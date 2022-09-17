15 везунчиков, которые неожиданно получили приятный бонус

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Случалось ли вам когда-нибудь получить больше, чем вы ожидали? Если да, то вы понимаете, что это чрезвычайно удачно и приятно. В этом посте некоторые пользователи Интернета поделились ситуациями, когда им посчастливилось пережить нечто подобное.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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