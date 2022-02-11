Черная, да еще и без бороды: в интернете обсуждают каст сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Судя по комментариям интернет – пользователей проблема даже не в том, что актриса темнокожая, а в том, что у нее нет бороды.

Все дело в том, что Толкин в приложении к «Властелину колец» давал сноску, что женщины-дварфы выглядят как мужчины и есть предположение, что они рождаются с бородой.

Естественно, среди фанатов франшизы всплыл один БОЛЬШОООЙ вопрос. А собственно-говоря, где усики?