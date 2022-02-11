Черная, да еще и без бороды: в интернете обсуждают каст сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Бороду все таки нашли.
10 февраля в сети благодаря журналу Vanity Fair появились эксклюзивные кадры сериала по мотивам книг писателя Джона Толкина «Властелин колец».
Одна из героинь будущей картины принцесса гномов Диса, роль которой исполнила актриса София Номвет. Именно к ней сейчас приковано все внимание интернет-сообщества, а о ее внешности идут жаркие споры.
Судя по комментариям интернет – пользователей проблема даже не в том, что актриса темнокожая, а в том, что у нее нет бороды.
Все дело в том, что Толкин в приложении к «Властелину колец» давал сноску, что женщины-дварфы выглядят как мужчины и есть предположение, что они рождаются с бородой.
Естественно, среди фанатов франшизы всплыл один БОЛЬШОООЙ вопрос. А собственно-говоря, где усики?
Самые оперативные интернет-тролли уже накидали различных мемов по теме, другие же решили докопаться до истины и высветлили фотографию с Дисой. И, как оказалось, усы все-таки есть.
Мы не знаем, что вам делать с этой информацией в дальнейшем, но вы хотя бы будете знать, что хоть в каких-то моментах создатели сериала относятся к первоисточнику с уважением.
Продюсер сериала Линдси Уэбер заявила, что не понимает критику в отношении каста актеров, так как суть произведений Толкина заключалась в единении. Представители разных народов и видов объединялись и лучше работали вместе. "Толкин — для всех", — заявила Уэбер.
Исследовательница произведений Джона Толкина Марина Риос Малдонадо, назвала критику ожидаемой, хоть она и не понимает, какое дело фанатам до того, что эльф может быть черным или азиатом.
Такие заявления выглядят лишь как попытка оправдать переиначивание источника, как бы это красиво не подавалось и не подходило под современную повестку толерантности. Проблема современных адаптаций в том, что киностудии пытаются коммерциализировать классику по второму разу, выполнив все современные требования всех меньшинств.
Источник:
- На официальном канале «Властелин колец: Кольца власти» появились новые постеры будущего сериала
- 10 добротных сериалов для тех, кто обожает ужасы
- Фанат прогулялся по местам съемок сериала "Очень странные дела"
- Интересные факты о Теории Большого взрыва, которые оценят любители сериала
- Главную роль в сериле "Властелин колец" сыграет актёр с русскими корнями
Понравилось29
ПС. Хотя да, отправить негритянку по сути в каменоломню - тонкий троллинг )))
Боюсь они станут голубыми под горой Мордора