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Мама Маска: что снится ей под рокот космодрома

Мама Маска: что снится ей под рокот космодрома

Автор:
27 августа 2022 15:21
Метки: космос   промышленность   семья   экономика   
384
4
Когда 74-летняя Мэй Маск приезжает навестить своего сына, она спит в гараже

Источник:

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9  комментариев
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28k
evil dead 9 часов назад
Там гараж размером с мой 120 квартирный дом скорее всего.Выдохнули и ждём про мамок нашего Володина и Рогозина.
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60k
doker 4 часа назад
Прочитал комментарии под постом и понял, что спрашивать, чем питалась мама Маска у сына в гостях - пельменями или борщом с салом, лучше не надо....

Мир сошёл с ума.
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