"Вот это реально ирония!": американская версия "Иронии судьбы" повеселила россиян

Когда российский режиссёр Марюс Вайсберг задумался над созданием ремейка, на него посыпался шквал критики. Проект не оценила и актриса Барбара Брыльска, сыгравшая Надю. Но режиссер все равно взялся за него, позвав в картину известных голливудских актеров.

Сюжет строится вокруг истории двух молодых людей. Впервые герои встречаются после бурной вечеринки. Парень попал в квартиру к девушке, открыв её ключом. Что это за улица непонятно, но в Сети уже пошутили, что явно не 3-я улица Строителей.

А вот дальше начинается самое "интересное". Герои идут на свадьбу, грабят магазин и устраивают драку. Песен под гитару и прогулок под снегом не будет.