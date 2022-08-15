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Пофигизм — лучшее лекарство в борьбе с суровой реальностью

Пофигизм — лучшее лекарство в борьбе с суровой реальностью

Автор:
15 августа 2022 14:59
Сообщество : Юмор
Метки: Ад перфекциониста   Юмор   отдых   подборка   пофигизм   прикол   
7838
17
Кто-то качает свои мускулы, а кто-то мозги... Но всем им невдомёк, что прокачивать нужно одно — уровень собственного спокойствия.
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Источник:

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Метки: Ад перфекциониста   Юмор   отдых   подборка   пофигизм   прикол   
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12  комментариев
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1k
SHAGREEN 7 часов назад
Так и хочется засадить с ноги по жирной жопе.

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Квантовый переход 3 часа назад
Настоящий пофигизм,это пройти по нему,наступив двумя грязными ногами на пузо,или яйцы,и сделать вид,что не заметил.


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4k
Dimon_ 5 часов назад
Комментарий к фото
количество мест для лежания надо добавить
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4k
Dimon_ 5 часов назад
Комментарий к фото
количество мест для лежания надо добавить)
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10k
a_komolow 6 часов назад
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396
Rom 6 часов назад
Что не так с мужиком, который сидит жрет на улице?
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8k
Mowgley Z ⚔ 7 часов назад
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7k
Nikolay 7 часов назад
Не знаю, как у меня с уровнем пофигизма, но жирный боров, лежащий поперек дороги на фото №5, от меня точно бы с ноги в бок получил
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4k
GROMOZEKA 7 часов назад
В основном на фотках ох@изм и идиотизм.
Пофигизма немного
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