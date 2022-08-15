Пофигизм — лучшее лекарство в борьбе с суровой реальностью

7838
17
Кто-то качает свои мускулы, а кто-то мозги... Но всем им невдомёк, что прокачивать нужно одно — уровень собственного спокойствия.
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Не отвлекайтесь от прокрастинации. Иначе можно начать жить полноценной жизнью
- 15 домашних животных, выбравших необычные места для отдыха
- Денег нет, но мы загораем
- 17 забавных случаев, когда стены говорили
- Мои глаза! Безобразные поступки людей, заставляющие усомниться в их адекватности
Новости партнёров
Пофигизма немного