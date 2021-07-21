РПЦ хотят вывести аборты из системы ОМС: даже план подготовили

Стоит отметить, что Минздрав в 2020 году отказался выводить аборты из системы обязательного медицинского страхования.

И будем надеяться, что так и будет, потому что запрет абортов на ранних сроках - это нарушение прав женщин, во-первых. А во-вторых количество абортов не уменьшится, зато увеличится количество подпольных, приводящих к серьезным последствиям для организма или даже летальным исходам.

Нужно помнить, что ни одно средство защиты от нежелательной беременности, от презервативов до вазектомии, не может дать 100% гарантии. А таблетки экстренной контрацепции крайне нежелательно принимать больше двух раз в год, так как они влекут за собой серьезный гормональный сбой в организме, могущий привести к тяжелым последствиям.

Но людям с сахарницей на голове бессмысленно объяснять очевидные вещи.