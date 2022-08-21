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Сказка о потерянном времени

Сказка о потерянном времени

Автор:
21 августа 2022 19:55
Метки: интересно   кино   фото   
271
15

Постановка Александра Птушко по сказке Евгения Шварца.
Мосфильм 1964 год,
Фотографии со съемок фильма.

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Источник:

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Метки: интересно   кино   фото   
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5  комментариев
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387k
Алексей 5 часов назад
фото это конечно хорошо. но................... хотелось бы и факты с рассказом
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4k
Горожанин 3 часа назад
В СССР активно пропагадирововали режиссера Роу. Думаю, как в любом деле - это влияние лоббистов. Но Птушко - на голову выше Роу. Птушко - останется и остался в искусстве кино на века. Это реальный гений.
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60k
doker 3 часа назад
Сказка о потерянном времени...

Я и сейчас его теряю. И вы все, даже те, кто деньги зарабатывает.
Мы теряем время... жизни.
Просто разучились жить.

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62k
Татьяна Юсова 5 часов назад
Любила этот фильм. В детстве смотрела его много раз и в кинотеатрах, потом и по телевизору...
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39k
jonnyD 5 часов назад
А какие актёры ... Вицин , Крамаров , Анофриев , Мартинсон , Зеленая , Моргунов , Гребешкова .
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