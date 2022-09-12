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Почему я не понимаю продукцию Apple

Почему я не понимаю продукцию Apple

Автор:
12 сентября 2022 14:53
Метки: Apple   логика   помешательство   
600
1
Из года в год, иногда раз в несколько лет, мир оглушает новость: компания Apple выпустила новый продукт. И каждый раз он, этот самый продукт, вызывает массу споров. У компании есть огромное число адептов и обожателей, точно так же как и есть огромное количество ненавистников. Кто-то плотно сидит на iPhone и Mac, кто-то предпочитает Android. У всех вкусы разные, с этим не поспоришь.
Данный текст — исключительно субъективное мнение о происходящем, выводы стороннего наблюдателя, который еще в нулевых с восторгом наблюдал становление «Империи Apple», а сейчас понимает, что занять нейтральную позицию как ранее у него не выходит. Потому что восторженных отзывов вокруг становится все больше и больше, а восхищаться начинают даже очень спорными решениями.

Что такое смартфон? Давайте не обманывать себя и примем за аксиому, что смартфон — это инструмент, который позволяет человеку находиться онлайн, где бы он ни был, в пределах сотовой сети, конечно же. Смартфон — это не отражение сути личности, это — костыль, которым мы все, его владельцы, пользуемся ежедневно.

Без смартфонов и мобильного интернета было сложно. И я говорю не о фейсбучной ломке, которой на данный момент страдает пару сотен миллионов человек, а о таких функциях, как проверка электронной почты, связь с коллегами и ориентирование на местности.

Развитие технологий в корне изменило жизнь человечества и компания Apple внесла свой огромный вклад в эти изменения. Основа боготворения продукции компании, как мне кажется, лежит, в первую очередь, в незнании и непонимании истории мобильных устройств. Для многих Apple стал синонимом смартфона и в этом случае остается лишь уважительно снять шляпу перед маркетологами компании.

При всей спорности личности Стива Джобса, его прошлого и его поступков, он был гениальным маркетологом: продать проприетарный, залоченный, ограниченный производителем со всех сторон продукт и выставить его минусы как благо для пользователя — такое случается раз в поколение, а, возможно, и в несколько поколений. Напоминаю, я не хейтер Apple и отношусь к компании нейтрально и, местами, уважительно.

Почему новый iPhone (какой по счёту? тринадцатый? четырнадцатый? я не слежу за их номерами) — виток очередного этапа рабства для миллионов по всему миру?

Да, по ряду показателей он хорош. Но проблема в том, что вместе с устройствами компании пользователь получает то, что ему не нужно. Закрытая ОС, закрытые сервисы, закрытая экосистема.

Приобретая iPhone, человек подписывается на цифровое рабство — у него нет права выбирать по-настоящему. Кто-то назовет это next-level userfriendly-концепцией, но давайте посмотрим правде в глаза: единожды «вляпавшись» в экосистему Apple, из нее нет выхода. Потому что там остаются твои деньги.

Сумма в 700-1000 долларов США — весьма весомый вклад в собственные оковы. Конечно, найдутся люди, которые заявят, что это их заработок за неделю и я не буду оспаривать их слова, но для большинства это — серьезная сумма, накопления нескольких месяцев, а, возможно, и года. Молодежь и вовсе берет новые iPhone в кредит и об этом, как и о «доширачном» рационе, слагают легенды.

Но если смотреть здраво, то в чем проблема столь достойного аппарата как iPhone? Он на самом деле достойный, тут и спорить не стоит. Отличная оптимизация, материалы, сборка, а главное — сформированная обширная экосистема.

iPhone стал статусным продуктом. Если у тебя в руках аппарат компании Apple — то ты принадлежишь к определенной касте, что налицо создает расслоение общества, от которого так без оглядки бежит прогрессивная часть мира. Аппарат, подписки, периферия — все это формирует некий культ, в центре которого стоит лишь одна единственная корпорация и ее благополучие. «Заработок на понтах молодежи» — второй слоган компании в странах, где iPhone стоит намного больше месячной зарплаты.

Что нам предлагает iPhone? Практически ничего.

«Но ведь новые iPhone выходят каждые несколько лет!», — возразят мне. Да. Конференции и презентации Apple уже для многих стали обыденностью, но проблема в том, что потребитель, как собака Павлова, после выхода каждого аппарата с новой цифрой бросается за «новым гениальным iPhone».

Кусок пластика, алюминия и кремния не может быть гениальным по определению. За гнетущим шумом голосов маркетологов мы перестали помнить о самом главном назначении смартфонов, о котором я упомянул вначале публикации: смартфон — это инструмент, но никак не самоцель.

Apple удалось перевернуть все с ног на голову и сделать из куска пластика, алюминия и кремния культовый продукт.

Конкуренты компании выпускают с десяток различных моделей на любой вкус и цвет, исходя из конкретных потребностей пользователя, но только iPhone ошибочно принимается за «эталон», когда он им вовсе не является.

На самом деле продукция компании, наверное, одно из самых сложных в плане длительной эксплуатации явлений современной истории. Но сознание их владельцев настолько атрофировано, что любая аппаратная или софтверная проблема воспринимается как должное.

«Макбуки не глючат и не ломаются, у них просто есть свой ресурс», — эту мантру я слышал не раз.

Людям невдомек, что падение ноута на «копчик» с кресла в разогретом состоянии может вызвать отвал одного из мостов, просто потому что припой был разогрет самим чипом и он сошел со своего места. Люди как должное воспринимают ограниченный ресурс перезаписи SSD на последних моделях MacBook и уже морально готовы купить новый аппарат. Заложенное устаревание техники, чей ресурс может составлять десятилетия, снятие с поддержки и обновления старых аппаратов, которые все еще находятся в рабочем состоянии — уже норма. Норма потребления, которая была вбита в головы покупателей. Производитель не желает тратить свои деньги на возню с продуктом пяти-семилетней давности, поэтому свои деньги будет тратить потребитель. На покупку нового аппарата.

Или, например, вы можете представить себе, что смартфон от Samsung с разъемом для карты памяти будет стоить на 200$ дороже, чем без?

Конечно же нет, но для Apple это — норма.

iPhone не уникален. Да, по многим позициям он лучше аппаратов на Android или, не будь упомянут покойник всуе, Windows Phone. Но это не делает его настолько хорошим, чтобы платить две цены. В нем отсутствует свобода воли, свобода выбора, а, если вчитаться в EULA Apple, то вы поймете, что законная возможность пользоваться вашей же собственностью — лишь прихоть производителя.

В век сопротивления джинсе, рекламе и маркетингу мы все попали в капкан под названием «линейка устройств Apple».

Да, они манят. Они удобны, функциональны и красивы. ОС, чаще всего, вылизана и готова к полноценной работе, а все перечисленные плюсы перекрывают факт того, что новые аппараты выходят раз в два-три года и, чаще всего, имеют уже устаревшее железо.

В текущих реалиях вообще сложно выбрать себе смартфон, потому что ни iOS, ни Android уже не вызывают того восхищения, что раньше. Первая ОС топчется на месте, а вторая уже утомила своей универсальностью.

Ежедневное использование смартфона, это как виски с колой — тон всему задает кола. И в этой ситуации iPhone, да и любой другой продукт компании выступает в роли виски — он дает привкус, оттенок. Но неважно, что у тебя в стакане: двенадцатилетний элитный напиток за сотню долларов за бутылку, или обычный трехлетний за десятку, с прилавка супермаркета за углом.

Вся их изысканность или топорность скрывается колой, и пьянеешь ты от них абсолютно одинаково.

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Sata33 Час назад
Было яблочко, отличные девайсы , но очень дорого , перешел на китайский ведройд разницы практически не заметил )
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21k
Слепой Пью 2 минуты назад
Жаль, что маркетологи пока не додумались выдвинуть концепцию смартфона, собираемого по желанию ЗАКАЗЧИКА самим ЗАКАЗЧИКОМ. Вот мне нужен аппарат (к примеру), чтобы: звонить, иметь связь с банком, фотографировать, записывать звук или разговор, вызывать такси, узнавать погоду. ВСЁ. То есть минус 90% функций, забитых в современные смарты. Ну вот нах мне игрушки нужны, господа-товарищи? Ну не играю я в них. И в тырнете гуляю со стационарного компа или ноута. А за все эти приблуды в телефоне приходится платить. Причем не только деньгами. Чем сложнее изделие, тем выше вероятность ее поломки, больше энергопотребление, дороже ремонт - это вам любой инженер скажет, закон природы. Скажете, что можно поотключать ненужные функции самому? Ну, далеко не всё. Ну, и не все разбираются и заморачиваются подобным онанизмом. К тому же вся эта ненужная труха все равно остается в потрохах и цене агрегата.
Так дайте возможность собрать конфигурацию под себя, как из ЛЕГО, а? Но думается, что цены упадут, поэтому такого светлого будущего мы не увидим никогда...
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13k
net 4 минуты назад
Вечный спор в котором смысла ноль. до 13ой модели у меня не было яблок, а жена покупала новую модель по мере изнашиваемости старой. были у нее 3ий, 7ой, 10ый, 12ый (тк десятку сама разбила случайно, работал он норм). я за эти годы успел использовать начиная с самсунга галакси с3 (на то время она свой 3ий уже пару-тройку лет использовала), потом с7 или 8ой был, потом 5 подряд флагманов сони хперии. Как думаете какая основная причина смены смартфона? через пару лет самсунги и сони тупые до невозможности, качество фото падает просто нереально. и что по итогу. вот в статье главную фразу и аргумент противников яблок встретил: "Но это не делает его настолько хорошим, чтобы платить две цены". ну вот на моем примере допустим. жена сменила телефон 4 раза из них с первым тел она ходила два-три года до покупки моего самсунга с3, один разбила сама, поработал бы еще, а с 12 ходит еще и скорее всего еще походит. а мои 7 телефонов-флагманов уже закончились полностью с 12го года. как-то дороже получается андройдами пользоваться )))) ну и разница качества фото по годам конечно не сравнима мягко говоря. ну и последнее... почему в итоге я оказался с яблоком. потому что флагманы самсунга и сони теперь стоят столько же )))), а за столько же нафиг они сдались.
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60k
Опиум для народа 13 минут назад
Это как спорить на тему "А нах"я тебе Бош, Макита или Хитачи? Купи Интерскол, функции-то те же.)
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11k
Kostick Полчаса назад
топы любых производителей давно +- равно по цене. что маки, что андроиды, что ноуты. а говорить о рабочих лошадках, так там и задачи. либо печатная машинка, либо ватсапп, да звонилка. никаких обработок видео, либо новых игрушек.
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8k
Фельдъегерь Полчаса назад
компьютеры эппл и смартфоны эппл это две разные планеты, первые покупают для работы, вторые для логотипа.
ps/ не понял автора про ограниченный ресурс ssd, он, так-то, у всех ограничен, не только у эппл, ограничен конструктивными особенностями самих ssd, пи этом эппл выбирает если не самые качественные комплектующие на рынке, то одни из самых качественных. У меня мак 2014 года до сих пор работает от аккумулятора, не говоря уж про ssd и прочее, какой еще ноут столько проживет?
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3k
Mutantino 42 минуты назад
как то пока не наблюдаю холивара...
я конечно понимаю, тема избита донельзя, но растут же дети, как же без их свежего экспертного мнения ?!
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21k
SolomonA 45 минут назад
В данной ситуации меня удивляют не столько "адепты - обожатели" - (ну что такого, если людей устраивает эта техника и ее цена? ), сколько ненавистники. Они ненавидят продукцию Apple за то, что не могут купить ее? Или на них из-за угла нападают аЙфоны? Вообще, ненавидеть какой-то бренд - имхо - клиника...
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7k
ron 49 минут назад
только один штрих - при покупке нового айфона своей оплаченной музыкой из айтюнз ты сможешь пользоваться только через 45 дней. Еще раз - СВОЕЙ! ОПЛАЧЕННОЙ! МУЗЫКОЙ ЧЕРЕЗ! 45! ДНЕЙ!
Занавес ))
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2k
Lovels Travel 51 минуту назад
остороножно, много мата
Ссылка www.youtube.com
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2k
Lovels Travel 54 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Tim_G Час назад
а зачем ее понимать?

ее выбирают "сердцем"

а кому нужен функционал без необходимости в jailbreak/bootcamp/parallels/vmware, для того есть немалый выбор рабочих лошадок других производителей.
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18k
DeniZZka Час назад
У меня был макбук когда-то, да. 2012 года, что ли. Его залили водой и продавали по цене корпуса (что-то там за пару тысяч рублей, нет вру - за трёху). Я купил, восстановил, пару лет пользовался. Хороший качественный ноутбук, не более.
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56k
Daniel Rumiantsev Час назад
становление империи эпл произошло до рождения автора.
хотя я сам яблоки не очень
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14k
сеньор Леонсио Час назад
Продукция Эпл маркер брендо-зависимости,ну и способа получения этой продукции,потому что человек в здравом уме знает цену деньгам,и не будет переплачивать за марку.
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8k
Б.Касторский Час назад
Никогда не мог понять такой зависимости. К чему любить или ненавидеть технику или производителя? Благо выбор огромен! Выбирай на свой вкус и кошелек. Конечно глупо, когда человек влезает в кредит, чтобы купить новинку. Но ведь и это его законное право. Раньше я любил новинки, они действительно каждый раз поражали. Но сейчас? Я свой телефон поменял ровно через 4 года, Андроид почему-то считает, что новые функции и ОС можно приостановить через два года (Самсунг). Но меня все устраивало, пока телефон после очередно падения просто решил, что с него хватит. Так что купил новый телефон, который, надеюсь, так же прослужит мне 3-5 лет. А уж ноутбук от огрызка так и вовсе молодец, ему скоро 8 лет и пока не подводит. Для дураков поясню: техника для человека, а не человек для техники.
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♚ Мрачный Жнец ♚

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