Как в СССР снимали кино во время самых тяжёлых моментов Великой Отечественной войны

В СССР любили кино. И не переставали его снимать, даже во время страшных и героических сражений под Москвой. Тогда судьба страны висела на волоске, солдаты стояли насмерть, а операторы буквально под пулями, снимали их подвиги. Не для «хайпа», как сейчас, а чтобы показать реальное лицо войны, зверства фашизма и железную стойкость наших бойцов.

Не зря первым фильмом, получившим «Оскар» стал документальный «Разгром немецких войск под Москвой». Его показали в СССР и продемонстрировали на западе. Через месяц фильму единогласно присудили премию. Да, «Оскар» в те времена был престижной и уважаемой наградой.

Хотя наши кинематографисты старались снимать не только боевую хронику, но и сатирические фильмы - чтобы солдаты после боя могли отдохнуть и хоть немного отвлечься. Вот несколько самых знаковых проектов.

Боевые киносборники