Несуществующее захоронение: где нашел упокоение фронтмен легендарной рок-группы?

По ее замыслу, это необходимо было сделать максимально осторожно, чтобы не прознала пресса и фанаты. И не понял бы никто из персонала. Ведь люди болтливы, и информация обязательно просочилась бы наружу.

А Фредди больше всего боялся, что его могила станет не местом посмертного паломничества фанатов, а местом проведения каких-нибудь дурацких обрядов и даже осквернения. Поэтому, уже будучи больным, Меркьюри назначил Мэри своей душеприказчицей и попросил исполнить его последнюю волю.

Забрав прах, она провела еще раз небольшую церемонию прощания, пригласила родителей музыканта, чтобы прочесть молитвы. Но место последнего приюта сына не раскрыла даже им.