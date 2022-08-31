Как первая леди США пережила смерть Джона Кеннеди, закрутила роман с его братом и вышла замуж за греческого миллиардера

5 июня 1968 года Роберта смертельно ранил подосланный террорист, медицина была бессильна и младший Кеннеди умер. Его смерть потрясла Жаклин ещё сильнее, чем убийство Джона:

“Если они убивают Кеннеди, тогда мои дети - тоже мишени... Я хочу уехать из этой страны".

Но был нюанс - для “побега” и начала новой жизни нужны были деньги. Очень большие деньги, потому что идти работать служанкой Жаклин не намеревалась. И её взор остановился на греческом миллиардере Аристотеле Онассисе. Владелец первого в мире флота супертанкеров сначала встречался с сестрой Жаклин, а потом переключился на бывшую первую леди США.

Над их романом потешались в американской прессе и писали: “Конечно, деньги тут не замешаны”. 20 октября 1968 года они расписались. На тот момент Онассису было 62 года, а Жаклин - 39 лет.