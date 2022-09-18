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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
18 сентября 2022 23:51
Метки: история   ретро   фото   
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Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из прошлого нашей страны.
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4  комментария
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MPEG-8 Час назад
Скорее всего дамы в голошах.
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557
антискакуас Полчаса назад
Долбоипизьм подписывать фото сверху.
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1k
MPEG-8 2 часа назад
Кукурузные палочки стоили в БССР 28 коп.
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