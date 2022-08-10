Весь спектр эмоций, которые человек может испытывать на американских горках

И многие из них не так позитивно настроены на получение новых ощущений. В результате у одних радости полные штаны, а другие побывали на грани жизни и смерти. И в этом легко убедиться, если только одним глазком взглянуть на фотографии людей, которые были запечатлены в самые неожиданные моменты их поездки.

Когда босс позвонил в самый неподходящий момент