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Село Хунзах в Дагестане: жизнь буквально на краю пропасти

Село Хунзах в Дагестане: жизнь буквально на краю пропасти

Автор:
01 сентября 2022 22:30
Сообщество : Путешествия
Метки: дагестан   каньон   природа   путешествия   село   хунзах   
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Древнее село Хунзах в Дагестане примостилось буквально на самом краю глубокого каньона, что делает его одним из самых удивительных человеческих поселений в мире.

Расположенное примерно в 140 километрах от Махачкалы, столицы Дагестана, на высоте 2000 метров над уровнем моря, село Хунзах представляет собой невероятное зрелище. Оно без труда могло бы посоперничать с другими, более известными поселениями, располагающимися на краю пропастей, такими как испанский город Ронда или французская коммуна Бозуль, однако за пределами России мало кто знает о его существовании.

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Недавно потрясающую красоту Хунзаха подчеркнули потрясающие снимки с дрона Славы Степанова, талантливого фотографа, умело запечатлевшего удивительное расположение этого дагестанского села в серии фотографий, которые недавно завирусились в социальных сетях.

Интересно, что Хунзах может похвастаться не только своим необычным расположение на краю Цолотлинского каньона. Дагестанское село когда-то было столицей древней империи на Кавказе. Затем он был столицей Аварского ханства в течение нескольких веков, пока его не разорили монгольские войска. В начале XIX века Хунзах присоединился к Российской империи.

Заядлым путешественникам, готовым отправиться в Хунзах, там будет на что посмотреть и чем заняться. 70-метровый водопад Тобот является главной достопримечательностью села, но там также есть несколько смотровых площадок с видом на Цолотлинский каньон и многочисленные архитектурные памятники, сохранившиеся с древних времен.

А любителям активного и экстремального отдыха понравится платформа для роупджампинга, с которой можно прыгнуть прямо в каньон.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дагестан   каньон   природа   путешествия   село   хунзах   
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