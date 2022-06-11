50 причин, почему айфон больше не смартфон № 1

Цель этой статьи показать не то что айфон плохой смартфон, а показать алчность, эгоизм и высокомерие компании Apple, возомнившей себя лучшей в мире.
Которая в рекламу своих продуктов вкладывает больше чем в развитие, превращая своих пользователей в сектантов "свидетелей айфона", даже в одержимых фанатиков, готовых перегрызть горло любому, кто посмеет критиковать это священное устройство.
1. ЦЕНА. Цена на айфоны завышена как минимум вдвое. Покупка средства связи за 1500 долларов, словно говорит - "купив наш смартфон, ты становишься членом элитного сообщества людей, которые могут себе позволить сделать такую покупку". Но для большинства адекватных людей это не больше чем понты.
Люди годами копят деньги, экономят на всём еде, одежде, только для того, чтоб купить гаджет, который якобы поднимет их статус в глазах окружающих. Вместо того чтоб заниматься собственным развитием, поднимая свой статус как состоявшейся личности.
Для сравнения за 1500 долларов можно купить:
Телевизор - 58" 4K Smart QLED TV
или
Игровой компьютер
или
Фотокамеру - полупрофессиональную зеркалку Canon
В Швейцарии говорят, что мужчина должен носить на руке часы, стоимость которых должна равняться размеру его месячного заработка, тем самым он демонстрирует уровень своего достатка.
На мой взгляд, это более честный способ продемонстрировать свой достаток. Для тех же кто зарабатывает 20-30 тысяч рублей покупка айфона на мой взгляд невероятная глупость. А для студентов, которые ещё ничего не зарабатывают, это глупость в квадрате.
2. СТОИМОСТЬ РЕМОНТА. Несуразная стоимость ремонта того же экрана обойдётся в половину стоимости смартфона.
3. СТОИМОСТЬ АКСЕССУАРОВ. Цены на оригинальные аксессуары для айфон стоят, каких-то сумасшедших денег. Чехол - 3 500 р. Кабель для зарядного устройства - 1 800 р. Адаптер питания USB‑C мощностью 18 Вт – 3 000 р. Беспроводная зарядка - 8.400 р. Беспроводные наушники 13 700 р. Адаптер Lightning/выход 3,5 мм для наушников – 700 р. Жадность Apple не имеет границ.
4. ТЕМПЕРАТУРА. Есть ощущение, что айфон создавался исключительно для Калифорнии, а то, что существуют страны, где бывает и очень холодно и очень жарко, видимо в Apple не догадываются. Хотя у американцев вообще с географией беда. Айфон отказывается работать при минусовых температурах и при сильной жаре. Он быстро разряжается либо вообще вырубается.
5. СВЯЗЬ. Если вы живёте в любой из стран СНГ, то айфон худший смартфон как средство связи. Плохой сигнал и плохое качество передачи голоса, приводит в недоумение, что в аппарате за такие деньги могут быть такие детские проблемы.
Что чаще всего приводит к смене оператора, и только перепробовав всех доступных операторов, до владельца доходит, что проблема в телефоне. Виной этому использование в айфонах старых модемов Intel, которые работают хуже, чем самый дешёвый китайский смартфон, работающий на Snapdragon.
6. КОМПЛЕКТАЦИЯ. Не смотря на заявленную функцию быстрой зарядки, в Apple решили не комплектовать смартфон зарядным устройством, обеспечивающим такую зарядку, а положили зарядное устройство для обычной зарядки.
А если хотите заряжать быстрее, докупайте зарядное устройство повышенной мощности. Всё для клиента наш девиз.
7. ЭКОСИСТЕМА APPLE. Айфон не дружит не с Windows не с Android. Поэтому вынуждает вас для лучшей коммуникации вашего айфон покупать другие гаджеты от Apple - IPad, Mac book.
8. СТОИМОСТЬ ПРИЛОЖЕНИЙ. В афоне за всё нужно платить, любые приложения в App Store стоят денег и не малых. Суммарная стоимость необходимого минимума программ, может равняться стоимости смартфона на андроиде, с аналогичными характеристиками что и у айфона. То есть мало купить сам айфон, он постоянно будет тянуть из вас деньги.
9. СКОРОСТЬ ЗАГРУЗКИ ПРИЛОЖЕНИЙ. Любое приложение или игра для айфон качается из App Store, в четыре раза медленнее, чем аналогичная версия программы или игры для андроид. Причём находясь в любой стране и с любым интернетом, и при этом необходимо постоянно следить, чтоб во время загрузки не заблокировался экран, иначе прервётся и закачка приложения. Тоже самое касается и с закачкой файлов самим приложением. Тогда придётся всё начинать сначала. Как говорится всё для удобства клиента.
10. ОБМЕН ФАЙЛАМИ. Производитель сделал все, чтобы максимально осложнить процесс передачи файлов (фотографий, видео, музыки) с айфона на компьютер или с айфона на другой смартфон. Причём если речь идёт о передаче одного файла (фотографии, короткого видео ролика, музыкального трека), то это возможно, но если речь идёт о передаче большого количества отснятых фотографий или видео то это становится огромной проблемой, даже с айфона на Mac book.
11. РЕСУРС БАТАРЕИ. Поначалу показывает неплохую живучесть, но спустя полгода в режиме многозадачности очень быстро разряжается.
12. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ БАТАРЕИ. Настройки энергосбережения у андроид устройств гораздо гибче, а также возможность оценки оставшегося времени работы батареи на установленных настройках. Что увеличивает живучесть батареи в условиях невозможности подзарядки.
13. ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ. У флагмана почти 4 000 мАч, в то время как у многих конкурентов этот показатель давно от 5 000 мАч.
14. ТИП БАТАРЕИ. У айфон литий-ионный, в то время как у конкурентов усовершенствованный литий-полимерный. Очередное отставание от конкурентов.
15. ОБРАТНАЯ ЗАРЯДКА. Вопреки ожиданиям Apple отказались от функции обратной зарядки, чем по сути дали ещё одну фору своим конкурентам, а заодно продемонстрировали в очередной раз эгоистичность свою и своего устройства. Видимо сама мысль о том, что батарея айфона может подзарядить батарею конкурента, скажем Самсунг вашего друга, может вызвать приступ упущенной прибыли, ведь он это будет делать бесплатно.
Возможно, в Apple сейчас ломают голову, над тем как при передаче заряда с заряжаемого смартфона снимались бы деньги на счёт айфона. Тогда внедрение этой функции станет оправданным.
16. СКОРОСТЬ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ. Скорость быстрой зарядки у айфона меньше конкурентов. 2 часа против 1 часа у конкурентов.
17. СЛОТ СИМ КАРТЫ. Удивляет отсутствие второго слота для второй сим карты, в то время как другие производители сделали это нормой, а некоторые и по три слота размещают. Отсутствие второго слота ограничивает пользователя в использовании преимуществ тарифов разных провайдеров.
18. КАРТА ПАМЯТИ. Отсутствие возможности расширить память с помощью карты памяти как на других устройствах. А расширение памяти с помощью облачных сервисов, требует скоростного интернета, который в России далеко не везде есть, да и сервера Аpple работают медленно. Также нет возможности расширения памяти с помощью беспроводных жёстких дисков как на анероид устройствах.
19. ПАМЯТЬ. Отсутствие свободы выбора либо версия с 64 Гб либо 256 Гб. 64 Гб часто бывает, не хватает, а 256 Гб много, а вот золотой середины в 128 Гб, которая устроила бы многих, нет. Словно специально тебя сначала вынуждают купить версию с 64 Гб, а когда попользуешься и поймёшь, что не хватает, вынужден будешь перейти на версию 256 Гб.
20. ХРАНЕНИЕ СОФТА. На айфонах приложения можно хранить только на встроенной памяти, на андроид устройствах приложения можно хранить на внешних картах памяти разгрузив тем самым встроенную память.
21. USB. К айфону невозможно подключить USB флешку как на андроид устройствах с поддержкой OTG, что делает их более универсальными устройствами
22. nanoSIM. Когда производители ринулись уменьшать слоты для SIM-карт и договорились принять новый стандарт microSIM, в Apple стали активно внедрять nanoSIM. Но остальные производители решили, что это ненужное излишество и не последовали за Apple, за редким исключением типа Vertu и др.
В результате если у вас возникнет необходимость переставить свою nanoSIM с айфона на другой аппарат (в результате разряда батарейки или для сравнения работы вашего оператора на разных устройствах), вы не сможете этого сделать без адаптера на microSIM. Желание Apple выпендрица в очередной раз создаст для вас дополнительные сложности.
23. РАЗЪЁМ. В то время когда все производители переходят на новый перспективный интерфейс USB 3.1 с разъемом USB Type-C, Apple создаёт свой оригинальный разъем Lightning, который вынуждающий владельца обзаводиться кучей кабелей и зарядников: домой, в автомобиль, на работу.
Ведь если у вас не окажется оригинального кабеля к вашему оригинальному разъёму вы не сможете, как другие одолжить его у коллеги. Вы также не сможете его купить в любом магазине электроники, потому что "уникальный". Мало кто хочет держать на полке товар, который не предназначен для массового покупателя. Изолированность айфона от других гаджетов делает и вас изолированным от других.
24. Передача данных у Lightning - 5 Гбит/с, против - 10 Гбит/с, у USB Type-C
25. Передача напряжения мощностью 12 Вт. у Lightning против до 100 Вт, у USB Type-C.
26. Отсутствие отдельного разъёма для наушников. Для подключения наушников необходимо дополнительно покупать переходник за 700 рублей.
27. Невозможность одновременного прослушивания музыки с помощью проводных наушников и зарядки смартфона проводной зарядкой, из-за единственного разъёма на корпусе.
Не исключено что в будущих моделях уберут, и этот разъем, чтоб выделится среди других производителей. Беспроводная зарядка (8 400 р.) уже есть и беспроводные наушники (13 700 р.) тоже, так что покупайте и пользуйтесь, всё для вас.
28. МНОГОЗАДАЧНОСТЬ. Приложения "работающие" в фоновом режиме не могут быть активными, например, файлы не добавляются в Dropbox, новые видео не загружаются в программу для их просмотра. Чтобы приложение работало в нём нужно находится не сворачивая его.
По мнения же Apple многозадачность это когда вы можете вернутся в свёрнутое приложение, а оно останется в том же состоянии в котором вы его свернули. Чудеса, да и только от яблочных волшебников.
29. BLUETOOTH. Модули Bluetooth на iOS предназначены только для подключения беспроводной гарнитуры и подключения умных часов от Apple. Невозможна передача файлов или их приёма, как на других смартфонах на андроид.
30. ДИЗАЙН. Вырез в верхней части экрана, который не умеют использовать приложения айфона, оставляя отрезанный кусок картинки.
31. Задняя крышка имеет глянцевую и скользкую поверхность, которая постоянно заляпана отпечатками пальцев и норовит выскользнуть из рук, а ремонт как я уже упоминал очень дорогой.
32. Не продуманное размещение выпирающего блока камер в верхнем левом углу, приводит к неустойчивому положению смартфона на столе. При печати текста смартфон постоянно качается.
33. В целом дизайн смартфона со сильно скруглёнными углами, толстыми рамками экрана выглядит слишком старомодным. Конкуренты предлагают гораздо более интересные модели своих смартфонов не боясь внедрять смелые решения.
34. ФЕЙС АЙ ДИ. Система распознавания лица владельца корректно работает только при определённых условиях. Если система не распознаёт владельца, придётся вводить пароль вручную.
35. ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ К ИНТЕРНЕТУ. Раздражающая требовательность айфона к подключению Wi-Fi для скачивания обновлений, даже при подключенном высокоскоростном мобильном интернете.
36. ПРИВЯЗКА К СЕРВИСАМ. Без iTunes установленного только на ваш компьютер перекинуть файл не возможно. Да и для этого, казалось бы, не хитрого действия придётся совершить целый ряд манипуляций.
37. КЭШ. Невозможность почистить кэш приложений который накапливается и достигает гигабайтных размеров. Единственный способ это снести полностью приложение и установить его заново.
38. УДОБСТВО. Невозможно отправить по обычной почте файлы нескольких типов, почтовый клиент не позволяет этого сделать, придётся создать несколько писем.
39. ГИБКОСТЬ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ. На андроид устройствах настроить можно буквально всё, благодаря чему пользователь может придать своему смартфону индивидуальности. На IOS нельзя изменить практически ничего.
40. ИНТЕРФЕЙС. Дизайн интерфейса не меняется годами, вернее изменения происходят, но настолько микроскопические, что изменения выглядят издевательством на фоне конкурентов.
41. СИСТЕМНЫЙ ШРИФТ. Нет настроек для изменения системного шрифта, кроме одной - можно сделать его жирным. Так шрифты читаются комфортнее, хотя всё ровно хуже того же Android, у которого число настроек значительно больше, а также вариантов размера системных шрифтов и их написания.
42. ВИДЕО ПЛЕЙЕР. Видео плейер айфона не читает пиратский контент, вынуждая пользователя смотреть только лицензионный контент и конечно платить за него как без этого.
43. ПРОСМОТР ВИДЕО. Периодически возникают проблемы воспроизведения видео с Ютуб, а также с других сайтов и с соцсетей.
44. СТЕКЛО ЭКРАНА. Много жалоб на твёрдость стекла экрана, который царапается даже об ткань в кармане штанов, в первые дни эксплуатации. При контакте с пластиком остаются глубокие царапины ощутимые на ощупь, что тогда говорить о контакте с металом.
Хотя некоторые эксперты заявляют, что, говоря о прочности экранов в Apple имели ввиду, о защите от трещин и сколов, а не от царапин. Надо понимать, что Apple намерено пошли на снижение твёрдости экрана, чтоб снизить риск трещин и сколов в ущерб появления царапин. Стпанная логика на мой взгляд.
45. МАТРИЦА. Постоянное отставание Apple в установке на свои устройства матриц последнего поколения. Когда у айфона была IPS матрица, у конкурентов была OLED, когда у айфона появился OLED, у конкурентов уже был AMOLED.
И сегодня, когда у конкурентов появились Super AMOLED, у айфона по-прежнему матрица OLED. А ведь были времена, когда новая технология сначала появлялась у айфона и только со временем появлялась похожая у конкурентов.
46. ГЛЮКИ IOS. Главная фишка айфонов первых моделей была в том, что операционная система IOS работает без глюков в отличии от андроид. Но время идёт все меняется, изменилась и надёжность операционки IOS, которая в последних моделях глючит по круче андроид, словно включилась в соревнование за звание самой глючной операционки на рынке.
47. ОБНОВЛЕНИЕ IOS. IOS хоть и постоянно обновляется, но вносятся лишь небольшие поправки, исправляющие ошибки и добавляющие незначительный прирост производительности, не заметные для пользователя, без системных изменений, в то время как Android гораздо реже обновляется, но эти обновления гораздо глобальнее, не заметить которые не возможно.
48. СЛАБАЯ КАМЕРА. При недостаточном освещении на снимках появляется много шума вокруг тёмных участков. При съёмке видео не хватает резкости. Но при этом много отзывов об отличном качестве снимков.
Всё дело в том, что отличное качество снимков с такой камеры достигается софтом, который исправляет все недостатки. Но софт не бесплатный, поэтому плати и тогда твои снимки будут приличного качества. Айфон отличный пылесос высасывающий из вас деньги.
49. СЛЕЖКА. Айфон следит за своими владельцами собирая о них всю информацию. В чём уже не однократно была уличена Apple. На что в компании оправдывались необходимостью сбора информации для улучшения своих продуктов.
Для большинства фанатичных пользователей эти объяснения кажутся правдоподобными. А некоторые так и вовсе не видят ничего плохого в том, что за ними следят, ведь им нечего скрывать и ничего противоправного они не делают, а значит, слежка им никак не навредит.
Вот только слежка может иметь цель продажи информации о вас третьим лицам, которые потом забрасывают вас рекламой, а обвинения в противоправной деятельности бывают и сфальсифицированными и информация о вас в этом отлично поможет. Стоит напоминать, как в Apple любят деньги?
50. ГДЕ КУПИТЬ. Мест, где можно купить оригинальный айфон, да ещё и новую модель так мало, что назвать его доступным нельзя в принципе. Зато ранок наполнен айфонами б/у, старыми версиями, после ремонта и китайскими подделками. Подавляющее большинство пользователей айфонов, покупают их именно на таком вторичном рынке.
Стать обладателем гаджета с такого рынка айфонов, гораздо стрёмнее чем стать обладателем гаджета китайского производителя. По крайней мере, вы получаете новый аппарат с теми же характеристиками, по гораздо меньшей цене, и если он сломается через год, то и не жалко, затраченные на него деньги он успеет отработать.
ВЫВОД: Apple игнорируют общепринятые стандарты, для обмена информацией. Система на столько эгоистична, замкнута в себе, что даже обмен файлами с другими устройствами Apple очень ограничен.
Как будто айфон изначально создавался как устройство исключительно для корпоративного использования. И только со временем решили продавать сначала всем американцам, а затем и всем желающим. Но концепция закрытости и безопасности осталась неизменной, не смотря ни на какие просьбы и пожелания пользователей.
Apple давно демонстрирует своё безразличие к другим мнениям и взглядам на то каким должен быть смартфон, их интересует только их видение. Именно в этом эгоизме они видят свою уникальность.
А на те функции, которые уже давно используются в андроид, но нет и не появится у Apple, в Apple всегда отвечают - "это никому не нужно"
Главный аргумент яблочников "безопасность личных данных" развеивается элементарной логикой. Задумайтесь можно ли считать мобильное устройство подходящим для хранения на нём таких личных данных, которые требовали бы такой серьёзной защиты?
Например, паспортные данные, пароли, пин-коды банковских карт, номера банковских счетов, видео и фото интимного содержания, другую информацию, компрометирующую вас и составляющую интерес для злоумышленников.
Думаю все согласятся с тем, что подобную информацию хранить даже на домашнем компьютере то стрёмно, а уж хранить такую информацию на мобильном устройстве как минимум беспечно как максимум глупо.
Стоит напоминать, что смартфон можно потерять, можно забыть, например, в кафе (особенно это касается тех, кто любит демонстративно выкладывать телефон на стол), его могут украсть, его, в конце концов, можно утопить (уронив с моста или чаще всего в туалете в унитаз, как в этом случае поможет защита данных, если для вас эти данные также перестанут быть доступными).
Если вы по-прежнему считаете айфон лучшим смартфоном, используя по старинке лишь один аргумент что "это же айфон", то попробуйте найти, хотя б 50 причин свидетельствующих о его превосходстве, но вряд ли у вас это получится.
АНТИФИШКИ
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Никаких выше перечисленных проблем как заурядный пользователь не ощущал. Конечно хотелось бы более простое подключение к ПК, загрузки передача файлов, рингтон. Да и с этим я тоже разобрался и не особо это мешает.
Главное что звонит не зависает
Полёт отличный.
До этого был Xiaomi 11. жутко тормозил, постоянно вылетал интернет, мог сам позвонить кому вздумает :)))))
За них есть кому думать, что нужно, а что нет)))
вторая сим карта то же насмешила, про еСИМ наверно не слышал. откуда она в китайский андройдах
пы.сы. сам хожу с редми 7 нот