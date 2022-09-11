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Самые смешные мемы. Выпуск № 47

Самые смешные мемы. Выпуск № 47

Автор:
11 сентября 2022 07:31
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Текст в картинках   Это смешно   Юмор   веселые картинки   
1725
20

Самые смешные мемы за день!

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Источник:

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Метки: Мемы   Текст в картинках   Это смешно   Юмор   веселые картинки   
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12  комментариев
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990
OldFishkian Час назад
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60k
doker 5 минут назад
Просто не могут найти общий язык - пейте всегда вместе!

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49k
Олег Полчаса назад
Еще одному школьнику купили компьютер и он нашел дедушкину флешку с баянами
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1k
CRustFN 41 минуту назад
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CRustFN 41 минуту назад
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CRustFN 42 минуты назад
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CRustFN 42 минуты назад
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7k
Владимир 47 минут назад
Пусть пессимисты запомнят. Если в стакан наливать жидкость, то он будет наполовину полный, а если пить или отливать из стакана, то он наполовину пустой.
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OldFishkian Час назад
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OldFishkian Час назад
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OldFishkian Час назад
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32k
ACU900 2 часа назад
Анекдот:
Врач диктует практиканту:
- Пишите: "Черепная травма головы... "
- Может быть, черепно-мозговая?
- Нет у него мозгов, раз на день рождения жены с любовницей приперся!

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