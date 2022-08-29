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30 случаев, когда меры безопасности были продуманы неидеально

30 случаев, когда меры безопасности были продуманы неидеально

Автор:
29 августа 2022 17:54
Сообщество : Юмор
Метки: Что то пошло не так   Юмор   безопасность   защита от кражи   защита от угона   меры безопасности   меры предосторожности   не продумано   осторожность   
1084
31
Все знают, что нужно соблюдать основные меры безопасности, руководствуясь при этом здравым смыслом. Запирать двери в квартиру, закрывать окна на ночь, не оставлять ключи под ковриком, не публиковать в открытом доступе информацию о том, что вы уехали отдыхать, и так далее. Но сбои безопасности всё равно случаются, от них никто не застрахован. Вот забавные примеры из этой области.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Что то пошло не так   Юмор   безопасность   защита от кражи   защита от угона   меры безопасности   меры предосторожности   не продумано   осторожность   
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6  комментариев
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12k
Кыся 2 часа назад
Вообще, в США закрытая калитка при отсутствии забора вполне может работать в большинстве случаев.

Тут неважно, что пройти легко, тут важно, что прошедший нарушил закон и проник на частную/охраняемую территорию, и теперь к нему могут быть применены соответственные меры. А меры там много где сами знаете, какие. Сначала пулю пустят, а потом будут разбираться.
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26k
Ego sum qui sum 9 минут назад
Возможно это хитрый ход и на самом деле код другой
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981
Шурман Полчаса назад
Шлагбаум это уже хорошо. Вчера на улице услышал как соседи ругались , один на другого орал что у тебя есть подземная парковка а из за таких как ты люди не могут машину поставить :) хорошо хоть меня не увидел :) у меня вчера машина весь день в дворе стояла :)
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4k
Dimon_ Полчаса назад
Комментарий к фото
надо добавить на картонку do not masturb
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4k
Dimon_ Полчаса назад
Комментарий к фото
да ещё и ключ не подходит
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2k
kappaneed 58 минут назад
А ларчик просто открывался...)))
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