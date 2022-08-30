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Несуществующее захоронение: где нашел упокоение фронтмен легендарной рок-группы?

Несуществующее захоронение: где нашел упокоение фронтмен легендарной рок-группы?

Автор:
30 августа 2022 10:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Queen   Мэри Остин   Фредди Меркьюри   воля   захоронение   музыкант   прах   распоряжение   тайна   
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Говорят, что обладавший невероятным голосом солист группы Queen Фредди Меркьюри (настоящее имя Фаррух Булсара) покоится под вишней в саду его особняка Гарден Лодж в Кенсингтоне. И дерево, роняя лепестки, словно плачет по слишком рано ушедшему голосу эпохи.

Но действительность такова, что единственным человеком, который знает о месте захоронения легенды рок-музыки, является его бывшая возлюбленная и подруга Мэри Остин.


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Ей одной музыкант доверял на протяжении всей жизни, ее сделал наследницей и ей завещал исполнить последнюю волю. Когда солист рок-группы скончался (24 ноября 1991 года), Остин занималась организацией и проведением церемонии по зороастрийскому обряду, которая была предельно простой и скромной. Хотя это вероучение не поощряет сожжения тела, Меркьюри кремировали в крематории Лондона три дня спустя.


После церемонии Мэри на два года оставила урну с прахом в бывшей спальне Фредди. Ей было слишком больно ворошить прошлое, поэтому, когда женщина нашла в себе силы, она вернулась в особняк, чтобы забрать урну и отвезти ее к месту последнего упокоения музыканта.


По ее замыслу, это необходимо было сделать максимально осторожно, чтобы не прознала пресса и фанаты. И не понял бы никто из персонала. Ведь люди болтливы, и информация обязательно просочилась бы наружу.

А Фредди больше всего боялся, что его могила станет не местом  посмертного паломничества фанатов, а местом проведения каких-нибудь дурацких обрядов и даже осквернения. Поэтому, уже будучи больным, Меркьюри назначил Мэри своей душеприказчицей и попросил исполнить его последнюю волю.

Забрав прах, она провела еще раз небольшую церемонию прощания, пригласила родителей музыканта, чтобы прочесть молитвы. Но место последнего приюта сына не раскрыла даже им.


Слухи и версии. Их продолжают строить и выдвигать. Одни считают, что упокоение певец нашел под вишней в собственном  саду в Кенсингтоне, где так любил сидеть последние месяцы жизни. Другие уверены, что Мэри отвезла прах в его родной Занзибар.

В последние годы популярной стала версия, в соответствии с которой Фредди похоронен на кладбище Кенсал-Грин в Лондоне. Почему? Дело в том, что в 2015 году в память о музыканте здесь установили постамент. Правда, некоторое время спустя мемориальная табличка исчезла.


Мэри уже немолода, ей 71 год. Но женщина утверждает, что не раскроет никому тайну, как того хотел музыкант, и унесет секрет с собой в могилу.

А как вы считает, правильная ли это позиция? Или поклонники творчества имеют право знать, где похоронен их кумир? Если он все же похоронен.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Queen   Мэри Остин   Фредди Меркьюри   воля   захоронение   музыкант   прах   распоряжение   тайна   
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Victor 42 минуты назад
он жив, поскольку его помнят и любят.
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Сергей 14 минут назад
Человек в праве чтобы исполнели его последнюю волю. И если он хотел чтобы никто не знал где его могила. Так тому и быть. А поклонникам останется его музыка и память о нем. Пока люди помнят тебя, ты живой.
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Александр 19 минут назад
Могила не так важна, как память
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