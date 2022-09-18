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Жизнь страны в разгар перестройки.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
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4.
Личный архив А. Я. Забрина
Гласность: группа «Архангельск». Из серии «Джаз». Автор: Александр Забрин.
Гласность: группа «Архангельск». Из серии «Джаз». Автор: Александр Забрин.
12.
Очень известная фотография...
Источники:
Государственный исторический музей Южного Урала
У винного магазина. Автор: В. Шишкоедов. Челябинск.
Государственный исторический музей Южного Урала
У винного магазина. Автор: В. Шишкоедов. Челябинск.
17.
Архив Александра Алексеевича Бобкина
Холодильник для кумжи в вечной мерзлоте. Александр Бобкин. Красноярский край, полуостров Таймыр.
Холодильник для кумжи в вечной мерзлоте. Александр Бобкин. Красноярский край, полуостров Таймыр.
18.
На съемочной площадке фильма «Оно». На транспаранте лозунг: «Работать завтра лучше, чем сегодня». Автор: Игорь Гневашев.
19.
Покупатели в магазине бытовой техники смотрят выступление М. С. Горбачёва на 19-той партийной конференции
22.
В начале 1988-го в Москву для съёмок "на натуре" пожаловал голливудский супермен Арнольд Шварценеггер
26.
Крылатый тандем - грузовой самолет АН-225 «Мрия» с многоразовым космическим кораблем «Буран». Игорь Костин. РИА Новости, 1988
Источник:
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Метки: СССР история страна фотографии
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