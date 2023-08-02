Британка застряла в детской качели

В Великобритании 22-летняя Леала Ванбест из Эссекса, целый час провела в неудобном положении, застряв в качели на детской площадке. Женщину пришлось вызволять пожарным. Об этом пишет Daily Star.
Инцидент произошёл в приморском городе Саутенд-он-Си в графстве Эссекс. Молодая мама пришла на детскую площадку с дочерью, вспомнила детство и захотела сама покачаться на качели.
В сиденье она втиснулась без особых проблем, а вот обратно выбраться уже не смогла.
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Вызволять пленницу из беды приехала команда пожарных. Спасатели над девушкой посмеялись, да и ей самой было весело. Больше всех переживала маленькая дочка Леалы. Специалистам пришлось разобрать сидение и отрезать его от цепей. Пострадавшая отделалась синяками на бёдрах.
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После этого она наверняка задумалась о диете и фитнесе.