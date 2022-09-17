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15 везунчиков, которые неожиданно получили приятный бонус

15 везунчиков, которые неожиданно получили приятный бонус

Автор:
17 сентября 2022 23:05
Сообщество : Покупки, акции, скидки
Метки: bonus   Приятно   везунчики   получили   приятный   ситуации   удачно   
926
17
Случалось ли вам когда-нибудь получить больше, чем вы ожидали? Если да, то вы понимаете, что это чрезвычайно удачно и приятно. В этом посте некоторые пользователи Интернета поделились ситуациями, когда им посчастливилось пережить нечто подобное.
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Источник:

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Метки: bonus   Приятно   везунчики   получили   приятный   ситуации   удачно   
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5  комментариев
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6k
newegg 9 часов назад
Шоколад от компании по ремонту крыш «A1 Roofing Co» из Нью-Йорка, в связи с 20-летием.
Такой рассылают клиентам бесплатно.
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14k
Виталий Касандров 2 часа назад
Когда то давно вместо 5 долларовой медной монеты Елизаветы (Петровны) прислали золотую с Елизаветой 2, по каталогу она стола 500 баксов.
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3k
Григорий 3 часа назад
энергетик так себе подарок, лично моё мнение: это такой сорт стимулирующих лёгких наркотиков.
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2k
Старичок 10 часов назад
пздц везунчики((((
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760
Lexx 10 часов назад
Динамик?! Ну-ну.
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