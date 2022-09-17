Мои акварельные работы. Часть 7

Даров!
Я соскучилась по адекватной части аудитории Фишек. И сразу хочу извиниться за то, что, с тех пор как исчезла возможность поругаться с автором (я просто научилась пользоваться черным списком и теперь не вижу негативные комменты), стало прилетать тем, кто пишет мне хорошие слова и я вам сочувствую, но ничего сделать с этим не могу. Но хочу поблагодарить за поддержку, благодаря которой я всё ещё здесь.
Давайте перейдем к рисункам.
Бонус: Меня несколько раз спрашивали рисую ли я в диджитале, да - иногда рисую, но не так часто, как акварелью. Этот рисунок я показывала в комментариях, но думаю, что многие его ещё не видели:
Желаю всем хорошего вечера, берегите себя и не болейте.
Предыдущие части:
Пост-знакомство и мой первый рисунок на Фишках
https://erofishki.cc/4191279-moi-akvarelynye-raboty-chasty-1.html
Мои акварельные работы. Часть 2
Мои акварельные работы. Часть 3
Мои акварельные работы. Часть 4
Мои акварельные работы. Часть 5
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Художник, который не умеет рисовать
- Удивительно реалистичные портреты одной шариковой ручкой
- Алиса в японской Стране чудес: великолепные акварели Таупе Суюка
- Забавные портреты в стиле аниме от Роберта Де Джизеса
- Художник помог звездам встретить самих себя в юности
Судя по превью, Вы довольно болезненно относитесь к критике. Но, (если, конечно, это не оскорбления личного характера) отсутствие критики тормозит развитие таланта, мешает совершенствоваться.
И - кто знает? Возможно именно какое-то критическое замечание могло бы помочь Вам выйти на новый, более высокий уровень.
В любом случае, хорошего вечера.
Третий мне как-то не зашел.
Диджитал хорош весьма.
Digital очень даже вкусно!
В чем и на чем рисуете?
У меня дочь на iPad балуется в чем-то предустановленном...
Я тоже на iPad рисую, в Procreate - самая удобная штука из всех, что я пробовала)
е призываю бросать. Наоборот.
кто запрещает послать минуснуть и " ты кто такой, давай до свиданья"
"Петь не умею - зато люблю!"
"Главное чтобы себе в радость и кому-нибудь на пользу!"
Так что никого не слушать