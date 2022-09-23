Весь Лос-Анджелес ищет собачку Пэрис Хилтон: звезда даже наняла детектива

Актриса, певица и модель Пэрис Хилтон с 14 сентября не находит себе места. У блондинки пропала любимая собчака породы чихуахуа по кличке Даймонд Бэби. Она пропала из дома, когда Пэрис была на фотосессии.
В тот злополучный день Пэрис Хилтон была на фотосессии. В доме звезды работали грузчики и кто-то из них забыл закрыть дверь. Пёсик выскочил на улицу и пропал. Об этом сообщает People.
«Чувствую, будто часть меня отсутствует, и без нее все стало иначе. Даймонд Бэби — это мое все, она мне действительно как дочь. Мы были неразлучны, она была моей лучшей подругой и всегда была рядом со мной», — жалуется Пэрис.
«Мое сердце разбито. Последний раз Даймонд Бэби видели 14 сентября. Мы сейчас переезжаем, вероятно, один из грузчиков оставил дверь открытой, и собака выбежала из дома. Моя семья и друзья помогали мне искать ее по всему району, но мы так и не нашли ее», — рассказала звезда.
Пэрис даже наняла детектива по поиску домашних животных. Ежедневно люди, работающие на модель, просматривают видео с дронов, опрашивают соседей и прохожих. Пэрис Хилтон обратилась к подписчикам с просьбой помочь в поисках собаки и пообещала вознаграждение тому, кто вернет Даймонд Бэби домой.
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АНТИФИШКИ
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