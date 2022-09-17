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Мои акварельные работы. Часть 7

Мои акварельные работы. Часть 7

Автор:
17 сентября 2022 19:03
Сообщество : Искусство
Метки: акварель   диджитал   подсолнухи   портреты   художник   
1223
4

Даров!

Я соскучилась по адекватной части аудитории Фишек. И сразу хочу извиниться за то, что, с тех пор как исчезла возможность поругаться с автором (я просто научилась пользоваться черным списком и теперь не вижу негативные комменты), стало прилетать тем, кто пишет мне хорошие слова и я вам сочувствую, но ничего сделать с этим не могу. Но хочу поблагодарить за поддержку, благодаря которой я всё ещё здесь.

Давайте перейдем к рисункам.

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Бонус: Меня несколько раз спрашивали рисую ли я в диджитале, да - иногда рисую, но не так часто, как акварелью. Этот рисунок я показывала в комментариях, но думаю, что многие его ещё не видели:


Желаю всем хорошего вечера, берегите себя и не болейте.


Предыдущие части:

Пост-знакомство и мой первый рисунок на Фишках

https://erofishki.cc/4191279-moi-akvarelynye-raboty-chasty-1.html

Мои акварельные работы. Часть 2

Мои акварельные работы. Часть 3

Мои акварельные работы. Часть 4

Мои акварельные работы. Часть 5

Мои акварельные работы. Часть 6

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Метки: акварель   диджитал   подсолнухи   портреты   художник   
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46  комментариев
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17k
Наталья 2 часа назад
Я никогда не комментировала Ваши посты, но мне хотелось бы, чтобы Вы подумали вот над чем.
Судя по превью, Вы довольно болезненно относитесь к критике. Но, (если, конечно, это не оскорбления личного характера) отсутствие критики тормозит развитие таланта, мешает совершенствоваться.
И - кто знает? Возможно именно какое-то критическое замечание могло бы помочь Вам выйти на новый, более высокий уровень.

В любом случае, хорошего вечера.
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4k
Сергей 9 минут назад
Первые две хороши. Есть настроение в рисунках, особенно во втором.
Третий мне как-то не зашел.
Диджитал хорош весьма.
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1k
taxcop 15 минут назад
Красавчик! Молодец! Эмоции считываются как у живых на фото
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45
александр 17 минут назад
4 очень понравился
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1k
Aleksei 19 минут назад
добавить бы чуть больше смелости в картины - пошло бы на плюс. но и грань не переступать,конечно
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12k
Pochiniks 22 минуты назад
А чё минус не работает? Ангажированная девушка?
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12k
Pochiniks Полчаса назад
Мы в конце семидесятых на конкурс стенгазеты лучше рисовали! Посредственность!Не пости больше.
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6k
Tim_G Полчаса назад
рад возвращению!
Digital очень даже вкусно!

В чем и на чем рисуете?
У меня дочь на iPad балуется в чем-то предустановленном...
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6k
Андрей Крылов 41 минуту назад
опять одни гламурные бабы. меня опять заминусуют. Ну что сказать бы - шедеврально. замечательно!, бьютифут! А я скажу как есть. Небезталанно, но однобоко и всё повторяется. Да и талант на уровне чуть выше среднего. не шедевры. И почему я прицепился? Да потому, что автор может лучше! И хочется лучшее увидеть. Н
е призываю бросать. Наоборот.
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−38
mike 50 минут назад
Адекватная часть аудитории Фишек пока под пятой неадекватной. Неадекваты решают, кто может постить, а кто нет, кто может отвечать на комменты, а кто нет.
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91k
Дед Степан 51 минуту назад
Немножко лета в этот серый день
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5k
Sarkozi Час назад
"диджитал" - мне тоже хорошо зашел. красота!
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8k
Фельдъегерь 2 часа назад
очень красиво, пожалуйста не останавливайся. Не обращай внимание на хейтеров, у тебя отлично получается. Я отдал бы душу за то, что бы уметь хотя бы так рисовать
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2k
Saplus 2 часа назад
Глянул - вспомнились две фразы старика-отца, кстати, художника:
"Петь не умею - зато люблю!"
"Главное чтобы себе в радость и кому-нибудь на пользу!"
Так что никого не слушать
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14k
Алан★Z★ 2 часа назад
Что с губами и носами?
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397
Rom Алан★Z★ 45 минут назад
Руки, нос и губы надо учиться рисовать.... особенно руки.
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3k
Трям 2 часа назад
Ужас какой...
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1k
Денис Ануфриев 2 часа назад
2. и 3. ваши автопортреты)
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4k
Горожанин 2 часа назад
Художник, который не желает слышать и видеть негативные отзывы - не художник. А так - неуверенный в себе и своём творчестве артоман.
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Plague_aquarellka
Всем здрасьте! Я художник-акварелист, которого вдохновляет женская красота.
http://t.me/Aquarellnoe1306
2437



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