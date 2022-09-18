Джетпак из GTA: San-Andreas и байк из Star Wars показали в Детройте

Байк с гибридным двигателем Kawasaki может летать в течение 40 минут на одном заряде и разгоняться почти до 100 км/ч. Стоимость — 47 миллионов рублей. Стартап планирует к 2025 году выпустить мини-версию ховера за $50 тысяч (чуть больше 30 млн р.), а это уже дешевле Tesla.



Если кому интересно джетпак можно прикупить 26 миллионов рублей.