Кто работает в метро Москвы ночью

Чтобы измерить температуру, замеры делают в нескольких точках на платформе и в вестибюлях станций. При необходимости корректируют работу вентиляционных шахт. Если на улице выше +10°, то по нормам температура в метро должна быть от +10° до +30° максимум.



Норма влажности в метро - от 15% до 75%. Поддерживать нужные значения помогают те же вентиляционные шахты.



Сотрудники клинингового центра так же заступают на ночную смену, только не в полночь, а в 20:00. С вечера они выносят мусор, дезинфицируют поверхности, моют лестницы.