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«Детский мир» на Лубянке

«Детский мир» на Лубянке

Автор:
27 августа 2022 22:01
Метки: Россия   СССР   история   страна   фотографии   
291
50
Предлагаем вспомнить, как выглядел универмаг в советское время.
Здание архитектора Алексея Душкина было построено за три года к Международному фестивалю молодежи и студентов 1957 года.
Терем и ладья с доктором Айболитом, часы-избушка, из окна которой «вылетала» кукушка, пломбир в вафельном стаканчике и новогодняя ярмарка игрушек – у посетителей старого «Детского мира» магазин рождает свои воспоминания.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   страна   фотографии   
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8  комментариев
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4k
Олег Данилов 9 часов назад
мне там покупали конструктор в 1-й класс

не помню номер 2 или 3
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735
Александр Потёмкин 6 часов назад
Как "ребятёнок", помню походы с мамой на покупку школьной формы по талонам, и небольшие очереди в определённых точках первого этажа за мороженым...
В 90-х "повезло" работать в ЧОПе, осуществляющим "охрану" ДМ... Стоишь, такой, на отделе с детской одеждой... С покупателями любое общение строго запрещено, только контроль! И тут "мамочка" с двумя детьми, лет 6-ти и 7-ми :"ой, а Вы не скажете, где костюмчик подешевле посмотреть, а обувь где, а вот ещё Витенька машинку [мат] хотел..." Только объяснил, бац! Старший смены - "какого с посетителями общаешься? "минус 10 процентов"..." Вот такие у меня воспоминания о ДМ
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Горожанин 7 часов назад
"Детский мир" на Лубянке" после развала великой страны имеет двойной смысл.
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3k
Peter Griffin 7 часов назад
Пушку мне там купили родители.
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3k
!ГЕНнадий 8 часов назад
Так манил небольшой привавок, где продавали ПИКОвские железные дороги из ГДР, а родители тащили на 4й этаж, где по талончикам продавали школьную форму. ((
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257
AmaN 9 часов назад
Часы мелькнули мелко и один раз, а они символом были того советского "Детского Мира"...
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