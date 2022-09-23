Кто работает в метро Москвы ночью

Работа в метро не останавливается даже в ночное время. Пока составы стоят в депо и тоннелях, на службу заступают монтеры, слесари, уборщики и специалисты лаборатории микроклимата.
Как только двери метрополитена закрываются на выход, в вестибюлях и на станциях появляются инженеры лаборатории микроклимата.
Они измеряют параметры воздуха: следят за температурой, влажностью и воздушными потоками на станциях. Специалисты заступают на смену в полночь и покидают свой пост в 09:00.
Температуру и влажность воздуха измеряют термогигрометром, а скорость движения воздуха узнают при помощи анемометра. В холодное время года скорость воздушных потоков должна быть не больше 1 м/с, а в теплое - не больше 2 м/с.
Чтобы измерить температуру, замеры делают в нескольких точках на платформе и в вестибюлях станций. При необходимости корректируют работу вентиляционных шахт. Если на улице выше +10°, то по нормам температура в метро должна быть от +10° до +30° максимум.
Норма влажности в метро - от 15% до 75%. Поддерживать нужные значения помогают те же вентиляционные шахты.
Сотрудники клинингового центра так же заступают на ночную смену, только не в полночь, а в 20:00. С вечера они выносят мусор, дезинфицируют поверхности, моют лестницы.
Водой и пеной тереть ступени нельзя - пассажиры могут поскользнуться, поэтому специалисты используют абсорбент - опилки. Они хорошо впитывают воду и вбирают в себя грязь, не позволяя при этом подниматься пыли. Когда метро закрывается, уборщики моют лестницы пеной и щетками, а потом смывают аппаратом высокого давления.
Затем специалисты доводят до блеска входные двери, а после 02:00 спускаются на платформы и полируют полы на станции.
Клининг в метро - дело круглосуточное. Днем поддерживается чистота и дезинфекция, а ночью доводят буквально все поверхности до блеска. Всего в метро работают более четырех тысяч сотрудников клинингового центра.
Ночью трудятся еще и слесари-электрики и машинисты эскалаторов.
После окончания движения поездов они останавливают ход ступеней и отправляются в машинное помещение, чтобы при необходимости смазать цепи и подшипники, поменять масло, заменить изношенные детали эскалатора или достать из механизма утерянные вещи: заколки и монеты.
К 05:30 эскалаторы снова запускают.
К слову, многие думают, что щетки над ступенями нужны для очистки обуви. Это совсем не так. Они нужны, чтобы за края ступеней не зацепились шнурки или штанины, а когда пассажиры очищают с их помощью обувь, мелкие камушки могут попасть в механизм и привести к его остановке.
Интересно, что стандартная скорость такой машины - не более 0,75 м/с. Это рассчитанная учеными средняя скорость ходьбы человека, поэтому пассажирам не приходится резко притормаживать или бежать при заходе на эскалатор.
Примерно в 02:30 в метро снимают напряжение с контактного рельса, и на службу заступают обходчики пути и монтеры.
Вооружившись путевым ключом, кувалдой и фонариком, они идут выявлять и устранять неисправности пути в тоннелях. Работа с одним участком может занимать от 15 минут до нескольких часов, но главное завершить ремонт до того, как подадут напряжение и поедут первые поезда. За смену эти сотрудники проходят до 7 км.
"Однажды обнаружили, что ширина колеи пути на нашем участке изменилась на 10 миллиметров. Бывает, крепления теряют жесткость, немного расшатываются, поэтому путь уширяется. Это не сказывается на безопасности, но влияет на плавность хода поездов, и пассажиров может немного покачивать, как на кочках. Чтобы такого не было, нам нужно выправить путь. Для этого мы берем путевой ключ, кувалду и более серьезный инструмент, проверяем специальным шаблоном ширину колеи и мелом отмечаем место, где надо сдвинуть ходовой рельс в нужную сторону, а затем до 05:00 выполняем необходимые работы", - рассказывает помощник мастера Андрей Пермяков.
Вся эта работа скрыта от чужих глаз, а результат может и не всегда виден, но точно ощущается.
Источник:
АНТИФИШКИ
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