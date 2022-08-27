«Детский мир» на Лубянке

Предлагаем вспомнить, как выглядел универмаг в советское время.

Здание архитектора Алексея Душкина было построено за три года к Международному фестивалю молодежи и студентов 1957 года.

Терем и ладья с доктором Айболитом, часы-избушка, из окна которой «вылетала» кукушка, пломбир в вафельном стаканчике и новогодняя ярмарка игрушек – у посетителей старого «Детского мира» магазин рождает свои воспоминания.

Приятного просмотра!

1. 0 Универмаг «Детский мир». 1958 год. Автор: Всеволод Тарасевич.

2. 0 Ковер-самолет. Из цикла «VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов». 27 июля 1957 года. Автор: Валентин Хухлаев.

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3. 0 Универмаг «Детский мир». 1957–1959 годы. Автор: Иван Шагин.

4. 0 Универмаг «Детский мир». 1958 год. Автор: Всеволод Тарасевич.

5. 0 Универмаг «Детский мир». 1958 год. Автор: Всеволод Тарасевич.

6. 0 Универмаг «Детский мир». 1958 год. Автор: Всеволод Тарасевич.

7. 0 Универмаг «Детский мир». 1958 год. Автор: Всеволод Тарасевич.

8. 0 Универмаг «Детский мир». 1958 год. Автор: Всеволод Тарасевич.

9. 0 Памятник Феликсу Дзержинскому. 1959 год. Автор: Евгений Халдей.

10. 0 «Солнышко». 1961 год. Авторы: Нина Свиридова и Дмитрий Воздвиженский.

11. 0 Памятник первопечатнику Ивану Федорову. 1963 год. Автор: Валентин Хухлаев.

12. 0 Универмаг «Детский мир». Перед Новым годом. Декабрь 1972 года. Автор: Юрий Садовников.

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17. 0 Универмаг «Детский мир». Перед Новым годом. Декабрь 1972 года. Автор: Юрий Садовников.

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22. 0 Универмаг «Детский мир». Перед Новым годом. Декабрь 1972 года. Автор: Юрий Садовников.

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49. 0 Площадь Дзержинского. 12 августа 1979 года. Автор: Владимир Сергиенко.