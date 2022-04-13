Как в СССР снимали кино во время самых тяжёлых моментов Великой Отечественной войны

С одной стороны, кинематограф укреплял дух наших бойцов, а с другой - показывал зверства врага. Недаром первый «Оскар» дали за фильм «Разгром немецких войск под Москвой».
В СССР любили кино. И не переставали его снимать, даже во время страшных и героических сражений под Москвой. Тогда судьба страны висела на волоске, солдаты стояли насмерть, а операторы буквально под пулями, снимали их подвиги. Не для «хайпа», как сейчас, а чтобы показать реальное лицо войны, зверства фашизма и железную стойкость наших бойцов.
Не зря первым фильмом, получившим «Оскар» стал документальный «Разгром немецких войск под Москвой». Его показали в СССР и продемонстрировали на западе. Через месяц фильму единогласно присудили премию. Да, «Оскар» в те времена был престижной и уважаемой наградой.
Хотя наши кинематографисты старались снимать не только боевую хронику, но и сатирические фильмы - чтобы солдаты после боя могли отдохнуть и хоть немного отвлечься. Вот несколько самых знаковых проектов.
Боевые киносборники
Они начали выходить с августа 1941 года. Их составляли из хроники боёв, сатирических сцен и музыки. В съёмках участвовали Лидия Русланова, Сергей Лемешев, Галина Уланова, Борис Чирков, Фаина Раневская, Сергей Лемешев, Любовь Орлова и многие другие. Для них лозунг: «Всё для фронта, всё для победы!» - был не пустым звуком. Они были готовы отдать всё, лишь бы наша страна сломала хребет нацистам.
Свинарка и пастух
Съёмки стартовали в апреле 1941-го. Новость о нападении немцев застала творческую группу в поезде. Обратите внимание: режиссёр Иван Пырьев и исполнитель главной роли, Владимир Зельдин, в тот же день записались добровольцами на фронт. Это в отличие от сегодняшней творческой «богемы», которая «любит родину» сидя в комфортных заграничных особняках.
Но Пырьева и Зельдина с фронта отозвали. Руководство страны посчитало, что они принесут больше пользы снимая кино для бойцов на передовой. И они это сделали: с большим трудом, отдыхая всего несколько часов в сутки и периодически ныряя в бомбоубежище, но сделали.
Морской ястреб
Его создавали в 1941 году на Одесской киностудии. Когда гитлеровцы подступили к городу, всю творческую группу вывозили морем, потому что железнодорожные пути были отрезаны. В итоге, они сняли замечательный фильм про приключения команды теплохода "Гайсма".
Два бойца
Легендарная лента и большой успех советского военного кинематографа. Песни «Шаланды, полные кефали» и «Тёмная ночь» - как раз оттуда. Кстати, «Тёмную ночь» написали за несколько часов и уже на следующий день вмонтировали в фильм.
Жди меня
Этот фильм снимали для советских женщин, чьи мужья и дети сражались на фронте. А они трудились в тылу - чтобы их поддержать, Константин Симонов в 1943 году и задумал этот фильм. Главные роли в нём сыграли Валентина Серова и уже смертельно больной Борис Блинов. Через несколько дней после премьеры он скончался от тифа.
Свадьба
В 1944 году Красная Армия гнала нацистов на всех фронтах. И руководство страны распорядилось снять лёгкую комедию - солдатам драмы хватало и в жизни. Поэтому решили экранизировать водевиль Чехова. Съёмки были спартанскими: на некоторых кадрах можно заметить заклеенные крест-накрест окна, а застолье в фильме было бутафорским. Настоящим был только винегрет.
В шесть часов вечера после войны
Тоже знаковый фильм, в 19944 году его сняли на Мосфильме. Вся работа велась ночью, павильоны не отапливались - если присмотреться, то когда персонажи говорят, изо рта у них идёт пар. Нормального питания не было, тогда на это никто внимания не обращал. Тем не менее, в фильме чётко видно, как актёры худеют, а их лица становятся всё более измождёнными. Тем не менее кино сняли и оно получилось отличным.
Это лишь самые известные фильмы. А ещё был «Иван Грозный» и много других - и все они внесли огромный вклад в будущую Победу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Понравилось21
О как. А скрепоносцы типа безруковых-пореченковых, бл*дь, прямо косяками в военкоматы потянулись, почёсываясь от патриотизма и декламируя стишки?
Когда ж вы, недоноски, перестанете в историю харкать, сравнивая Великую Отечественную с бл*дским цирком? Чем вы лучше тех твapeй, что жарят яичницу на Вечном огне?
Дожили бы они до 24 февраля 2022 - прокляли бы нас.