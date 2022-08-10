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Весь спектр эмоций, которые человек может испытывать на американских горках

Весь спектр эмоций, которые человек может испытывать на американских горках

Автор:
10 августа 2022 09:12
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   американские горки   забавно   люди   развлчение   фото   эмоция   
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Парки аттракционов — очень привлекательное место для людей, которым хочется взбодриться и получить новую порцию адреналина на какой-нибудь жуткой американской горке. Но, как показывает практика, таким людям частенько бывает скучно туда идти одним, поэтому они обязательно приводят с собой друзей, вторых половинок или целую семью.

И многие из них не так позитивно настроены на получение новых ощущений. В результате у одних радости полные штаны, а другие побывали на грани жизни и смерти. И в этом легко убедиться, если только одним глазком взглянуть на фотографии людей, которые были запечатлены в самые неожиданные моменты их поездки.


Когда босс позвонил в самый неподходящий момент

×
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Сразу видно, кто был инициатором всей этой поездки

Когда уже успели поссориться

Спокойный семейный отдых

Новая горка — одна эмоция

Моя жена всегда мне говорила, что я выгляжу несчастным на американских горках. После недавнего визита в Орландо оказалось, что она права.


Паааап, может, не надо?

Свидание, которое надолго останется у девушки в памяти

Моя девушка первый раз прокатилась на американских горках.

Возможно, это был и последний раз.


Главное, что папа счастлив

На любых американских горках есть два типа людей

Дедулю ничем не напугать

Дедушка с невозмутимым лицом был в прошлом пилотом Junkers Ju 87 — пикирующего бомбардировщика. Поэтому этого человека сложно чем-то напугать.


Не совсем подходящее время и место для перекуса…

Нам с сестрой «очень понравился» аттракцион

И это вы называете страшной американской горкой?

Ты всегда должен быть готов к тому, что где-то тебя поджидает скрытая камера

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   американские горки   забавно   люди   развлчение   фото   эмоция   
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2  комментария
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1k
Куртуазный Маньерист 47 минут назад
Самый скучающий человек даже на самых крутых американских горках-это пилот современного истребителя
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3k
Денис 39 минут назад
Только в России эти горки "американские", во всём мире они "Русские".
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