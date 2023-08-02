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Британка застряла в детской качели

Британка застряла в детской качели

Автор:
02 августа 2023 22:23
Сообщество : Жизнь
Метки: Великобритания   британка   детская площадка   застревать   качели   пожарные   
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В Великобритании 22-летняя Леала Ванбест из Эссекса, целый час провела в неудобном положении, застряв в качели на детской площадке. Женщину пришлось вызволять пожарным. Об этом пишет Daily Star.

Инцидент произошёл в приморском городе Саутенд-он-Си в графстве Эссекс. Молодая мама пришла на детскую площадку с дочерью, вспомнила детство и захотела сама покачаться на качели.

В сиденье она втиснулась без особых проблем, а вот обратно выбраться уже не смогла.

Вызволять пленницу из беды приехала команда пожарных. Спасатели над девушкой посмеялись, да и ей самой было весело. Больше всех переживала маленькая дочка Леалы. Специалистам пришлось разобрать сидение и отрезать его от цепей. Пострадавшая отделалась синяками на бёдрах.

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Метки: Великобритания   британка   детская площадка   застревать   качели   пожарные   
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6  комментариев
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2k
Бомбардир 15 минут назад
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Борис Карабанов 13 минут назад
- Одних убытков сколько несём, туды его в качель!
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4k
Alex Полчаса назад
Жрать меньше надо
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761
Звёздный князь Полчаса назад
Цитата: "Пострадавшая отделалась синяками на бёдрах."
После этого она наверняка задумалась о диете и фитнесе.
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761
Звёздный князь Полчаса назад
Британка застряла в детстве, а не в детской качели.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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