Тест на знание периодической таблицы химических элементов

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Насколько хорошо вы разбираетесь в таблице Менделеева? В тесте не будет слишком сложных вопросов. Да и любой момент можно будет заглянуть в саму таблицу. Вас же никто не заставляет её запоминать наизусть.
Источник:
АНТИФИШКИ
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