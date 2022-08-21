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Постановка Александра Птушко по сказке Евгения Шварца.
Мосфильм 1964 год,
Фотографии со съемок фильма.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Я и сейчас его теряю. И вы все, даже те, кто деньги зарабатывает. Мы теряем время... жизни.
Просто разучились жить.