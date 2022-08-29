30 случаев, когда меры безопасности были продуманы неидеально

Все знают, что нужно соблюдать основные меры безопасности, руководствуясь при этом здравым смыслом. Запирать двери в квартиру, закрывать окна на ночь, не оставлять ключи под ковриком, не публиковать в открытом доступе информацию о том, что вы уехали отдыхать, и так далее. Но сбои безопасности всё равно случаются, от них никто не застрахован. Вот забавные примеры из этой области.

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1. "Вниманию воров: пожалуйста, носите с собой удостоверение личности, чтобы мы могли сообщить вашим родственникам, если с вами что-то случится" 0 Источник: Фермеры в Южной Африке очень серьёзно подходят к вопросам безопасности. С ними лучше не шутить.

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2. Когда ваши защитные ворота — это лестница 0 Источник:

3. На изображении с этой камеры регулярно наблюдаются помехи 0 Источник:

4. Выглядит очень надёжно 0 Источник:

5. Новый платный шлагбаум работает примерно так 0 Источник:

6. Система безопасности в аэропорту имени Джона Кеннеди похожа на арт-инсталляцию Бэнкси 0 Источник:

7. Добро пожаловать! 0 Источник:

8. "Я никогда не забуду, как мама установила этот замок в один из ящиков своей ванной, когда я был маленьким" 0 Источник:

9. "Медведи в мусорный бак не допускаются" 0 Источник:

10. "Мы с другом нашли запертую калитку" 0 Источник:

11. "Чёрт, мне здесь никак не пройти" 0 Источник:

12. "Я остановился у дома своего босса и удивился, почему охранник не открывает дверь" 0 Источник:

13. "Совершенная система безопасности моего племянника" 0 Источник:

14. "Устали от людей, которые берут вашу любимую кружку?" 0 Источник:

15. "Я придумал, как обезопасить свои ножницы на рабочем месте. Но в плане есть один недостаток..." 0 Источник:

16. "Некоторые люди просто не могут жить без риска" 0 Источник:

17. Безопасность превыше всего 0 Источник:

18. Высшая степень безопасности 0 Источник:

19. Дальше прохода нет 0 Источник:

20. "Держите ворота на замке" 0 Источник:

21. "Как мой младший брат закрепил на улице свой велосипед" 0 Источник:

22. "Система безопасности моего папы" 0 Источник:

23. "Кто-то решил обезопаситься как следует" 0 Источник:

24. "Я установил бирки безопасности, босс" 0 Источник:

25. Защита двери уровня Бог 0 Источник:

26. Они относятся к безопасности очень серьёзно 0 Источник:

27. "Кто-то очень беспечно относится к своему велосипеду" 0 Источник:

28. Безопасность автомобиля - это важно 0 Источник:

29. "Ну, теперь точно никто гриль не украдёт" 0 Источник: