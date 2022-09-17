Мои акварельные работы. Часть 7

Даров!

Я соскучилась по адекватной части аудитории Фишек. И сразу хочу извиниться за то, что, с тех пор как исчезла возможность поругаться с автором (я просто научилась пользоваться черным списком и теперь не вижу негативные комменты), стало прилетать тем, кто пишет мне хорошие слова и я вам сочувствую, но ничего сделать с этим не могу. Но хочу поблагодарить за поддержку, благодаря которой я всё ещё здесь.

Давайте перейдем к рисункам.