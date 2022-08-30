12 иллюстраций, призванных помочь наконец разобраться с именами, которые все вечно путают

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Проект «Не перепутай!» решил внести немного ясности в эти путаницы и объяснил, как различать столь похожие друг на друга имена.
Многие люди любят свои имена, их звучание и индивидуальность. И безумно неприятно, когда кто-то твоё имя путает с другим. А похожих имён так много! Вот и страдают бедные Марии и Марины, Данилы и Даниилы, Ксении и Оксаны.
Наверное, самая популярная путаница
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Тонкости сокращений
Сразу понятно
И только попробуйте назвать Ксюшу Оксаной!
Он же Гоша, он же Юрий, он же Гора!
Всё просто!
Когда имя связано с определённым человеком
Как ещё сократить Анжелику?
Дарья и Дарина
Буква «Л»
Такие разные Наташи
Разные происхождения
Буква «И» имеет значение
А каких ещё имён не хватает в этом списке?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Муж:
- Инна…
Жена:
- Какая ещё Инна, сволочь? Я Наташа!
Муж:
- Инна…
Жена:
- Совсем одурел от пьянства? Какая Инна???
Муж:
- Иннах отсюда!
Коля -- Анаколий
Вася -- Василий
Ваня -- Ванилий
Какие еще есть -илы? Михаил? Рафаил? Нет. Нужны именно -иилы.