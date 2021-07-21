РПЦ хотят вывести аборты из системы ОМС: даже план подготовили

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Очередное извержение русской православной церкви, тотально нарушающее гражданские права.
О плане сообщается на сайте синодального отдела Московского патриархата по социальному служению и церковной благотворительности.
Церковь предлагает поэтапно вывести аборты по желанию из системы обязательного медицинского страхования. И в первую очередь эти прекрасные люди просят запретить прерывать беременность женщинам с доходами, которые прерывают прожиточный минимум, как это было сделано в Германии. Европа загнивает, но вы равняйтесь...
Участники съезда предложили закрепить на законодательном уровне требование об обязательных ультразвуковых исследованиях и прослушивании сердцебиения плода для женщин, которые хотят сделать аборт. Никакого давления, абсолютно.
При том, что возможностью сделать аборт по ОМС могут пользоваться именно те, кто не может позволить себе сделать его за деньги и соответственно финансово уязвим.
При том, что возможностью сделать аборт по ОМС могут пользоваться именно те, кто не может позволить себе сделать его за деньги и соответственно финансово уязвим.
Стоит отметить, что Минздрав в 2020 году отказался выводить аборты из системы обязательного медицинского страхования.
И будем надеяться, что так и будет, потому что запрет абортов на ранних сроках - это нарушение прав женщин, во-первых. А во-вторых количество абортов не уменьшится, зато увеличится количество подпольных, приводящих к серьезным последствиям для организма или даже летальным исходам.
Нужно помнить, что ни одно средство защиты от нежелательной беременности, от презервативов до вазектомии, не может дать 100% гарантии. А таблетки экстренной контрацепции крайне нежелательно принимать больше двух раз в год, так как они влекут за собой серьезный гормональный сбой в организме, могущий привести к тяжелым последствиям.
Но людям с сахарницей на голове бессмысленно объяснять очевидные вещи.
И будем надеяться, что так и будет, потому что запрет абортов на ранних сроках - это нарушение прав женщин, во-первых. А во-вторых количество абортов не уменьшится, зато увеличится количество подпольных, приводящих к серьезным последствиям для организма или даже летальным исходам.
Нужно помнить, что ни одно средство защиты от нежелательной беременности, от презервативов до вазектомии, не может дать 100% гарантии. А таблетки экстренной контрацепции крайне нежелательно принимать больше двух раз в год, так как они влекут за собой серьезный гормональный сбой в организме, могущий привести к тяжелым последствиям.
Но людям с сахарницей на голове бессмысленно объяснять очевидные вещи.
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так всё таки решать рожать или нет - это право женщин? то есть поэтому у мужчин не спрашивают хочет ли он рождения ребенка с этой женщиной? за что тогда платит если не он и решает то.... как проституция получается - он потом расплачивается 18 лет просто может быть, за единоразовый секс
И если случилась беременность, то было бы неплохо помочь женщине его оплатить (это явно меньше, чем платить потом 18 лет, согласитесь). А если женщина говорит, что будет рожать и не имеет к вам никаких финансовых претензий, то стоит данный факт закрепить нотариально, чтобы потом она не начинала внезапно навязывать ребенка тому, кто сразу предупредил, что его не хочет.
...И тут я проснулась в реальную жизнь, где все умеют разговаривать и не вести себя как дерьмо по отношению друг к другу)))
Но вообще да, как по мне, так и должно быть: все поговорили, занялись сексом, подарили друг другу удовольствие и разошлись. Если что - вместе решили вопрос.
А если я на члену вертел эту структуру?
Государство это вмешательство хавает, значит в доле.
пс. Государство = отдельные чуваки.
То могли бы начать крестить бесплатно!
Давать свои помещения для кружков и секций по будням бесплатно. Летом детские лагеря.
Заниматься сбором и распределением вещей.
Строить при церкви 1 детский сад.
И много чего еще.
Так нет же им надо заниматься п#здоконтролем.
что делать изнасилованным девушкам, по-вашему? Рожать? Плодить детдомовских детей, отказников? Может РПЦ сначала с этим вопросом разберется, прежде чем запрещать женщинам распоряжаться правом на материнство?
А ещё знаете, бывают аборты по медицинским показаниям...
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А харя у них не треснет?
А пищать в процессе от радости нужно?