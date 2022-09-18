Джетпак из GTA: San-Andreas и байк из Star Wars показали в Детройте

Реактивный ранец и летающий мотоцикл — фантастика, которая становится реальностью и автошоу в Детройте тому подтверждение.
Всем любителям GTA: San-Andreas это понравилось.
В комплекте с этой штукой должны продаваться алебастровые трусы.
Но если реактивный ранец - вещь уже давно известная, то вот летающие байки ещё не успел примелькаться публике.
Японская компания AERWINS представила публике ховербайк XTurismo и фанаты "Звёздных войн" это оценили.
Основатель компании Сюхей Комацу назвал ховербайк лендспидером Темной стороны.
"Я хотел сделать что-то из фильма реальным, — сказал Комацу. — Это лендспидер Темной стороны".
Байк с гибридным двигателем Kawasaki может летать в течение 40 минут на одном заряде и разгоняться почти до 100 км/ч. Стоимость — 47 миллионов рублей. Стартап планирует к 2025 году выпустить мини-версию ховера за $50 тысяч (чуть больше 30 млн р.), а это уже дешевле Tesla.
Если кому интересно джетпак можно прикупить 26 миллионов рублей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Сегодня: 50 тысяч долларов это 3001580 рублей
И, кстати, они эту корягу ещё с прошлого октября продавать пытаются.
На 47 лямов сколько таких можно купить ?
А мотопеду дуги безопасности явно не хватает. Подозреваю, что с ней он взлететь не может.