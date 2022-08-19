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"Вот это реально ирония!": американская версия "Иронии судьбы" повеселила россиян

"Вот это реально ирония!": американская версия "Иронии судьбы" повеселила россиян

Автор:
19 августа 2022 09:34
Сообщество : Кино
Метки: Ирония судьба   актёры   америка   видео   интересное   ремейк   фото   
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В сети появился трейлер фильма Марюса Вайсберга, который копирует сюжет советской "Иронии судьбы". Как и следовало ожидать, русскоязычные пользователи во всю покуражились в комментариях.

Когда российский режиссёр Марюс Вайсберг задумался над созданием ремейка, на него посыпался шквал критики. Проект не оценила и актриса Барбара Брыльска, сыгравшая Надю. Но режиссер все равно взялся за него, позвав в картину известных голливудских актеров.

Сюжет строится вокруг истории двух молодых людей. Впервые герои встречаются после бурной вечеринки. Парень попал в квартиру к девушке, открыв её ключом. Что это за улица непонятно, но в Сети уже пошутили, что явно не 3-я улица Строителей.

А вот дальше начинается самое "интересное". Герои идут на свадьбу, грабят магазин и устраивают драку. Песен под гитару и прогулок под снегом не будет.

Под роликом собрались россияне, которые недовольны римейком. Люди пишут, что лучше посмотреть советскую классику, чем это «западную клюкву».

Кроме того, многие пользователи на английском пытаются объяснить американцам суть настоящей "Иронии судьбы".

"Оригинальный фильм был основан на предположении, что все в СССР жили в одинаковых зданиях, в одинаковых квартирах, заполненных одинаковыми предметами государственного производства (это было не совсем так, но подходит для целей комедии).
Интересно, как та же концепция будет применена к американским стандартным картонным домам."

"На самом деле это римейк культовой советской классики "Ирония судьбы", я рекомендую вам посмотреть его. Кроме того, похоже, что единственное сходство между оригиналом и ремейком - это причина, по которой герои встретились"

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ирония судьба   актёры   америка   видео   интересное   ремейк   фото   
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6  комментариев
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10k
DumDum 55 минут назад
Кроме того, похоже, что единственное сходство между оригиналом и ремейком - это причина, по которой герои встретились"
Там тоже звучит фраза: "Раз в год мы с друзьями ходим в баню"?
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15k
эмосурикат прямоползающий Полчаса назад
а где там написано, что это ремейк иронии судьбы?
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11k
? ? ? 47 минут назад
Ссылка youtu.be
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8k
Шамсуддин 47 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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16k
Вася 54 минуты назад
Ссылка coub.com
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4k
GROMOZEKA 54 минуты назад
Достаточно посмотреть перечень «шедевральных» работ мусью Вайсберга, а среди них «гитлер капут» и «бабушка легкого поведения», чтобы понять, что окромя дерьмищща он ничего более снимать не в состоянии
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