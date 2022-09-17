15 везунчиков, которые неожиданно получили приятный бонус

Случалось ли вам когда-нибудь получить больше, чем вы ожидали? Если да, то вы понимаете, что это чрезвычайно удачно и приятно. В этом посте некоторые пользователи Интернета поделились ситуациями, когда им посчастливилось пережить нечто подобное.

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Мой новый нож для резьбы по дереву поставлялся с пластырями и бинтами 0 Источник:

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Заказал динамик, и его доставили с дополнительным устройством безопасности 0 Источник:

В этом пакете для вяленого мяса была зубная нить 0 Источник:

Мой заказ пришел с маленькой рубашкой для оригами 0 Источник:

Мой заказ был упакован в пакет с картофельными чипсами в качестве воздушной подушки 0 Источник:

Угощения для моей собаки поставлялись с зажимом для селфи с питомцем 0 Источник:

Мой набор для шитья шел в комплекте с маленькой игольницей из поролона 0 Источник:

Мой кофе был с инструкциями по завязыванию галстука 0 Источник:

Учебник доставили в комплекте с энергетиком 0 Источник:

Мы заказали деталь, и она пришла с конфетами 0 Источник:

Гигантская шоколадка доставлена с молотком, чтобы разбить её на более мелкие кусочки 0 Источник:

Почтальон положил мне в ящик шестнадцать купонов Бургер Кинг 0 Источник:

В упаковке с печеньем для дочки, мы нашли пищевые краски, чтобы можно было его раскрасить 0 Источник:

Пузырчатая плёнка от собачьего лакомства 0 Источник:

Заказала устриц, и в одной обнаружил жемчужину 0 Источник: