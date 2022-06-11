50 причин, почему айфон больше не смартфон № 1

В Швейцарии говорят, что мужчина должен носить на руке часы, стоимость которых должна равняться размеру его месячного заработка, тем самым он демонстрирует уровень своего достатка.

На мой взгляд, это более честный способ продемонстрировать свой достаток. Для тех же кто зарабатывает 20-30 тысяч рублей покупка айфона на мой взгляд невероятная глупость. А для студентов, которые ещё ничего не зарабатывают, это глупость в квадрате.

2. СТОИМОСТЬ РЕМОНТА. Несуразная стоимость ремонта того же экрана обойдётся в половину стоимости смартфона.

3. СТОИМОСТЬ АКСЕССУАРОВ. Цены на оригинальные аксессуары для айфон стоят, каких-то сумасшедших денег. Чехол - 3 500 р. Кабель для зарядного устройства - 1 800 р. Адаптер питания USB‑C мощностью 18 Вт – 3 000 р. Беспроводная зарядка - 8.400 р. Беспроводные наушники 13 700 р. Адаптер Lightning/выход 3,5 мм для наушников – 700 р. Жадность Apple не имеет границ.

4. ТЕМПЕРАТУРА. Есть ощущение, что айфон создавался исключительно для Калифорнии, а то, что существуют страны, где бывает и очень холодно и очень жарко, видимо в Apple не догадываются. Хотя у американцев вообще с географией беда. Айфон отказывается работать при минусовых температурах и при сильной жаре. Он быстро разряжается либо вообще вырубается.

5. СВЯЗЬ. Если вы живёте в любой из стран СНГ, то айфон худший смартфон как средство связи. Плохой сигнал и плохое качество передачи голоса, приводит в недоумение, что в аппарате за такие деньги могут быть такие детские проблемы.

Что чаще всего приводит к смене оператора, и только перепробовав всех доступных операторов, до владельца доходит, что проблема в телефоне. Виной этому использование в айфонах старых модемов Intel, которые работают хуже, чем самый дешёвый китайский смартфон, работающий на Snapdragon.

6. КОМПЛЕКТАЦИЯ. Не смотря на заявленную функцию быстрой зарядки, в Apple решили не комплектовать смартфон зарядным устройством, обеспечивающим такую зарядку, а положили зарядное устройство для обычной зарядки.

А если хотите заряжать быстрее, докупайте зарядное устройство повышенной мощности. Всё для клиента наш девиз.

7. ЭКОСИСТЕМА APPLE. Айфон не дружит не с Windows не с Android. Поэтому вынуждает вас для лучшей коммуникации вашего айфон покупать другие гаджеты от Apple - IPad, Mac book.

8. СТОИМОСТЬ ПРИЛОЖЕНИЙ. В афоне за всё нужно платить, любые приложения в App Store стоят денег и не малых. Суммарная стоимость необходимого минимума программ, может равняться стоимости смартфона на андроиде, с аналогичными характеристиками что и у айфона. То есть мало купить сам айфон, он постоянно будет тянуть из вас деньги.

9. СКОРОСТЬ ЗАГРУЗКИ ПРИЛОЖЕНИЙ. Любое приложение или игра для айфон качается из App Store, в четыре раза медленнее, чем аналогичная версия программы или игры для андроид. Причём находясь в любой стране и с любым интернетом, и при этом необходимо постоянно следить, чтоб во время загрузки не заблокировался экран, иначе прервётся и закачка приложения. Тоже самое касается и с закачкой файлов самим приложением. Тогда придётся всё начинать сначала. Как говорится всё для удобства клиента.

10. ОБМЕН ФАЙЛАМИ. Производитель сделал все, чтобы максимально осложнить процесс передачи файлов (фотографий, видео, музыки) с айфона на компьютер или с айфона на другой смартфон. Причём если речь идёт о передаче одного файла (фотографии, короткого видео ролика, музыкального трека), то это возможно, но если речь идёт о передаче большого количества отснятых фотографий или видео то это становится огромной проблемой, даже с айфона на Mac book.

11. РЕСУРС БАТАРЕИ. Поначалу показывает неплохую живучесть, но спустя полгода в режиме многозадачности очень быстро разряжается.

12. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ БАТАРЕИ. Настройки энергосбережения у андроид устройств гораздо гибче, а также возможность оценки оставшегося времени работы батареи на установленных настройках. Что увеличивает живучесть батареи в условиях невозможности подзарядки.

13. ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ. У флагмана почти 4 000 мАч, в то время как у многих конкурентов этот показатель давно от 5 000 мАч.

14. ТИП БАТАРЕИ. У айфон литий-ионный, в то время как у конкурентов усовершенствованный литий-полимерный. Очередное отставание от конкурентов.

15. ОБРАТНАЯ ЗАРЯДКА. Вопреки ожиданиям Apple отказались от функции обратной зарядки, чем по сути дали ещё одну фору своим конкурентам, а заодно продемонстрировали в очередной раз эгоистичность свою и своего устройства. Видимо сама мысль о том, что батарея айфона может подзарядить батарею конкурента, скажем Самсунг вашего друга, может вызвать приступ упущенной прибыли, ведь он это будет делать бесплатно.

Возможно, в Apple сейчас ломают голову, над тем как при передаче заряда с заряжаемого смартфона снимались бы деньги на счёт айфона. Тогда внедрение этой функции станет оправданным.

16. СКОРОСТЬ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ. Скорость быстрой зарядки у айфона меньше конкурентов. 2 часа против 1 часа у конкурентов.

17. СЛОТ СИМ КАРТЫ. Удивляет отсутствие второго слота для второй сим карты, в то время как другие производители сделали это нормой, а некоторые и по три слота размещают. Отсутствие второго слота ограничивает пользователя в использовании преимуществ тарифов разных провайдеров.

18. КАРТА ПАМЯТИ. Отсутствие возможности расширить память с помощью карты памяти как на других устройствах. А расширение памяти с помощью облачных сервисов, требует скоростного интернета, который в России далеко не везде есть, да и сервера Аpple работают медленно. Также нет возможности расширения памяти с помощью беспроводных жёстких дисков как на анероид устройствах.

19. ПАМЯТЬ. Отсутствие свободы выбора либо версия с 64 Гб либо 256 Гб. 64 Гб часто бывает, не хватает, а 256 Гб много, а вот золотой середины в 128 Гб, которая устроила бы многих, нет. Словно специально тебя сначала вынуждают купить версию с 64 Гб, а когда попользуешься и поймёшь, что не хватает, вынужден будешь перейти на версию 256 Гб.

20. ХРАНЕНИЕ СОФТА. На айфонах приложения можно хранить только на встроенной памяти, на андроид устройствах приложения можно хранить на внешних картах памяти разгрузив тем самым встроенную память.

21. USB. К айфону невозможно подключить USB флешку как на андроид устройствах с поддержкой OTG, что делает их более универсальными устройствами

22. nanoSIM. Когда производители ринулись уменьшать слоты для SIM-карт и договорились принять новый стандарт microSIM, в Apple стали активно внедрять nanoSIM. Но остальные производители решили, что это ненужное излишество и не последовали за Apple, за редким исключением типа Vertu и др.

В результате если у вас возникнет необходимость переставить свою nanoSIM с айфона на другой аппарат (в результате разряда батарейки или для сравнения работы вашего оператора на разных устройствах), вы не сможете этого сделать без адаптера на microSIM. Желание Apple выпендрица в очередной раз создаст для вас дополнительные сложности.

23. РАЗЪЁМ. В то время когда все производители переходят на новый перспективный интерфейс USB 3.1 с разъемом USB Type-C, Apple создаёт свой оригинальный разъем Lightning, который вынуждающий владельца обзаводиться кучей кабелей и зарядников: домой, в автомобиль, на работу.

Ведь если у вас не окажется оригинального кабеля к вашему оригинальному разъёму вы не сможете, как другие одолжить его у коллеги. Вы также не сможете его купить в любом магазине электроники, потому что "уникальный". Мало кто хочет держать на полке товар, который не предназначен для массового покупателя. Изолированность айфона от других гаджетов делает и вас изолированным от других.

24. Передача данных у Lightning - 5 Гбит/с, против - 10 Гбит/с, у USB Type-C

25. Передача напряжения мощностью 12 Вт. у Lightning против до 100 Вт, у USB Type-C.

26. Отсутствие отдельного разъёма для наушников. Для подключения наушников необходимо дополнительно покупать переходник за 700 рублей.

27. Невозможность одновременного прослушивания музыки с помощью проводных наушников и зарядки смартфона проводной зарядкой, из-за единственного разъёма на корпусе.

Не исключено что в будущих моделях уберут, и этот разъем, чтоб выделится среди других производителей. Беспроводная зарядка (8 400 р.) уже есть и беспроводные наушники (13 700 р.) тоже, так что покупайте и пользуйтесь, всё для вас.

28. МНОГОЗАДАЧНОСТЬ. Приложения "работающие" в фоновом режиме не могут быть активными, например, файлы не добавляются в Dropbox, новые видео не загружаются в программу для их просмотра. Чтобы приложение работало в нём нужно находится не сворачивая его.

По мнения же Apple многозадачность это когда вы можете вернутся в свёрнутое приложение, а оно останется в том же состоянии в котором вы его свернули. Чудеса, да и только от яблочных волшебников.

29. BLUETOOTH. Модули Bluetooth на iOS предназначены только для подключения беспроводной гарнитуры и подключения умных часов от Apple. Невозможна передача файлов или их приёма, как на других смартфонах на андроид.

30. ДИЗАЙН. Вырез в верхней части экрана, который не умеют использовать приложения айфона, оставляя отрезанный кусок картинки.

31. Задняя крышка имеет глянцевую и скользкую поверхность, которая постоянно заляпана отпечатками пальцев и норовит выскользнуть из рук, а ремонт как я уже упоминал очень дорогой.

32. Не продуманное размещение выпирающего блока камер в верхнем левом углу, приводит к неустойчивому положению смартфона на столе. При печати текста смартфон постоянно качается.

33. В целом дизайн смартфона со сильно скруглёнными углами, толстыми рамками экрана выглядит слишком старомодным. Конкуренты предлагают гораздо более интересные модели своих смартфонов не боясь внедрять смелые решения.

34. ФЕЙС АЙ ДИ. Система распознавания лица владельца корректно работает только при определённых условиях. Если система не распознаёт владельца, придётся вводить пароль вручную.



