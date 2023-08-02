Британка застряла в детской качели

Инцидент произошёл в приморском городе Саутенд-он-Си в графстве Эссекс. Молодая мама пришла на детскую площадку с дочерью, вспомнила детство и захотела сама покачаться на качели.

В сиденье она втиснулась без особых проблем, а вот обратно выбраться уже не смогла.