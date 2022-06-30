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17 фотографий предметов, которые изрядно потрепала жизнь

17 фотографий предметов, которые изрядно потрепала жизнь

Автор:
30 июня 2022 21:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Беспощадное   Время   Жизнь   Потрепала   быстро   вещи   меняет   обстановка   
867
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Время идёт слишком быстро. И мы не всегда успеваем понять, насколько сильно оно меняет вещи и окружающую обстановку. В этом посте вы увидите изображения предметов, которые прошли испытание временем.
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Источник:

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Метки: Беспощадное   Время   Жизнь   Потрепала   быстро   вещи   меняет   обстановка   
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3  комментария
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957
Шурман 6 часов назад
12 лет он сидел на этом стуле , я свое кресло купил в 2008 , еще как новое , из минусов потрескалась кожа , а сижу я за ним с 8 утра до 7 вечера включительно , может быть лучше покупать дорогое и качественное ?
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957
Шурман 6 часов назад
Скупой был дедушка , видать на последние деньги купил кольца
бывает а про аэропорт это Корфу Греция , вы бы сам аэропорт увидели и все бы поняли , любителям дютифри или кафешек лучше в городе сразу покушайте и все :) а и любителям туалетов , потерпите до самолета и еще пешком до самолета дойдите :)
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58k
Похабыч 8 часов назад
"На этой акустической гитаре играли пятьдесят лет" - скалопированный гриф получился, почти как у Мальмстина!
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