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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 124 поста • 14 подписчиков подписаться
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В Англии 30 коров затоптали вегетарианку

В Англии 30 коров затоптали вегетарианку

Автор:
27 августа 2022 19:26
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Англия   Луга   вегетарианка   коровы   пастбища   собака   
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В связи с погодными условиями на пастбищах в Европе английские коровы отстаивают свои угодья как могут.

В поле недалеко от деревни Биллингсхерст, Западный Суссекс 30 коров решили, что 55-летняя вегетарианка и собака покушаются на их кормовую базу и перешли к активным действиям.

 

Боевая операция, к сожалению, завершилась победой коров. Тело женщины обнаружили местные жители. Почти час парамедики проводили сердечно-лёгочную реанимацию, но были вынуждены констатировать смерть.


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Собаку нашли неподалёку живой. Говорят, что на поле было несколько предупреждающих знаков, установленных фермером, владеющим стадом, но женщина проигнорировала предупреждение.

 

«Мысль о том, что её растоптали коровы, просто отвратительна. Она их даже не ела, она была вегетарианкой», — сообщила подруга погибшей.

 

В мае этого года ещё один местный житель подвергся нападению "буйного" стада, но ему повезло больше, он после встречи с Бурёнками выжил.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Англия   Луга   вегетарианка   коровы   пастбища   собака   
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13  комментариев
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56k
Daniel Rumiantsev 3 часа назад
прибили конкурента. все нормально
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724
Александр Потёмкин 21 минуту назад

Гостил в Смоленской деревушке... Ну, подвыпил, конечно... Захотелось приятеля, из местных навестить. А тот в это время пастухом работал... Ну, я на пастбище пошёл, нам с ним пол-литру, а , как "московский гость", коровам горсть бананов... А пёс был, "Амур", беспородная зверюга, но с телёнка ростом... Мы с ним не "дружили", он от меня всякие кусочки хлеба/колбасы принимал, но при любом случае пытался кусануть...
И вот, пошёл я коров бананами угощать... А бычара местный, видимо взревновал... Васька кричит:"Сашка!!!! Назад!!!!"
А бычара, как в фильмах/мультиках, башку вниз опустил, копытом землю роет... Мне куда? Этот уже разбег берёт... И тут Амур сбоку подлетает, и давай быка за ноги цапать... Тот, естественно, всё внимание на него, на меня "забросил", его пытается поймать.
Короче, "успокоилось", но тем же вечером, "спаситель" мой, получив от меня и хлеба, и колбасы, и ещё чего-то, сожрав всё это, "на прощанье", таки цапнул меня за ногу!
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156
Бухаю по пятницам Александр Потёмкин 5 минут назад
Ты же ему водки не налил.
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6k
М С Час назад
Эпично.
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8k
goshan_hmc 2 часа назад
Ещё бы пару вейперов туда же отправили. А то втирают как пар полезен... Я больше 5 лет не курю и знаю, что воздух, который попадает в лёгкие без навязанных фильтров самый полезный.
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6k
newegg 2 часа назад
Вегетарианство плохо влияет на мозговую активность.
Дура, в общем.
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13k
Kucher 2 часа назад
Внутривидовые разборки травоядных
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10k
Andrei 3 часа назад
А зачем здесь фотография с Викторией Прентис, не имеющей никакого отношения к произошедшему?
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124
Den Li 3 часа назад
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3k
sos1960sos 3 часа назад
Всю жизнь хотела быть ближе к траве. Ну вот, мечты сбываются...
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15k
Bill 3 часа назад
Плоскоземельщик упал с края Земли.
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8k
Trenzel2003 3 часа назад
Какая ирония.
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