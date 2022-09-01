Село Хунзах в Дагестане: жизнь буквально на краю пропасти

Заядлым путешественникам, готовым отправиться в Хунзах, там будет на что посмотреть и чем заняться. 70-метровый водопад Тобот является главной достопримечательностью села, но там также есть несколько смотровых площадок с видом на Цолотлинский каньон и многочисленные архитектурные памятники, сохранившиеся с древних времен.

А любителям активного и экстремального отдыха понравится платформа для роупджампинга, с которой можно прыгнуть прямо в каньон.