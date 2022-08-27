В Англии 30 коров затоптали вегетарианку

В связи с погодными условиями на пастбищах в Европе английские коровы отстаивают свои угодья как могут.
В поле недалеко от деревни Биллингсхерст, Западный Суссекс 30 коров решили, что 55-летняя вегетарианка и собака покушаются на их кормовую базу и перешли к активным действиям.
Боевая операция, к сожалению, завершилась победой коров. Тело женщины обнаружили местные жители. Почти час парамедики проводили сердечно-лёгочную реанимацию, но были вынуждены констатировать смерть.
Собаку нашли неподалёку живой. Говорят, что на поле было несколько предупреждающих знаков, установленных фермером, владеющим стадом, но женщина проигнорировала предупреждение.
«Мысль о том, что её растоптали коровы, просто отвратительна. Она их даже не ела, она была вегетарианкой», — сообщила подруга погибшей.
В мае этого года ещё один местный житель подвергся нападению "буйного" стада, но ему повезло больше, он после встречи с Бурёнками выжил.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Гостил в Смоленской деревушке... Ну, подвыпил, конечно... Захотелось приятеля, из местных навестить. А тот в это время пастухом работал... Ну, я на пастбище пошёл, нам с ним пол-литру, а , как "московский гость", коровам горсть бананов... А пёс был, "Амур", беспородная зверюга, но с телёнка ростом... Мы с ним не "дружили", он от меня всякие кусочки хлеба/колбасы принимал, но при любом случае пытался кусануть...
И вот, пошёл я коров бананами угощать... А бычара местный, видимо взревновал... Васька кричит:"Сашка!!!! Назад!!!!"
А бычара, как в фильмах/мультиках, башку вниз опустил, копытом землю роет... Мне куда? Этот уже разбег берёт... И тут Амур сбоку подлетает, и давай быка за ноги цапать... Тот, естественно, всё внимание на него, на меня "забросил", его пытается поймать.
Короче, "успокоилось", но тем же вечером, "спаситель" мой, получив от меня и хлеба, и колбасы, и ещё чего-то, сожрав всё это, "на прощанье", таки цапнул меня за ногу!
Надеюсь не сильно цапнул ))
Дура, в общем.