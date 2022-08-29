30 случаев, когда меры безопасности были продуманы неидеально

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Все знают, что нужно соблюдать основные меры безопасности, руководствуясь при этом здравым смыслом. Запирать двери в квартиру, закрывать окна на ночь, не оставлять ключи под ковриком, не публиковать в открытом доступе информацию о том, что вы уехали отдыхать, и так далее. Но сбои безопасности всё равно случаются, от них никто не застрахован. Вот забавные примеры из этой области.
1. "Вниманию воров: пожалуйста, носите с собой удостоверение личности, чтобы мы могли сообщить вашим родственникам, если с вами что-то случится"
Фермеры в Южной Африке очень серьёзно подходят к вопросам безопасности. С ними лучше не шутить.
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8. "Я никогда не забуду, как мама установила этот замок в один из ящиков своей ванной, когда я был маленьким"
15. "Я придумал, как обезопасить свои ножницы на рабочем месте. Но в плане есть один недостаток..."
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Что то пошло не так Юмор безопасность защита от кражи защита от угона меры безопасности меры предосторожности не продумано осторожность
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Тут неважно, что пройти легко, тут важно, что прошедший нарушил закон и проник на частную/охраняемую территорию, и теперь к нему могут быть применены соответственные меры. А меры там много где сами знаете, какие. Сначала пулю пустят, а потом будут разбираться.