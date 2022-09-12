Данный текст — исключительно субъективное мнение о происходящем, выводы стороннего наблюдателя, который еще в нулевых с восторгом наблюдал становление «Империи Apple», а сейчас понимает, что занять нейтральную позицию как ранее у него не выходит. Потому что восторженных отзывов вокруг становится все больше и больше, а восхищаться начинают даже очень спорными решениями.



Что такое смартфон? Давайте не обманывать себя и примем за аксиому, что смартфон — это инструмент, который позволяет человеку находиться онлайн, где бы он ни был, в пределах сотовой сети, конечно же. Смартфон — это не отражение сути личности, это — костыль, которым мы все, его владельцы, пользуемся ежедневно.



Без смартфонов и мобильного интернета было сложно. И я говорю не о фейсбучной ломке, которой на данный момент страдает пару сотен миллионов человек, а о таких функциях, как проверка электронной почты, связь с коллегами и ориентирование на местности.



Развитие технологий в корне изменило жизнь человечества и компания Apple внесла свой огромный вклад в эти изменения. Основа боготворения продукции компании, как мне кажется, лежит, в первую очередь, в незнании и непонимании истории мобильных устройств. Для многих Apple стал синонимом смартфона и в этом случае остается лишь уважительно снять шляпу перед маркетологами компании.



При всей спорности личности Стива Джобса, его прошлого и его поступков, он был гениальным маркетологом: продать проприетарный, залоченный, ограниченный производителем со всех сторон продукт и выставить его минусы как благо для пользователя — такое случается раз в поколение, а, возможно, и в несколько поколений. Напоминаю, я не хейтер Apple и отношусь к компании нейтрально и, местами, уважительно.



Почему новый iPhone (какой по счёту? тринадцатый? четырнадцатый? я не слежу за их номерами) — виток очередного этапа рабства для миллионов по всему миру?



Да, по ряду показателей он хорош. Но проблема в том, что вместе с устройствами компании пользователь получает то, что ему не нужно. Закрытая ОС, закрытые сервисы, закрытая экосистема.



Приобретая iPhone, человек подписывается на цифровое рабство — у него нет права выбирать по-настоящему. Кто-то назовет это next-level userfriendly-концепцией, но давайте посмотрим правде в глаза: единожды «вляпавшись» в экосистему Apple, из нее нет выхода. Потому что там остаются твои деньги.



Сумма в 700-1000 долларов США — весьма весомый вклад в собственные оковы. Конечно, найдутся люди, которые заявят, что это их заработок за неделю и я не буду оспаривать их слова, но для большинства это — серьезная сумма, накопления нескольких месяцев, а, возможно, и года. Молодежь и вовсе берет новые iPhone в кредит и об этом, как и о «доширачном» рационе, слагают легенды.



Но если смотреть здраво, то в чем проблема столь достойного аппарата как iPhone? Он на самом деле достойный, тут и спорить не стоит. Отличная оптимизация, материалы, сборка, а главное — сформированная обширная экосистема.



iPhone стал статусным продуктом. Если у тебя в руках аппарат компании Apple — то ты принадлежишь к определенной касте, что налицо создает расслоение общества, от которого так без оглядки бежит прогрессивная часть мира. Аппарат, подписки, периферия — все это формирует некий культ, в центре которого стоит лишь одна единственная корпорация и ее благополучие. «Заработок на понтах молодежи» — второй слоган компании в странах, где iPhone стоит намного больше месячной зарплаты.



Что нам предлагает iPhone? Практически ничего.



«Но ведь новые iPhone выходят каждые несколько лет!», — возразят мне. Да. Конференции и презентации Apple уже для многих стали обыденностью, но проблема в том, что потребитель, как собака Павлова, после выхода каждого аппарата с новой цифрой бросается за «новым гениальным iPhone».



Кусок пластика, алюминия и кремния не может быть гениальным по определению. За гнетущим шумом голосов маркетологов мы перестали помнить о самом главном назначении смартфонов, о котором я упомянул вначале публикации: смартфон — это инструмент, но никак не самоцель.



Apple удалось перевернуть все с ног на голову и сделать из куска пластика, алюминия и кремния культовый продукт.



Конкуренты компании выпускают с десяток различных моделей на любой вкус и цвет, исходя из конкретных потребностей пользователя, но только iPhone ошибочно принимается за «эталон», когда он им вовсе не является.



На самом деле продукция компании, наверное, одно из самых сложных в плане длительной эксплуатации явлений современной истории. Но сознание их владельцев настолько атрофировано, что любая аппаратная или софтверная проблема воспринимается как должное.



«Макбуки не глючат и не ломаются, у них просто есть свой ресурс», — эту мантру я слышал не раз.



Людям невдомек, что падение ноута на «копчик» с кресла в разогретом состоянии может вызвать отвал одного из мостов, просто потому что припой был разогрет самим чипом и он сошел со своего места. Люди как должное воспринимают ограниченный ресурс перезаписи SSD на последних моделях MacBook и уже морально готовы купить новый аппарат. Заложенное устаревание техники, чей ресурс может составлять десятилетия, снятие с поддержки и обновления старых аппаратов, которые все еще находятся в рабочем состоянии — уже норма. Норма потребления, которая была вбита в головы покупателей. Производитель не желает тратить свои деньги на возню с продуктом пяти-семилетней давности, поэтому свои деньги будет тратить потребитель. На покупку нового аппарата.



Или, например, вы можете представить себе, что смартфон от Samsung с разъемом для карты памяти будет стоить на 200$ дороже, чем без?



Конечно же нет, но для Apple это — норма.



iPhone не уникален. Да, по многим позициям он лучше аппаратов на Android или, не будь упомянут покойник всуе, Windows Phone. Но это не делает его настолько хорошим, чтобы платить две цены. В нем отсутствует свобода воли, свобода выбора, а, если вчитаться в EULA Apple, то вы поймете, что законная возможность пользоваться вашей же собственностью — лишь прихоть производителя.



В век сопротивления джинсе, рекламе и маркетингу мы все попали в капкан под названием «линейка устройств Apple».



Да, они манят. Они удобны, функциональны и красивы. ОС, чаще всего, вылизана и готова к полноценной работе, а все перечисленные плюсы перекрывают факт того, что новые аппараты выходят раз в два-три года и, чаще всего, имеют уже устаревшее железо.



В текущих реалиях вообще сложно выбрать себе смартфон, потому что ни iOS, ни Android уже не вызывают того восхищения, что раньше. Первая ОС топчется на месте, а вторая уже утомила своей универсальностью.



Ежедневное использование смартфона, это как виски с колой — тон всему задает кола. И в этой ситуации iPhone, да и любой другой продукт компании выступает в роли виски — он дает привкус, оттенок. Но неважно, что у тебя в стакане: двенадцатилетний элитный напиток за сотню долларов за бутылку, или обычный трехлетний за десятку, с прилавка супермаркета за углом.



Вся их изысканность или топорность скрывается колой, и пьянеешь ты от них абсолютно одинаково.