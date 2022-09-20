FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 1776 постов • 726 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука 
Тест на знание периодической таблицы химических элементов

Тест на знание периодической таблицы химических элементов

Автор:
20 сентября 2022 16:03
Сообщество : Наука
Метки: наука   таблица менделеева   тест   тесты по естественным наукам   тесты тесты по химии   химия   
3264
1
Насколько хорошо вы разбираетесь в таблице Менделеева? В тесте не будет слишком сложных вопросов. Да и любой момент можно будет заглянуть в саму таблицу. Вас же никто не заставляет её запоминать наизусть.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: наука   таблица менделеева   тест   тесты по естественным наукам   тесты тесты по химии   химия   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Трям 2 часа назад
Объясните, в чем разница?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
BiZ Минуту назад
последний вопрос убил окончательно. какие два? и во всех вариантах ртуть. афтар, ты даун.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Will2006 17 минут назад
7 из 8 (в мое время понятие постпереходных и т.п. металлов не было), химию (в том числе органическую и биохимию) изучал в ВУЗе и до сих пор неплохо помню
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
3 як
если учесть что я химию не учил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
СергейПименов Полчаса назад
Тест с ошибками
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Петр Полчаса назад
пальцем в небо и 7 из 8

ЗЫЖ в школе было отлично, но все позабыл к 40 годикам)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Мистер Фикс Полчаса назад
Из 8 ответил на 4... и то наугад

Никогда не дружил с химией
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Copycat Полчаса назад
Да уж мое знание химии - уровень Гомер Симпсон
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
013 в Тентуре Полчаса назад
5/8 в т.ч. на 2 ответил сам, на 2 есть ответы в самом тесте, 1 угадал. А вообще по химии у меня всегда была тройка с минусом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
perekrestok 38 минут назад
Когда учил химию то не было такого полуметаллы, переходные металлы. И для меня большое открытие что углерод относятся каким то образом к металлам. Погорел именно на всех вариантах металлов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Тупняк 39 минут назад
Вообще неплохо. 4 из 8, в школе когда учился, ни на один бы не ответил. В двух вообще тупанул.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
noName 43 минуты назад
6 из 8,странно по химии всегда 2 ка была...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий 52 минуты назад
на половину вопросов можно ответить посмотрев на свойства химических элементов внизу таблицы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
463
alex72 52 минуты назад
3.... странно.... в школе было 2....... стареем....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Majul 59 минут назад
Из 8 вопросов ответили верно на 5. Вы неплохо знаете основы. Пригодилась ли химия в жизни?

Со скрипом, уже мало что помнится из школьной программы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
BornFree25 Час назад
Я уже на втором вопросе засыпаю. Какой же отвратительный и нудный предмет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Oleg Час назад
штуки три вопроса на какие-то знания, остальные на умение читать табличку и подписи к ней...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Алексей Куликов Час назад
8 из 8!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр Час назад
Мля 7 из 8 из-за переходных металлов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
александр 2 часа назад
Наш вариант таблицы как-то роднее. Представленный, если честно, для меня не информативен
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
antonium 2 часа назад
5 из 8. Тупой и еще тупее)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 4 комментария
Показать ещё
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1045860



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Куда исчез Дэвид Копперфильд, самый именитый иллюзионист планеты
Куда исчез Дэвид Копперфильд, самый именитый иллюзионист планеты
Ю. Никулин о В. Шукшине. Пароход на Дону
Ю. Никулин о В. Шукшине. Пароход на Дону
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. Грузовик с отказавшими тормозами протаранил несколько машин в Иркутской области
Авария дня. Грузовик с отказавшими тормозами протаранил несколько машин в Иркутской...
Роскачество проведет исследование популярных игрушек Хагги Вагги и узнает, насколько они опасны
Роскачество проведет исследование популярных игрушек Хагги Вагги и узнает, насколько...
Иллюзия демократии: где сегодня забывают о свободе слова?
Иллюзия демократии: где сегодня забывают о свободе слова?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Спасибо китайцам

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя старым

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#автомобили#подборка#факты#интересное#похороны#позитив#страна#Великобритания
#фото#прикол#животные#автомир#дтп#аварии#авто аварии#Ynews#Китай#Еда
#история#люди#фотографии#СССР#Приколы#картинки#в мире#Россия#смешно#кино
Samsung опять жжёт. Будьте осторожны! (3 фото) Samsung опять жжёт. Будьте осторожны! (3 фото) В Польше нашли скелет «вампирши» с серпом поперек горла, мешающим ей восстать из мертвых В Польше нашли скелет «вампирши» с серпом поперек горла, мешающим ей восстать из мертвых Зачем папа Урбан VIII пытался запретить чихание Зачем папа Урбан VIII пытался запретить чихание 10 невероятных изобретений женщин 10 невероятных изобретений женщин "Теория шести рукопожатий". Что о ней говорит наука "Теория шести рукопожатий". Что о ней говорит наука Самый продвинутый робот пообещал, что восстания машин не будет Самый продвинутый робот пообещал, что восстания машин не будет

На что жалуетесь?

Вернуться