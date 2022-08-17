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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей

Автор:
17 августа 2022 08:23
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1754
19
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
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Источник:

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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15  комментариев
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2k
Альтер Иго 2 часа назад
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Раньше женскими трусами можно было машину помыть а теперь очки не протрёшь.
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21k
Евгений 18 секунд назад
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У меня напарник на старой работе так пил чай. Я пообещал оторвать ему голову, если он не прекратит. Прекратил.
Но, думаю, с батей такой номер не прошёл бы.
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21k
Евгений 4 минуты назад
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У меня на почте уже тысяч 10 непрочитанных писем. Раньше их периодически удалял, потом забил.
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6k
Diesel 6 минут назад
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Зато такие ситуации сильно развивают воображение))
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3k
дед Сергей 17 минут назад
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Уже есть. В Европе.
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1k
xannar 21 минуту назад
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Кто-то с дивана не знает, что такое передвижная пасека ))) Рамки пустые поставили, к какому полю ульи привезли, такой мёд и будет - пчела собирает то что ближе.
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8k
Евгений Полчаса назад
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С Мистер-Пофиг веселей. В доме грязно, ну и пусть...
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8k
Евгений Полчаса назад
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Тудой-сюдой, не стоило бы ждать. Тудой-сюдой, не стоило бы плакать...
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10k
Самка Хорька 51 минуту назад
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Так говорит знакомая из [мат])))
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9k
Izrin Maria 2 часа назад
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Обувь! Обувь удобная, крепкая и качественная.
Никто не делает острого мыска, никто тоненькие каблуки по 14 см не привинчивает. И ширина нормальная, человеческая.
Размеры вот только с 39...
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914
Alex 2 часа назад
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"Пока, неудачник!"
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АРОН
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