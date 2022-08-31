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Как первая леди США пережила смерть Джона Кеннеди, закрутила роман с его братом и вышла замуж за греческого миллиардера

Как первая леди США пережила смерть Джона Кеннеди, закрутила роман с его братом и вышла замуж за греческого миллиардера

Автор:
31 августа 2022 02:31
Сообщество : RealFishki
Метки: Джон Кеннеди   Жаклин Кеннеди   Марлон Брандо   США   аристотель онассис   завещание   первая леди   роберт кеннеди   
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Жаклин Кеннеди была женой самого популярного президента в истории США. После его убийства она впала в депрессию, но горевала недолго и вскоре утешилась новыми романами. Вот только счастья они ей снова не принесли.

22 ноября 1963 года убили Джона Кеннеди.

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Вскоре его вдова, Жаклин, сказала: “Теперь у меня ничего нет”. Намекая на то, что осталась без денег - тут она слегка слукавила. У вдовы было два дома в Джорджтауне и в Атоке, штат Вирджиния. Летом 1964 года Жаклин их продала и купила шикарную квартиру в Нью-Йорке на Пятой авеню.

Там у неё открылось второе дыхание и Жаклин закрутила роман с актёром Марлоном Брандо. Вскоре он ей надоел и она переключилась на брата Джона - Роберта Кеннеди. После убийства президента, он стал её верной опорой и поддержкой, со временем, всё это переросло в более серьёзные отношения. Ничем хорошим они не закончились.

5 июня 1968 года Роберта смертельно ранил подосланный террорист, медицина была бессильна и младший Кеннеди умер. Его смерть потрясла Жаклин ещё сильнее, чем убийство Джона:

“Если они убивают Кеннеди, тогда мои дети - тоже мишени... Я хочу уехать из этой страны".

Но был нюанс - для “побега” и начала новой жизни нужны были деньги. Очень большие деньги, потому что идти работать служанкой Жаклин не намеревалась. И её взор остановился на греческом миллиардере Аристотеле Онассисе. Владелец первого в мире флота супертанкеров сначала встречался с сестрой Жаклин, а потом переключился на бывшую первую леди США.

Над их романом потешались в американской прессе и писали: “Конечно, деньги тут не замешаны”. 20 октября 1968 года они расписались. На тот момент Онассису было 62 года, а Жаклин - 39 лет.

Вскоре Онассис охладел к молодой супруге и их отношения стали больше походить на дружбу, чем на семейную жизнь. А позже Аристотель стал в открытую встречаться с оперной дивой Марией Каллас. Но официально не разводился - не хотел платить Жаклин отступные. В 1973 году у миллиардера случилось несчастье - в автокатастрофе разбился его единственный сын и Онассис тяжело заболел. Спустя два года он умер от дыхательной недостаточности.

Перед смертью он написал завещание: 55% его состояния переходило к родной дочери Кристине, а оставшиеся 45% - в фонд имени Александра Онассиса. Жаклин не досталось ни цента.

От этого она пришла в дикую ярость и обратилась в суд. Спустя два года тяжб и разборок, она отсудила у дочери Аристотеля 26 миллионов долларов.

После этого Жаклин уже могла себя ни в чём не ограничивать и жить так, как хочется. Она даже нашла занятие по душе - в 46 лет устроилась литературным редактором в издательство Viking Press. В последующие годы она сменила несколько изданий, сама писала книги и занималась общественной деятельностью.

А 19 мая 1994 года Жаклин умерла от рака. Ей было 64 года. Как писали тогда в американских СМИ:

"Джеки отправилась на свой чудесный остров, где ее ждет Джон - единственный мужчина, которого она всегда любила".

Источник:

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Метки: Джон Кеннеди   Жаклин Кеннеди   Марлон Брандо   США   аристотель онассис   завещание   первая леди   роберт кеннеди   
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19k
homerchik 8 часов назад
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Nigilist 44 секунды назад
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−150
Киргуда 47 минут назад
Президент страны после смерти оставил жене 2 дома. Наводит на нехорошие паралели в вопросах скромности.
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30k
Головасыр коричнештанник Час назад
всегда удивляло, как так получается: пишешь завещание, умираешь, а потом суд решает по иному
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45
Damvrot Hohlam 3 часа назад
Шмара
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 4 часа назад
Комментарий к фото
есть версия..что это Онассис его и уконтропупил...вы посмотрите на эту рожу...гангстерито)
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 6 часов назад
у неё вот это..чересчур
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Viktor 7 часов назад
Чего уж тут - надо называть вещи своими именами! Обыкновенная шлюха.
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