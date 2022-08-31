"Кошка-пацифист" разделила свой обед с мышкой

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Кто сказал, что кот и мышь - враги? Недавно одна хозяйка поделилась кадрами, на которых её кошка миролюбиво разделяет свой обед с мышкой, которая забежала в дом с улицы. И такая дружба бывает!
Этими кадрами поделилась жительница британского города Торнбери по имени Джилли Радрум. На фото её кошка по кличке Мисти (Misty) разделила обед с маленькой мышкой, которая забежала в дом с улицы. Кошка невозмутимо продолжала кушать, когда грызун к ней присоединился и начал есть корм из соседней миски.
Хозяева Мисти живут на ферме, и такой гость, как мышка, их не удивляет. Однако, реакция самой кошки их поразила - хозяйка опубликовала фото в соцсетях с подписью: "Том и Джерри в реальной жизни". По словам хозяйки, её кошка может быть веганом или пацифистом: "Мисти частенько приводит своих "друзей" на перекус. Возможно, она веган. А может, она была не настолько голодна, чтобы обедать мышкой," - говорит хозяйка.
Джилли и её супруг приютили Мисти в июне, когда бездомная кошка забрела к ним в огород. С тех пор она живёт с ними, и очень любит гулять и исследовать ферму. Она оказалась очень дружелюбной и миролюбивой кошкой - вместо того, чтобы охотиться, она подружилась со всеми обитателями фермы, и даже с мышками. Вот такая интересная дружба!
Источник:
АНТИФИШКИ
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