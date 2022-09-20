Насколько хорошо вы разбираетесь в таблице Менделеева? В тесте не будет слишком сложных вопросов. Да и любой момент можно будет заглянуть в саму таблицу. Вас же никто не заставляет её запоминать наизусть.

Тест на знание периодической таблицы химических элементов 0