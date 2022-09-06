"Дым Отечества" или что курили в СССР 

Сигарет в Союзе выпускали много и самых разных. Хотя многие курильщики продолжали возмущаться низким качеством и отвратительным, грубым вкусом табака. Отечественного производителя все-таки продолжали поддерживать. Купить пачку сигарет было просто… Пока в конце 80-х не грянула зловещая перестройка. А вместе с ней и табачный кризис всесоюзного масштаба.



В начале XX в. любителей затянуться папироской было немного. Ситуация изменилась после Первой мировой, когда «никотин для народа» приобрел высокое оборонное значение. Курить начали все — от низов до верхов: комиссары, поэты, офицеры, трактористы... В первые годы власти Советов табака катастрофически не хватало. Руководство страны сразу смекнуло: нехватка курева может привести к бунтам, и тут же взялось поднимать табачную промышленность. Советская сигаретная история началась после Великой Отечественной войны, во время которой состоялось знакомство одной шестой части суши, до того остававшейся заповедником самокруток, махорки и папирос, с табачной продукцией союзников и немцев.

Свои сигареты появились и у страны - победительницы. Но фильтром и формой международного образца они обзавелись лишь в 1966 году: первопроходцем стали сигареты Ява одноименной московской табачной фабрики. Еще девять лет понадобилось государству рабочих и крестьян, чтобы войти в тройку самых больших производителей табачных изделий в мире, уступив пальму первенства лишь США и Китаю. СССР тогда штамповал 365 млрд штук сигарет в год — это примерно десятая часть общемирового производства.