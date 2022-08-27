«Детский мир» на Лубянке

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Предлагаем вспомнить, как выглядел универмаг в советское время.
Здание архитектора Алексея Душкина было построено за три года к Международному фестивалю молодежи и студентов 1957 года.
Терем и ладья с доктором Айболитом, часы-избушка, из окна которой «вылетала» кукушка, пломбир в вафельном стаканчике и новогодняя ярмарка игрушек – у посетителей старого «Детского мира» магазин рождает свои воспоминания.
Приятного просмотра!
Здание архитектора Алексея Душкина было построено за три года к Международному фестивалю молодежи и студентов 1957 года.
Терем и ладья с доктором Айболитом, часы-избушка, из окна которой «вылетала» кукушка, пломбир в вафельном стаканчике и новогодняя ярмарка игрушек – у посетителей старого «Детского мира» магазин рождает свои воспоминания.
Приятного просмотра!
2.
Ковер-самолет. Из цикла «VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов». 27 июля 1957 года. Автор: Валентин Хухлаев.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия СССР история страна фотографии
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не помню номер 2 или 3
В 90-х "повезло" работать в ЧОПе, осуществляющим "охрану" ДМ... Стоишь, такой, на отделе с детской одеждой... С покупателями любое общение строго запрещено, только контроль! И тут "мамочка" с двумя детьми, лет 6-ти и 7-ми :"ой, а Вы не скажете, где костюмчик подешевле посмотреть, а обувь где, а вот ещё Витенька машинку [мат] хотел..." Только объяснил, бац! Старший смены - "какого с посетителями общаешься? "минус 10 процентов"..." Вот такие у меня воспоминания о ДМ