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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-93

Смешные комментарии из социальных сетей-93

Автор:
20 августа 2022 19:50
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
1685
28
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Прикольные картинки с комментариями

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
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42  комментария
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11k
Alex Djeff 2 часа назад
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Кто это? Друг спрашивает...
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков Полчаса назад
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Педерасты атакуют...
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2k
* You All Полчаса назад
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[мат] малолетние
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5k
Умница-красавица Полчаса назад
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Офигенная игра для накуренной компании!
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1k
Тордион 39 минут назад
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Ваще то я спал в строю на марше. Топая ногамы...
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5k
Умница-красавица 41 минуту назад
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А я всегда говорила, что на филфаке одни шлюхи
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Тордион 42 минуты назад
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Чем раньше ибацо, тем раньше в бабушки.
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Умница-красавица 43 минуты назад
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Придет зима- рейтузы из собачьей шерсти придется пододеть. В европах нынче холодно будет..,
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23
Андрей Л