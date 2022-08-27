Мама Маска: что снится ей под рокот космодрома

С юмором у мамы Маска оказалось все в порядке.

В отличие от своего сына, Мэй сказала, что она пока не заинтересована в том, чтобы лететь на Марс. “У вас должно быть шесть месяцев подготовки в полной изоляции, и это главное, что меня не привлекает”, - сказала она Times, - “Хотя если мои дети хотят, чтобы я это сделала, - я это сделаю. Я полечу на Марс”.