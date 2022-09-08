Почему в США до сих пор шкала Фаренгейта, а в остальном мире — Цельсия?

В США продолжают указывать температуру воды и воздуха по Фаренгейту.

Но весь мир уже давно отказался от этой шкалы в пользу градусов по Цельсию. На этот подход к измерению температуры перешли практически все страны современного мира вне зависимости от культуры, языка и т.п.

Незнающий человек из другой страны может запутаться — данные о погоде совсем не совпадают с привычными ему значениями.

Почему в США продолжают пользоваться шкалой Фаренгейта?

Цельсий VS Фаренгейт

Любая шкала — условность. Их придумывают люди исключительно для собственного удобства измерений. Поэтому теоретически ноль можно ставить в любом месте и начинать от него отсчет.

Шкала ученого немецкого происхождения Габриеля Фаренгейта появилась раньше и была такой условностью.

Исследователь взял за условный ноль смесь воды, льда и хлорида аммония. По Цельсию это минус 17,8.

Верхний край шкалы Фаренгейт закрепил за температурой тела здорового человека. Округлив значения, он разделил шкалу на 180 и получил один условный градус. Прорыв Фаренгейта заключался в том, что впервые была определена единая шкала для точных физических измерений. И изначально именно она распространилась по миру.