Весь Лос-Анджелес ищет собачку Пэрис Хилтон: звезда даже наняла детектива

В тот злополучный день Пэрис Хилтон была на фотосессии. В доме звезды работали грузчики и кто-то из них забыл закрыть дверь. Пёсик выскочил на улицу и пропал. Об этом сообщает People.

«Чувствую, будто часть меня отсутствует, и без нее все стало иначе. Даймонд Бэби — это мое все, она мне действительно как дочь. Мы были неразлучны, она была моей лучшей подругой и всегда была рядом со мной», — жалуется Пэрис.