Офицерская классика: знаковые пистолеты, применяемые в эпоху СССР

7-зарядный бельгийский револьвер выпускали на Тульском заводе, и даже когда в армии появился знаменитый на весь мир ТТ, его выпуск не прекращался.

Несмотря на то, что немецкий Маузер С96 никогда не производился на просторах СССР, встретить его можно было довольно часто. Всё потому, что его часто захватывали в качестве трофеев в Первую мировую и Гражданскую войну. Последнее же его появление наблюдалось уже в следующей мировой войне.