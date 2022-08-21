Максу Барских грозит запрет въезда на Украину

Украинские журналисты обратили внимание, что во время своего концерта Макс, который в грубой форме раскритиковал действия России на Украине сразу после начала спецоперации, вдруг запел и заговорил на русском языке. И это после того, как артист обещал защищать родину на фронте, но вместо этого сбежал в Европу петь песенки на языке "агрессора".

Барских записал несколько хитов на своём родном языке, но почему-то бешеной популярностью они у публики не пользовались. Вот и решил музыкант тряхнуть стариной и исполнить свои старые треки, и как оказалось, зря.