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СССР в 1988 году

СССР в 1988 году

Автор:
18 сентября 2022 21:57
Метки: СССР   история   страна   фотографии   
1003
39
Жизнь страны в разгар перестройки.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   страна   фотографии   
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3  комментария
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3k
Трям 3 часа назад
Алёнка. Начало.
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606
Легендарный В-ий 54 минуты назад
Домогаров с Харатьяном это не Гардемарины вперёд, а гардемарины 3, 1992 года. Компенсировали отставку Жигунова
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397
Rom 2 часа назад
Фото "пикапер"... хахаха.... это не пикапер. Это молодые, красивые девченки, и подваливший, вонючий полу-бомж.
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