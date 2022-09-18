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Джетпак из GTA: San-Andreas и байк из Star Wars показали в Детройте

Джетпак из GTA: San-Andreas и байк из Star Wars показали в Детройте

Автор:
18 сентября 2022 16:40
Сообщество : Автомир
Метки: GTA: San-Andreas   Детройт   видео   выставка   звездные войны   реактный ранец   
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Реактивный ранец и летающий мотоцикл — фантастика, которая становится реальностью и автошоу в Детройте тому подтверждение.

Всем любителям GTA: San-Andreas это понравилось.


В комплекте с этой штукой должны продаваться алебастровые трусы.

Но если реактивный ранец - вещь уже давно известная, то вот летающие байки ещё не успел примелькаться публике.

 

Японская компания AERWINS представила публике ховербайк XTurismo и фанаты "Звёздных войн" это оценили.

Основатель компании Сюхей Комацу назвал ховербайк лендспидером Темной стороны.

"Я хотел сделать что-то из фильма реальным, — сказал Комацу. — Это лендспидер Темной стороны".

Байк с гибридным двигателем Kawasaki может летать в течение 40 минут на одном заряде и разгоняться почти до 100 км/ч. Стоимость — 47 миллионов рублей. Стартап планирует к 2025 году выпустить мини-версию ховера за $50 тысяч (чуть больше 30 млн р.), а это уже дешевле Tesla.

Если кому интересно джетпак можно прикупить 26 миллионов рублей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: GTA: San-Andreas   Детройт   видео   выставка   звездные войны   реактный ранец   
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8  комментариев
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1k
Виктор Глущенко 17 часов назад
Афтырь ,иди в школу учись .
Сегодня: 50 тысяч долларов это 3001580 рублей
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26k
Юрьевич 7 часов назад
Главное что б ветер не дунул
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4k
methos2 11 часов назад
Концерн Калашников показал концепт летающего мотоцикла в 2017 году...
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1k
Виктор Глущенко 16 часов назад
Robinson R44 Raven I =6 000 000 руб.
На 47 лямов сколько таких можно купить ?
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Arti 17 часов назад
Главное не пукнуть во время полёта джетпаком
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