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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей

Автор:
15 сентября 2022 08:51
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1184
23
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
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Источник:

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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37  комментариев
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3k
LekS Час назад
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Не оооо, а мммм
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25k
SerGProS 9 минут назад
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Нежить
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25k
SerGProS 10 минут назад
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Вот тут я не понял от слова - совсем
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−17
Александр Белоусов 11 минут назад
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Сколько заплатит? Кому? За что?
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3k
Славик 18 минут назад
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Странно-странно. Многим майонез не нравится.
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4k
Copycat Полчаса назад
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ох уж эти люди которые постарели в свои 25)
смотрю я на своих родителей который и за 60 скачут как угорелые - и понимаю что кто то по жизни сильно про***лся что уже в столь раннем возрасте просрал все свое здоровье
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4k
Copycat Полчаса назад
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нипонятно
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24k
Сергей Алексеевич 51 минуту назад
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После 35 вообще всё меняется с ног на голову. Например, бабы начинают бегать за тобой и просить секса, а ты сам начинаешь ломаться как маленькая девочка, говоря что у тебя голова болит.
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25k
SerGProS Час назад
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Песков от пауков?Усищи-то какие!
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25k
SerGProS Час назад
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Фитнесс тренер...
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SerGProS Час назад
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Кстати 2 часа это только тело расслабляется,то есть - ему достаточно. Мозгу хватает 4-6 а вот б***ть для нервной системе 7-8 а то и больше...
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4k
Copycat Час назад
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никогда в заведении где я учился после 9го класса - лицей\колледж называйте как угодно, не было такого что бы я таскал свои учебники\тетради в руках - была сумка, а так я вообще обычно приходит с одной тетрадкой и ручкой, по тому что например 1я пара физра - я не неё не ходил, 2я пара история архитектуры - на неё я иду, препод строгий, а 3я пара цветоведенье - её я прогуливаю по тому что всё равно в конце на трояк меня вытянут
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25k
SerGProS Час назад
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Будет возраст, когда будешь просыпаться в 4 утра, а засыпать когда присядешь или приляжешь где-нибудь
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25k
SerGProS Час назад
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Крылья не развиты, хвост отсутствует. Перья киви больше напоминают густую шерсть.Какой-то братишка утконоса.
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25k
SerGProS Час назад
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Считаю "красивый" и " мужик" не совместимыми словами
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25k
SerGProS Час назад
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Рыжий на английском не Red, случаем?А ginger - имбирь..Как-то так..
Может на вашем фуцзяньском диалекте все иначе..
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3k
DerDimon 2 часа назад
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Нытики
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25k
SerGProS 2 часа назад
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Может это имела ввиду назвав скалой?

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60k
doker 2 часа назад
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Трахаться и пить.
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doker 2 часа назад
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Недорого, но могли бы и укропа с майонезом добавить - вид был бы шикарней.
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doker 2 часа назад
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Это ёжик-мутант, а не птица...
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