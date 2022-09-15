333
50
Подборка фотографий сделанных в сентябре 1972 года.
×
×
4.
Сентябрь 1972 года. ГДР. Ансамбль текстильщиков Котбуса выступает в парке Бранитцер перед замком Пюклер. Фото Erich Schutt.
8.
6 сентября 1972 года. Боевики «Черного сентября», убитые во время неудачной операции по освобождению заложников - членов израильской олимпийской сборной. Фото сделано для установления личности убитых.
11.
Сентябрь 1972 года. Дарлингтон. 33-летний инструктор школы карате Фред Велла обещал снести этот дом без применения инструмента и средств механизации. Фото M. McKeown.
13.
8 сентября 1972 года. Британская актриса Кэролин Сеймур на записи «Гамлета» в студии Argo Records. Фото M. Stroud
14.
8 сентября 1972 года. Нью-Йорк. Американский джазовый басист и альт-саксофонист чешского происхождения Джордж Мраз. Фото K. Abe.
20.
10 сентября 1972 года. Южновьетнамские солдаты несут тело своего убитого товарища. Фото Ennio Iacobucci.
25.
12 сентября 1972 года. Британский модельер Мэри Куант на презентации своей коллекции галстуков. Отель Savoy, Лондон.
26.
13 сентября 1972 года. Великобритания. Демонстрация против иммиграции и в поддержку Эноха Пауэлла.
Энох Пауэлл - британский политик, министр обороны в теневом кабинете консервативной партии. После речи о проблемах иммиграции, произнесённой в 1968 году, уволен с поста. Ежедневные экспресс-опросы в 1972 году показали, что Пауэлл является наиболее популярным политиком в стране.
27.
13 сентября 1972 года. Британская актриса и певица Анита Харрис в рекламной акции «Поп-автобус» компании London Transport. Фото R. Powell.
30.
15 сентября 1972 года. Лайза Миннелли, Джоэл Грей и актеры, снявшиеся в фильме «Кабаре», после Парижской премьеры фильма. Фото Bertrand Laforet.
35.
17 сентября 1972 года. Марк Донохью в своем Porsche 917/10TC, перед гонкой Can Am на трассе Donnybrook Raceway в Брейнерде, Миннесота. Фото Alvis Upitis.
36.
Сентябрь 1972 года. Франция. Анни Жирардо и Ален Делон на съемках фильма «Шоковая терапия». Фото Photo Jean-Pierre Bonnotte.
37.
21 сентября 1972 года. Нью-Йорк. Флойд Паттерсон во время боя против Мохаммеда Али. Али выиграл техническим нокаутом.
40.
Сентябрь 1972 года. ГДР. Советские солдаты из части, дислоцированной в окрестностях Котбуса. Фото Erich Schutt.
42.
25 сентября 1972 года. Лондон. Вручение наград британским призерам Олимпийских игр в Мюнхене. Слева направо: Родни Паттиссон, - золото в парусном спорте, Энн Мур - серебро в индивидуальных соревнованиях по конкуру, Анджело Паризи - бронза по дзюдо.
44.
28 сентября 1972 года. Белфаст. Джини Мур, лидер женского отделения 'LAW'. Фото Jack Garofalo. LAW (Loyalist Association of Workers) - лоялистская экстремистская профсоюзная организация Северной Ирландии.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Мужчина подобрал и выходил белочку - и та отказывается от него уходить
- Удивительные находки с распродаж
- 14 пользователей поделились историями о самых ужасных подарках, которые им когда либо делали
- Мстительный еврей, «ядовитые» старухи и другие любопытные факты обо всём
Новости партнёров
В стройбате служат такие звери, что им и орижие не выдают. Забьют лопатами и кирками любого врага.