Почему в США до сих пор шкала Фаренгейта, а в остальном мире — Цельсия?

Если посмотреть прогноз погоды на американских сайтах или каналах телевидения, то очевидна разница в шкале.
В США продолжают указывать температуру воды и воздуха по Фаренгейту.
Но весь мир уже давно отказался от этой шкалы в пользу градусов по Цельсию. На этот подход к измерению температуры перешли практически все страны современного мира вне зависимости от культуры, языка и т.п.
Незнающий человек из другой страны может запутаться — данные о погоде совсем не совпадают с привычными ему значениями.
Почему в США продолжают пользоваться шкалой Фаренгейта?
Цельсий VS Фаренгейт
Любая шкала — условность. Их придумывают люди исключительно для собственного удобства измерений. Поэтому теоретически ноль можно ставить в любом месте и начинать от него отсчет.
Шкала ученого немецкого происхождения Габриеля Фаренгейта появилась раньше и была такой условностью.
Исследователь взял за условный ноль смесь воды, льда и хлорида аммония. По Цельсию это минус 17,8.
Верхний край шкалы Фаренгейт закрепил за температурой тела здорового человека. Округлив значения, он разделил шкалу на 180 и получил один условный градус. Прорыв Фаренгейта заключался в том, что впервые была определена единая шкала для точных физических измерений. И изначально именно она распространилась по миру.
Андерс Цельсий — шведский астроном, геолог и метеоролог, создатель новой для своего времени шкалы для измерения температуры, впоследствии получившей его имя
Но позже швед Андерс Цельсий создал принятую ныне альтернативу. Плюсом его шкалы является привязка к четким и понятным физическим явлениям. Ноль градусов — вода замерзает в норме, 100 градусов — испаряется.
Когда появилась шкала Цельсия, в разных странах возник вопрос: какого варианта придерживаться?
Колониальное наследие
Почему в США изначально утвердилась шкала Фаренгейта понятно.Она была общепринятой во всех англоязычных странах.
Великобритания долго придерживалась шкалы Фаренгейта. Как метрополия она навязала этот вариант всем своим колониям для единообразия.
Американские территории не стали исключением, переняв шкалу Фаренгейта. Традиция сохранилась и в США.
Но позже почти все страны мира перешли на градусы Цельсия.
Эта шкала проще, физически понятнее и вошла в международную стандартную систему измерений.
Пользоваться другой шкалой в современном мире — очень неудобно. Они сложно сопоставимы.
Один градус по Фаренгейту равен девяти пятым показателя по Цельсию плюс 32 градуса.
В уме шкалы не соотнесешь.
Они совпадают только в одном значении — при температуре в минус 40. Поэтому весь мир склонился к использованию более простой шкалы Цельсия.
Но не США.
Просто не хотим!
Парадоксально, но в метеорологических учреждениях Штатов расчеты ведут в градусах Цельсия.
Но для широкой публики на телевидение, радио и сайты прогнозы пересчитывают в Фаренгейты. На основе последней шкалы выпускают и американские приборы измерения температуры.
Дело в том, что многочисленные опросы населения показали, что американцы просто не хотят переходить на шкалу Цельсия. Менять приборы, перестраивать мышление и традиции им кажется лишними усилиями. А ориентироваться на весь остальной мир они вовсе не видят веских причин.
В 1975 году в США даже была создана специальная комиссия Конгресса, которая должна была убедить американцев плавно перейти на международную систему СИ, в том числе — на шкалу Цельсия, а также километры и килограммы. Но она столкнулась с таким сопротивлением населения и протестами профсоюзов, что 8 лет спустя президент Рейган распустил комиссию.
Поэтому США — единственная крупная страна, которая упорно продолжает придерживаться шкалы Фаренгейта.
Кроме них ее используют только пять маленьких государств — Багамские и Каймановы острова, Белиз, Либерия и Палау.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Сквозь пустыню: как выглядит жизнь погонщика верблюдов
- Кто построил крепости-звёзды по всей планете?
- Старое заброшенное круглое убежище редкого проекта. 30 лет оно было под водой
- Как огромные блоки доставлялись на вершины пирамид
- Как не удалось спасти последний дом исчезнувшего острова
- Засунь этот градусник себе в жопу!
Так появились ректальные градусники
А вот хрен там. С точностью до наоборот. Первоначально в ней за ноль была принята точка кипения воды, а за 100 C температура замерзания воды. Позже, уже после смерти Цельсия, его современники и соотечественники ботаник Карл Линней и астроном Мортен Штремер использовали эту шкалу в перевёрнутом виде (за 0 C стали принимать температуру таяния льда, а за 100 C кипения воды).
Некто: Американцы готовы пойти на что угодно лишь бы не измерять в метрической системе!
Американец: Слышь ты! Нука подойди ко мне на расстояние двух обезьян и попробуй повторить это мне прямо в лицо!