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РПЦ хотят вывести аборты из системы ОМС: даже план подготовили

РПЦ хотят вывести аборты из системы ОМС: даже план подготовили (4 фото)

Автор:
21 июля 2021 16:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Церковь   гражданские права   женщины   здравоохранение   медицина   рпц   
912
4
Очередное извержение русской православной церкви, тотально нарушающее гражданские права.

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Метки: Россия   Церковь   гражданские права   женщины   здравоохранение   медицина   рпц   
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Какое отношение мракобесы-попрошайки имеют к госстрахованию? Совсем что ль берега попутали?
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20k
Mike Miller 5 минут назад
Мракобесов к законам и обиходу подпускать нельзя.
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26
feden 6 минут назад
Церковь не туда лезет. Но кто-то их к этому подталкивает, видимо намерено настраивают общество против православия
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26
feden 6 минут назад
лучше пусть делают аборты, чем будут рожать нежеланных детей, неизвестно что они от ненависти к ребенку сним могут и в утробе, и в младенчестве сделать.
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26
feden 8 минут назад
И будем надеяться, что так и будет, потому что запрет абортов на ранних сроках - это нарушение прав женщин
------------
так всё таки решать рожать или нет - это право женщин? то есть поэтому у мужчин не спрашивают хочет ли он рождения ребенка с этой женщиной? за что тогда платит если не он и решает то.... как проституция получается - он потом расплачивается 18 лет просто может быть, за единоразовый секс
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9k
Касьян Пуздой 9 минут назад
чтобы не было когнитивного диссонанса, предлагаю, при обращении в медучреждение священнослужителей, выдавать им вместо лекарств молитвенники.
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59k
Опиум для народа 17 минут назад
А вообще-какого х"я дело этим ублюдкам до ЧУЖИХ налогов? Сами-то они туда не платят.
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59k
Опиум для народа Полчаса назад
Пусть свою христанутую паству дрючат. Мне эта чернорясочная п"дарасня не указ.
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13k
alexis Полчаса назад
Церковь платит налоги? А лечатся где? (не верхушка)
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127
Бритва Полчаса назад
Бюрократы с "нимбами"
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727
анатолий горленко Полчаса назад
Эти свой хайп нигде не упустят.
А если я на члену вертел эту структуру?
Государство это вмешательство хавает, значит в доле.
пс. Государство = отдельные чуваки.
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1k
Antarez 46 минут назад
Если они так переживают за детей.
То могли бы начать крестить бесплатно!
Давать свои помещения для кружков и секций по будням бесплатно. Летом детские лагеря.
Заниматься сбором и распределением вещей.
Строить при церкви 1 детский сад.
И много чего еще.
Так нет же им надо заниматься п#здоконтролем.
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Дарья Час назад
Очень правильно. Применяйте контрацепцию блть. Церковь ненавижу, но абортниц тоже.
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980
Saplus Час назад
Хм... Если с каждого аборта отчислять им 1% - возможно отстанут? А за 5% даже освящать начнут
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2k
Ivan Час назад
Инициатива, сама по себе, неплохая, так как гос-ву необходим прирост населения и спонсировать добровольные аборты-стрелять себе в ногу. Но, мля, какое до этого дело церкви? Своей пастве щапрещайте что хотите, а во вменяемое, атеистическое общество херли лезть? Брысь шаманить в свои пр ходы, не оскорбляя чувства верующих в науку и здравый смысл!
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7k
Alexandr Barhudarov Час назад
Автор предлагает что бы РФ само себя за свой счет уничтожало?
А пищать в процессе от радости нужно?
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296
Александр Час назад
Скоро в стране будет две главных корпорации РПЦ и Сбер .
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296
Александр sos1960sos 16 минут назад
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296
Александр Час назад
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1k
꠸ꪀᥴꪮᧁꪀ꠸ꪻꪮ Час назад
РПЦ лезет куда они вообще не должны даже оборачиваться. Пусть бызанялись уже тысячами детдомовцами, но им же пох на них. Они лезут к женщинам и в права человека, просто надеясь этим самым рубить очередное бабло! На жизни, здоровье и т.д. женщин и даже на свою послушную паству этим ряженым проглотамглубоко нас*ать, как мы часто уже убеждались. Средневековье всё лезет из щелей...
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2k
VPJ Час назад
Боятся, что их в зародыше давить начнут.
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339
onna.a 2 часа назад
Непонятно, куда вообще церковь лезет?! Им какое дело?! Церкви,на минуточку, всё равно на пороки развития плода(Патау там, Эдвардса,а я уж не говорю про ДС!!),на сложные жизненные обстоятельства женщины, на не дай бог беременность в результате изнасилования, на потерю мужа, например!! Никто не смотрит на эти ситуации?! Запрещатели сраные, они забыли, как несчастные девки делали подпольные аборты у недоучек-упырей на грязных кухонных столах? И как страшно они умирали от последствий этих, с позволения сказать, операций? Я уж не говорю, сколько родится больных детей!! А вы как хотели?! Так себе экология, неправедный образ жизни, наследственность, болезни, все эти ЭКО!!... Вобщем,нечего церкви вообще в медицине делать! Лучше бы больниц для детей построили, чем чужие деньги считать! А то мало ли, им пожертвования не достанется!!
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