Максу Барских грозит запрет въезда на Украину

Певец ртом Барских может остаться без права вернуться на родину после своего выступления в Латвии.
Украинские журналисты обратили внимание, что во время своего концерта Макс, который в грубой форме раскритиковал действия России на Украине сразу после начала спецоперации, вдруг запел и заговорил на русском языке. И это после того, как артист обещал защищать родину на фронте, но вместо этого сбежал в Европу петь песенки на языке "агрессора".
Барских записал несколько хитов на своём родном языке, но почему-то бешеной популярностью они у публики не пользовались. Вот и решил музыкант тряхнуть стариной и исполнить свои старые треки, и как оказалось, зря.
Теперь же украинцы требуют запретить певцу въезд в страну — как минимум до того момента, пока он не откажется от своих главных хитов. Ну россияне возмутились, что Барских, поливающий грязью РФ и её жителей, продолжает спокойно зарабатывать деньги на русских песнях.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вообще, в европе надо петь не ртом, а жопой. Это у них больше ценится)) и не только петь! всё у них там через жопу
НИ РАЗУ мовы не слышал.
При опасности все свидомые трындят: "Господи, спаси и сохрани"
На "Украине" вообще кто нибудь разговаривает на мове?!
Похоже, он поёт и срёт одним и тем же местом...