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"Кошка-пацифист" разделила свой обед с мышкой

"Кошка-пацифист" разделила свой обед с мышкой

Автор:
31 августа 2022 21:35
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   дружба животных   животные   кошка   кошки   мыши   фото   фотографии   
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Кто сказал, что кот и мышь - враги? Недавно одна хозяйка поделилась кадрами, на которых её кошка миролюбиво разделяет свой обед с мышкой, которая забежала в дом с улицы. И такая дружба бывает!

Источник:

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Метки: Питомцы   домашние животные   дружба животных   животные   кошка   кошки   мыши   фото   фотографии   
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4  комментария
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970
Шурман 2 часа назад
У кошки свой бизне план , вначале она откормит зверя потом скушает :)
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9k
Бритва 2 часа назад
выделенная кругом мышка - это для британцев.
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19k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Кошка с утраченными инстинктами.
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