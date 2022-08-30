12 иллюстраций, призванных помочь наконец разобраться с именами, которые все вечно путают

Многие люди любят свои имена, их звучание и индивидуальность. И безумно неприятно, когда кто-то твоё имя путает с другим. А похожих имён так много! Вот и страдают бедные Марии и Марины, Данилы и Даниилы, Ксении и Оксаны.

Наверное, самая популярная путаница