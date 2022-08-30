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12 иллюстраций, призванных помочь наконец разобраться с именами, которые все вечно путают

12 иллюстраций, призванных помочь наконец разобраться с именами, которые все вечно путают

Автор:
30 августа 2022 10:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Не перепутай!   Юмор   именя   интересно   люди   путаница   различие   факты   фото   
3292
14

Проект «Не перепутай!» решил внести немного ясности в эти путаницы и объяснил, как различать столь похожие друг на друга имена.

Многие люди любят свои имена, их звучание и индивидуальность. И безумно неприятно, когда кто-то твоё имя путает с другим. А похожих имён так много! Вот и страдают бедные Марии и Марины, Данилы и Даниилы, Ксении и Оксаны.


Наверное, самая популярная путаница

×
×

Тонкости сокращений

Сразу понятно

И только попробуйте назвать Ксюшу Оксаной!

Он же Гоша, он же Юрий, он же Гора!

Всё просто!

Когда имя связано с определённым человеком

Как ещё сократить Анжелику?

Дарья и Дарина

Буква «Л»

Такие разные Наташи

Разные происхождения

Буква «И» имеет значение

А каких ещё имён не хватает в этом списке?

Источник:

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Метки: Не перепутай!   Юмор   именя   интересно   люди   путаница   различие   факты   фото   
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37  комментариев
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7k
ron Час назад
Лучше расскажите, как Людмила стала Люсей, Анна - Нюрой, а Александр - Сашей. Вот загадка века! )))
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87k
Феофан 10 минут назад
Муж приходит бухой в лоскуты домой. Жена:
- Ах же ты – сволочь! Опять нажрался!
Муж:
- Инна…
Жена:
- Какая ещё Инна, сволочь? Я Наташа!
Муж:
- Инна…
Жена:
- Совсем одурел от пьянства? Какая Инна???
Муж:
- Иннах отсюда!
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1k
Андрей Батаев 11 минут назад
В компании у нас была девушка, все её звали Леся (даже ник у неё был JIecbka), думал, что полное имя у неё Олеся, а оказалось, что Лейсан
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16k
Поручик 11 минут назад
Эх, хорошо быть Ильёй или Олегом - никаких тебе "уменьшительных", типа "Миша", "Паша", "Гоша"...
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630
Alex Полчаса назад
Бред какой-то. Как можно Марину Машей назвать?? Автор опуса, что-то покурил. Ладно Наталия и Наталья, но остальное херня полное
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54k
alertol 39 минут назад
Первая жена была Наталья, вторая Наталия... Оказалось не было смысла их менять, не в мягком знаке тут было дело ©
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126k
Аааа 39 минут назад
Если у тетки в паспорте написано Алена, то это повышает ее ЧСВ многократно. Только попробуй назвать ее Лена!
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1k
Duke_kir 44 минуты назад
а я, почему-то, не путаю
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268
Svarg69 45 минут назад
Тимофей - это не Тёма, и не Тимур.)))
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1k
Victor 48 минут назад
Виктор и Виталий еще забыли.
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7k
mbr 49 минут назад
Толя -- Анатолий
Коля -- Анаколий
Вася -- Василий
Ваня -- Ванилий
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7k
Elena Ki 51 минуту назад
Нет такого имени Данил. Есть Данила и Даниил.
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732k
А.Берестенко 58 минут назад
У дочки три сына, т.е. мои внуки - Денис, Данила и Демьян
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1k
Aleksei Час назад
Инна,это Нина, запутавшаяся в себе..
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5k
Алексей Час назад
А меня многие знакомые зовут не Лёха, а Лёня. И, наверно, не меня одного.
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307
LeonID S Алексей 37 минут назад
Поддерживаю. У меня наоборот, но в целом, такая-же фигня
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