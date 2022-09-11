СССР в 1988 году

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Жизнь страны в разгар перестройки.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
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9.
Цикл «Я Бульварным кольцом с Москвой обручен». Из серии «Хиппи на Гоголях». Автор: Александр Тягны-Рядно. Москва.
18.
Архив Артема Михайловича Ромашова
«Перестройка, гласность, демократизация». Автор: Артем Ромашов. Ленинград.
«Перестройка, гласность, демократизация». Автор: Артем Ромашов. Ленинград.
20.
В мае 1988 г. начался вывод советских войск из Афганистана (фото Douglas E. Curran AFP Getty Images)
22.
В начале 1988-го в Москву для съёмок "на натуре" пожаловал голливудский супермен Арнольд Шварценеггер
23.
В 1988 г. состоялся первый официальный конкурс красоты "Московская красавица" Победила Маша Калинина
24.
21 декабря 1988 г. в небо поднялся самый большой в мире самолёт, который был сделан в СССР, «Мрия»
27.
Чемпионат СССР по шахматам. Матч Карпов – Каспаров. Александр Абаза, 25 июля 1988 - 19 августа 1988 года, г. Москва
28.
Костюмированный перформанс Екатерины Рыжиковой в Большом манеже. Андрей Безукладников, 1988 год, г. Москва
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история страна фотографии
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