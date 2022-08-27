Мама Маска: что снится ей под рокот космодрома

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Когда 74-летняя Мэй Маск приезжает навестить своего сына, она спит в гараже
Ее сын-мультимиллиардер является самым богатым человеком в мире. 74-летняя модель Мэй Маск заявила, что когда она навещает своего технологического сына-магната в Техасе, состояние которого составляет 229 миллиардов долларов, ей приходится “спать в гараже”. “У сына ведь нет шикарного дома прямо рядом с ракетной площадкой”, - сказала она Times.
Еще в апреле сам Илон сообщил, что у него “даже нет собственного дома сейчас”, и он проживает “у друзей”. Позже Маск написал в Твиттере, что сейчас его основное место жительства - аренда у SpaceX производственного помещения стоимостью 50 000 долларов. Более того, эта резиденция удобно расположена недалеко от техасского офиса компании.
Еще в апреле сам Илон сообщил, что у него “даже нет собственного дома сейчас”, и он проживает “у друзей”. Позже Маск написал в Твиттере, что сейчас его основное место жительства - аренда у SpaceX производственного помещения стоимостью 50 000 долларов. Более того, эта резиденция удобно расположена недалеко от техасского офиса компании.
Прошлым летом Маск начал разгружать свой портфель недвижимости, он заявил, что откажется от всех материальных активов, чтобы посвятить свою жизнь “Марсу и Земле” и распродал все свои огромные дорогостоящие коттеджи и виллы. “Мне нужны наличные”, - написал эксцентричный миллиардер в твиттере в 2020 году. - “Обладание имуществом просто давит на меня. Я готовлюсь к полету на Марс”.
С юмором у мамы Маска оказалось все в порядке.
В отличие от своего сына, Мэй сказала, что она пока не заинтересована в том, чтобы лететь на Марс. “У вас должно быть шесть месяцев подготовки в полной изоляции, и это главное, что меня не привлекает”, - сказала она Times, - “Хотя если мои дети хотят, чтобы я это сделала, - я это сделаю. Я полечу на Марс”.
В отличие от своего сына, Мэй сказала, что она пока не заинтересована в том, чтобы лететь на Марс. “У вас должно быть шесть месяцев подготовки в полной изоляции, и это главное, что меня не привлекает”, - сказала она Times, - “Хотя если мои дети хотят, чтобы я это сделала, - я это сделаю. Я полечу на Марс”.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: космос промышленность семья экономика
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Я посмотрел твои посты - ну типичные посты юного полюционера - голые девицы.
Переананировал ты, красавчик.
Здесь Антифишки - просто не заходи сюда, продолжай на изображение красавиц наяривать, раз своих нет.
Мир сошёл с ума.