"Кошка-пацифист" разделила свой обед с мышкой

Хозяева Мисти живут на ферме, и такой гость, как мышка, их не удивляет. Однако, реакция самой кошки их поразила - хозяйка опубликовала фото в соцсетях с подписью: "Том и Джерри в реальной жизни". По словам хозяйки, её кошка может быть веганом или пацифистом: "Мисти частенько приводит своих "друзей" на перекус. Возможно, она веган. А может, она была не настолько голодна, чтобы обедать мышкой," - говорит хозяйка.