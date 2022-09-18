Интересные снимки актрис советского кино

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Фотографии с замечательными актрисами советского кино.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
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3.
Татьяна Веденеева в роли Геро на съемках кинофильма «Много шума из ничего», 1973 год
Фото: РИА Новости
7.
Наталья Гундарева с рабочими Московского завода автоматических линий в гримерной Московского драматического театра имени В. Маяковского, 1986 год
Фото: РИА Новости
9.
Лариса Голубкина выступает перед работниками завода искусственного волокна в Барнауле, 1962 год
Фото В. Калинина / РИА Новости
10.
Алла Ларионова и Клара Лучко беседуют с Валентиной Терешковой на приеме в посольстве Чили, 1969 год
Фото А. Невежина / РИА Новости
11.
Татьяна Самойлова во время съемок художественного фильма «Анна Каренина», 1966 год
Фото А. Князева / РИА Новости
Источник:
АНТИФИШКИ
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