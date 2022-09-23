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Весь Лос-Анджелес ищет собачку Пэрис Хилтон: звезда даже наняла детектива

Весь Лос-Анджелес ищет собачку Пэрис Хилтон: звезда даже наняла детектива

Автор:
23 сентября 2022 09:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Лос-Анджелес   детектив   интересное   пропажа   пэрис хилтон   собачка   фото   
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Актриса, певица и модель Пэрис Хилтон с 14 сентября не находит себе места. У блондинки пропала любимая собчака породы чихуахуа по кличке Даймонд Бэби. Она пропала из дома, когда Пэрис была на фотосессии.

В тот злополучный день Пэрис Хилтон была на фотосессии. В доме звезды работали грузчики и кто-то из них забыл закрыть дверь. Пёсик выскочил на улицу и пропал. Об этом сообщает People.

«Чувствую, будто часть меня отсутствует, и без нее все стало иначе. Даймонд Бэби — это мое все, она мне действительно как дочь. Мы были неразлучны, она была моей лучшей подругой и всегда была рядом со мной», — жалуется Пэрис.

«Мое сердце разбито. Последний раз Даймонд Бэби видели 14 сентября. Мы сейчас переезжаем, вероятно, один из грузчиков оставил дверь открытой, и собака выбежала из дома. Моя семья и друзья помогали мне искать ее по всему району, но мы так и не нашли ее», — рассказала звезда.

Пэрис даже наняла детектива по поиску домашних животных. Ежедневно люди, работающие на модель, просматривают видео с дронов, опрашивают соседей и прохожих. Пэрис Хилтон обратилась к подписчикам с просьбой помочь в поисках собаки и пообещала вознаграждение тому, кто вернет Даймонд Бэби домой.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Лос-Анджелес   детектив   интересное   пропажа   пэрис хилтон   собачка   фото   
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16  комментариев
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8k
МихА Час назад
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418
Царь 18 минут назад
Моя покойная бабушка говорила: собачья матка не сдохла, ещё народит.
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3k
vasilykopkov 21 минуту назад
Хрень всё это.
Забывать её стали, вот и решила хайпануть...
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2k
Semen Полчаса назад
Собака то где?
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9k
Летучий Мыш Полчаса назад
Да грузчики на неё стул уронили наверное и прикопали с испугу)
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546
kolobok263 Полчаса назад
Бузову ей в помощь. Поржем
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8k
Владимир 50 минут назад
В чебуреке не искали? Или в Вегасе нет чебуреков?
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8k
Mowgley Z ⚔ Час назад
Реально балаган, посвященный чихуехуе
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19k
ЦСКА 2 часа назад
"Актриса, певица и модель"......
"Актриса, певица и модель"......Посмотреть
"Актриса, певица и модель"......
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8k
krivsan 2 часа назад
Даймонду Бэби видимо надоела гламурная жизнь,по Википедии Чихуа хуа "он имеет крепкое здоровье, высокий интеллект, контактность и покладистый характер" не сошлись наверное ни по одному пункту
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
6k
−101
Thomsen 2 часа назад
Эйс Вентура снова в деле!!
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1k
emporio_ss 2 часа назад
вкусная у неё собачка была

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