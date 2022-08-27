В Англии 30 коров затоптали вегетарианку

В поле недалеко от деревни Биллингсхерст, Западный Суссекс 30 коров решили, что 55-летняя вегетарианка и собака покушаются на их кормовую базу и перешли к активным действиям.

Боевая операция, к сожалению, завершилась победой коров. Тело женщины обнаружили местные жители. Почти час парамедики проводили сердечно-лёгочную реанимацию, но были вынуждены констатировать смерть.