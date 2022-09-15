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50 лет назад

50 лет назад

Автор:
15 сентября 2022 22:06
Метки: история   ретро   фото   
333
50
Подборка фотографий сделанных в сентябре 1972 года.
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Источник:

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Frank Borman 44 минуты назад
40. Сентябрь 1972 года. ГДР. Советские солдаты из части, дислоцированной в окрестностях Котбуса. Фото Erich Schutt.

В стройбате служат такие звери, что им и орижие не выдают. Забьют лопатами и кирками любого врага.
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