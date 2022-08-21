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Максу Барских грозит запрет въезда на Украину

Максу Барских грозит запрет въезда на Украину

Автор:
21 августа 2022 13:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   Макс Барских   Украина   звезды   певец   шоу бизнес   
3671
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Певец ртом Барских может остаться без права вернуться на родину после своего выступления в Латвии.

Украинские журналисты обратили внимание, что во время своего концерта Макс, который в грубой форме раскритиковал действия России на Украине сразу после начала спецоперации, вдруг запел и заговорил на русском языке. И это после того, как артист обещал защищать родину на фронте, но вместо этого сбежал в Европу петь песенки на языке "агрессора".

 

Барских записал несколько хитов на своём родном языке, но почему-то бешеной популярностью они у публики не пользовались. Вот и решил музыкант тряхнуть стариной и исполнить свои старые треки, и как оказалось, зря.


Теперь же украинцы требуют запретить певцу въезд в страну — как минимум до того момента, пока он не откажется от своих главных хитов. Ну россияне возмутились, что Барских, поливающий грязью РФ и её жителей, продолжает спокойно зарабатывать деньги на русских песнях.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Концерт   Макс Барских   Украина   звезды   певец   шоу бизнес   
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25  комментариев
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9k
Ф Ив 8 часов назад
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2k
Яков 39 минут назад
Тимоха этого дырявого лихо опустил))
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16k
Вася Час назад
Бл.я хто это
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2
Игорь 4 часа назад
Барских тепернпонял с каких рук кормился, на том языке и петь надо.
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2
Игорь 4 часа назад
А то, что Зеля со своими приближенными рукоблудами даже своим же Украинским каналам и блохерам дают интервью на Русском языке это нормально?
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1k
DanzelBanzel 4 часа назад
Макс Дырявских
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49
alyamkin1961 6 часов назад
ОЧЕРЕДНАЯ С О С У Л Я !!!
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5k
Дмитрий 6 часов назад
Не будем изображать непонятливых. Кто это понятно. Зачем ЭТО здесь, на сайте? Тело и ему подобные на 50 лет запрещено въезд в Россию! На х...я нам знать куда его там пустят, а куда опустят? Ну реально? Ну что у вас новостей нет(любых), что бы о подобном овне писать куда там и кто его бандерлогии не пускает?
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300
Максим Макашев 7 часов назад
"певец ртом"???? Не смешите! Это - певец ПРЯМОЙ КИШКОЙ!
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8k
Григорий Бабкин 7 часов назад
Кто это?
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3k
Александр 7 часов назад
Макс чьих?? Барских? Каких ещё барских?
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6k
Shtoppi 8 часов назад
Очередной тухлый приспособленец. И так, и так, и эдак. Только бы баблишко срубить, а каким способом - да плевать.
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11k
.Атеист. 8 часов назад
Беда то какая...))
Вообще, в европе надо петь не ртом, а жопой. Это у них больше ценится)) и не только петь! всё у них там через жопу
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2k
Старичок 8 часов назад
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22k
albedo 8 часов назад
Сколько ни смотрел видео с боями.
НИ РАЗУ мовы не слышал.
При опасности все свидомые трындят: "Господи, спаси и сохрани"
На "Украине" вообще кто нибудь разговаривает на мове?!
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4k
Copycat 8 часов назад
Кто это?) вот дожил уже не шарю за современных "звезд"
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 8 часов назад
"Певец ртом"???
Похоже, он поёт и срёт одним и тем же местом...
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19k
ЦСКА 8 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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