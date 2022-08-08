Офицерская классика: знаковые пистолеты, применяемые в эпоху СССР

Традиционным оружием любого офицера был и по-прежнему остаётся пистолет, применяемый не только в рядах армии, но и в других силовых структурах. Но какими же отечественными и зарубежными образцами короткоствольного оружия успели попользоваться за 69-летний период советской истории?
И начнём с револьвера Нагана. Да, это не пистолет, однако не упомянуть его было бы настоящим кощунством. Ведь это яркий представитель оружия, активно использовавшийся сначала царскими офицерами, а после советскими командирами и комиссарами, простояв на вооружении вплоть до 1950 года.
7-зарядный бельгийский револьвер выпускали на Тульском заводе, и даже когда в армии появился знаменитый на весь мир ТТ, его выпуск не прекращался.
Несмотря на то, что немецкий Маузер С96 никогда не производился на просторах СССР, встретить его можно было довольно часто. Всё потому, что его часто захватывали в качестве трофеев в Первую мировую и Гражданскую войну. Последнее же его появление наблюдалось уже в следующей мировой войне.
Пистолет Коровина стал первым советским оружием, выпускавшимся с 1926 по 1935 год и разрабатывавшимся для командиров армии и сотрудников НКВД. Иногда, хоть и редко, им даже награждали стахановцев. Однако был у него нюанс, который требовал изменений: пистолет изготавливался под иностранные патроны.
Именно поэтому появился по-настоящему отечественный, не нуждающийся в представлении Тульский Токарев. За период с 1930 по 1953 год было выпущено свыше 1,7 млн экземпляров всех моделей ТТ. Конечно, он не был идеальным, однако, как уже говорилось, нашим, что было важно с точки зрения государственной безопасности. Правда, в годы Великой Отечественной войны в нём вскрылись недостатки, вынудившие заняться разработкой замены.
Именно так и появился легендарный пистолет Макарова, созданный в 1948 году. И уж он-то отлично себя зарекомендовал, став главным оружием советской милиции и пережив существование СССР. До сих пор он эксплуатируется почти двумя десятками стран. Кроме того, на базе ПМ появилось немало модификаций, активно использующихся и сегодня.
Одновременно с ним разрабатывался пистолет Стечкина, принятый на вооружение двумя годами позже. Правда, широкое распространение он так и не получил. Пистолет с магазином на 20 патронов задумывался как оружие, которое повысило бы огневую мощь офицеров, однако он перекочевал в пользование спецподразделений.
Несмотря на то, что серийное производство было остановлено в 1958 году, некоторые пистолеты производят для нужд спецназа и разведки по сей день.
К слову, для разведки, а также ВДВ и КГБ создавался и особенный пистолет Макарова, а именно Бесшумный (он же 6П9). От классического ПМ он отличается лишь тем, что стреляет гораздо тише. Серийное производство было прекращено в 1989 году, однако в некоторых республиках бывшего СССР им пользуются до сих пор.
Довольно экзотичный, малогабаритный пистолет «Гроза» был первым, но далеко не последним, созданным для нужд КГБ. Его разработали в 1965 году и использовали вплоть до развала страны даже несмотря на то, что каждое последующее десятилетие появлялась новая модель. Его ключевая особенность заключалась в бесшумном патроне закрытого типа СП-3. Кроме того, дальность стрельбы составляла всего до 20 метров, и заряжался он как ружье – прямо в ствол.
А вот охотничий ТП-82 разрабатывался для офицеров-космонавтов. Трехствольный пистолет с одним резным стволом нужен был в случае приземления не по плану. Он мог использоваться для добычи пропитания, стрельбы сигнальными ракетами, а также в качестве ножа и лопаты. К счастью, применять это чудо-изобретение не приходилось.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не производился. Но закупался.
"Начиная с 1920 года и до начала 1930х годов германские Mauser C-96 выпускаются с укороченными стволами длиной 99 мм (в соответствии с ограничениями Версальского договора). Именно такие Маузеры были закуплены Советской Россией в 1920х годах, и этот факт дал повод называть все короткоствольные Маузеры «Боло»-моделями (Боло от Большевик)."
Кстати, наганы были не только офицерские, двойного действия, были и для нижних чинов, одинарного.
ПСМ. 5.45мм пистолет ПСМ (конструкторы Лашнев, Симарин и Куликов), изначально предназначенный для скрытого ношения сотрудниками МВД и КГБ, был принят на вооружение в 1972 году по результатам конкурса, в котором он победил единственного конкурента пистолет Бабкина БВ-025. Для достижения минимальной толщины пистолета при приемлемом убойном действии для него в Климовском ЦНИИТочМаш был разработан специальный, в своем роде уникальный патрон 5.45х18мм с бутылочной гильзой (обозначение 5,45х18 МПЦ, индекс 7Н7). В последующем пистолет ПСМ также использовался в качестве оружия личной самозащиты высших командных чинов силовых ведомств СССР и России.
Бесшумный пистолет ПСС "Вул". Бесшумный пистолет ПСС (официальный индекс 6П28, кодовое обозначение в ходе разработки «Вул») был разработан в период с 1979 по 1983 год для вооружения персонала КГБ и военной разведки, нуждающегося в самозарядном бесшумном оружии. По сравнению с существующими образцами бесшумного оружия "традиционного типа," такими как ПБ, ПСС отличают малые размеры, делающие его особенно удобным для скрытого ношения. Столь малая для бесшумного оружия длина достигнута использованием специальных патронов СП-4 с отсечкой пороховых газов внутри гильзы. Использование специальных патронов позволило отказаться от громоздкого и тяжелого глушителя, обычно используемого на бесшумном оружии. По сравнению с предшествующими образцами оружия под бесшумные специальные патроны (МСП, С-4М) пистолет ПСС обеспечивает значительно более высокую скорострельность за счет использования самозарядного механизма с отъемным магазином на шесть патронов. Пистолет разработан в ЦНИИТочМаш в городе Климовске конструкторами Красниковым, Левченко, Медвецким и Петровым.
Бесшумный пистолет С4М. Бесшумный пистолет С4 (С4М после модернизации) был разработан в середине шестидесятых годов ХХ века для использования в различных специальных операциях, требующих полностью бесшумной и беспламенной стрельбы. В основу конструкции пистолета были положены специальные бесшумные патроны линейки ПЗ / ПЗА / ПЗАМ калибра 7.62мм (7.62х63), в которых звук выстрела подавлялся путем запирания пороховых газов в увеличенной гильзе повышенной прочности. Запирание пороховых газов осуществлялось при помощи промежуточного поршня, что определило большую длину гильзы. Пистолет С4 и С4М состоял на вооружении КГБ СССР и подразделений армейского спецназа. В дальнейшем на частичную замену пистолету С4М пришел заметно более компактный пистолет МСП, использовавший более короткие патроны 7.62х38 СП-3 с двухступенчатым поршнем.
Пистолет подводный СПП-1М. Пистолет подводный специальный СПП-1 был разработан в ЦНИИТочМаш в конце шестидесятых годов конструкторами Кравченко и Сазоновым для вооружения боевых пловцов ВМФ СССР. Так как обычные пули в воде теряют эффективность уже на самых малых дальностях (менее 1 метра), для подводного оружия были разработаны специальные боеприпасы, стреляющие иглообразными пулями большого удлинения. Стабилизация пули в воде осуществляется гидродинамически, за счет кавитационной полости, генерируемой небольшой плоской площадкой на переднем заостренном конце пули. В воздушной среде пуля никак не стабилизируется, так как для пуль большого удлинения стабилизация вращением неэффективна, и стволы пистолета СПП-1 гладкие, без нарезов.
Ствол резной - это от Смуглянки?
И про его прицельную дальность все знают - даже в обучении стрельбы из него нет и речи о 50 метрах (25 эффективная) и пр....
Его задача - останавливающая эффективность на коротких дистанциях.
И чтобы неудачный выстрел, при промахе, не стал смертельным (в городских условиях) для случайного прохожего.
в ПБ только ударно-спусковой механизм и магазин.
ТП-82 разработан для космонавтов - без различия, офицер или гражданский, учили обращаться с ним всех членов экипажа.
"Согласно определению ГОСТ 28653-2018, револьвер «пистолет с вращающимся блоком патронников или стволов»."
В руках оружие, скорее всего, не держал, а если держал, то недолго.
Чего-то нахватался по верхам и давай умничать...
Я русский не могу это иметь, а пиндос- пожалуйста!!! И не в упрёк автору, где Марголин?! Квитанция инженерной мысли слепого человека?!!!!!!!
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За счет мелкашечной свинцовой пульки, не сохранял нарезы при встречи препятствия.
В общем - идеальный случай для тихого боя
- По-моему разработчики этого оружия забыли вложить сюда пули
ПСМ был создан по заданию на разработку малогабаритного пистолета для вооружения высшего командного состава Советской армии, оперативных групп КГБ СССР и МВД СССР. Основными требованиями являлись минимальные габариты и масса при отсутствии выступающих деталей. Работы по созданию оружия проводились с 1970 по 1972 г. После государственных испытаний, пистолет ПСМ был принят на вооружение КГБ СССР и МВД СССР в 1974 году. В том же году началось его серийное производство.
На постсоветском пространстве ПСМ используется до настоящего времени в качестве оружия оперативных сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, а также оружия самозащиты постоянного ношения для армейского генералитета и руководства силовых структур. Также является наградным оружием.>>