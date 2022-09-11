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СССР в 1988 году

СССР в 1988 году

Автор:
11 сентября 2022 21:52
Метки: СССР   история   страна   фотографии   
326
39
Жизнь страны в разгар перестройки.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   страна   фотографии   
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8  комментариев
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19k
ЦСКА 45 минут назад
Очередь за сахаром и очередь за мороженным.....Кабздэц! 1988 год, Москва!!! Фото очереди в баню не хватает и отоваривания хлебных карточек!
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11k
Alex Djeff 7 минут назад
Да, тогда граница была ещё на замке. 88й год Туркмения 8я застава. На фотке башкиры, русские, украинцы и я, один белорус...))
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4k
Suvar_ 20 минут назад
это реальный свистежь, сам оттуда с тех времен, не было такой жести, хлеб всегда был в продаже
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16k
Дядюшка Ау Час назад
Таким ротиком да медку бы хлебнуть

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−25
Andrey Час назад
и что характерно ,кафе кооперативное с Арни в цвете ! в отличеи от остальных социалестических фото !
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16k
Bill Час назад
Как хорошо, что это только воспоминания.
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5k
Fishki_surfer Час назад
Справа - Маша Калинина
Слева - Каша Малинина

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