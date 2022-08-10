Весь спектр эмоций, которые человек может испытывать на американских горках

Парки аттракционов — очень привлекательное место для людей, которым хочется взбодриться и получить новую порцию адреналина на какой-нибудь жуткой американской горке. Но, как показывает практика, таким людям частенько бывает скучно туда идти одним, поэтому они обязательно приводят с собой друзей, вторых половинок или целую семью.
И многие из них не так позитивно настроены на получение новых ощущений. В результате у одних радости полные штаны, а другие побывали на грани жизни и смерти. И в этом легко убедиться, если только одним глазком взглянуть на фотографии людей, которые были запечатлены в самые неожиданные моменты их поездки.
Когда босс позвонил в самый неподходящий момент
Сразу видно, кто был инициатором всей этой поездки
Когда уже успели поссориться
Спокойный семейный отдых
Новая горка — одна эмоция
Моя жена всегда мне говорила, что я выгляжу несчастным на американских горках. После недавнего визита в Орландо оказалось, что она права.
Паааап, может, не надо?
Свидание, которое надолго останется у девушки в памяти
Моя девушка первый раз прокатилась на американских горках.
Возможно, это был и последний раз.
Главное, что папа счастлив
На любых американских горках есть два типа людей
Дедулю ничем не напугать
Дедушка с невозмутимым лицом был в прошлом пилотом Junkers Ju 87 — пикирующего бомбардировщика. Поэтому этого человека сложно чем-то напугать.
Не совсем подходящее время и место для перекуса…
Нам с сестрой «очень понравился» аттракцион
И это вы называете страшной американской горкой?
Ты всегда должен быть готов к тому, что где-то тебя поджидает скрытая камера
Источник:
АНТИФИШКИ
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