, а сейчас, когда материальные блага являются высшим авторитетом, его считают фриком. Родился не в то время.
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78
Anatoliy 4 часа назад
Конечно же, по некоторым меркам он сумасшедший. Но, это разные миры в которых мы живем. Там где живет счастье нет места для миллиона долларов. Ты пришёл в этот мир с пустыми руками, так же его и покинешь. Не возможно потерять то, что тебе не принадлежит.
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1k
nikam 5 часов назад
Так мало того, не каждому ученому математику дано в полной мере оценить его доказательство теоремы.
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239
Давид 7 часов назад
Согласно легенде сам Григорий Яковлевич на вопрос прилипчивого журналиста однажды грустно ответил: «Право слово Вы странный человек, я открыл тайну управления Вселенной, так зачем после этого мне нужен миллион долларов?"

Живу давно, много видел. Уверен, что человек, который открывает тайну управления, первым делом начинает пробовать управлять. Но!, как говорил некий Воланд, для того,
чтобы управлять, нужен какой-никакой, а план, лет этак на двести. "Нормальная наука" в тупике уже несколько десятилетий.
"Структура научных
революций" (Kuhn, 1962), рекомендуется к прочтению.
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4k
Горожанин 7 часов назад
«Право слово Вы странный человек, я открыл тайну управления Вселенной, так зачем после этого мне нужен миллион долларов?».

Какое удивительное разноплановое мышление нашей интеллигенции. Говорят: умный человек себя никогда не назовет умным. Но когда Перельман фактически называет себя богом, так как якобы открыл тайну управлением Вселенной - аплодируют стоя. Это всё даже не вялотекущая, это простая шизофрения.
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40k
Сергей 8 часов назад
Выдать этому парню молока хлеба и сыра на лимон баксов.
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31k
MatveiVainrub 9 часов назад
Зачем ему миллион ?! Ему аплодирует вселенная !!!
Не ради денег , но для науки и будущего всего человечества .
Вот только право не знаю заслужило ли оно это решение ???
Думаю , что да заслужило ( раз это решение есть ) . Но честное слово так хочется сказать - "НЕТ" !!!
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14k
сеньор Леонсио 9 часов назад
Он Матрицу взломал,а вы ему виртуальные бабки предлагаете!
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−6
adnnin 9 часов назад
pikabu ru story grigoriy_perelman_mnogomernaya_figura_7702324
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Митхун Чакрабортенков

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