Случилось страшное..."Модный приговор" и "Давай поженимся" попали под санкции

Случилось действительно "страшное"... Или западные "санкционеры" так думают, что нанесли мощнейщий удар по российскому телезрителю. В рамках, так сказать, очередного пакета санкций. Запретили показ на российском ТВ таких передач, как "Модный приговор" и "Давай поженимся"...
Продюсер Дмитрий Ашуров объяснил закрытие «Модного приговора» и «Давай поженимся!» было инициировано западными "партнерами".
В беседе с порталом Blitz.plus Ашуров рассказал, что заокеанские партнеры поставили Константина Эрнста перед фактом закрытия этих программ, и на это решение никак не может повлиять даже гендиректор «Первого канала».
О как! Неужели Эрнст ещё этих "нетрадиционных партнеров" уговаривал, чтобы не забирали свои "суперрейтиновые" "Давай поженимся в Модном приговоре"?!
А насчет Александра Васильева известно, что он успел уехать из России и осудить спецоперацию, затем – вернуться. Впрочем, Васильев и раньше жил как минимум на две страны - Россию и Францию, в Париже у него квартира. А в начале марта Васильев написал открытое письмо властям Литвы, где называл спецоперацию России «агрессивной войной» и просил сохранить свою коллекцию костюмчиков в литовском музее.
А что касается ведущих "Давай поженимся": Розы Сябитовой и Ларисы Гузеевой, то навряд ли они останутся без работы. Да и сами они женщины небедные. И хватка у обеих имеется...
Кстати Ашуров заявил, что (далее цитата): "... эти два популярных шоу станут лишь первыми в долгом списке грядущих отмен на российском ТВ. ...что в настоящий момент уходит первый пул аналогов телепроектов Запада, они слетают с вещания."
Хотя, как сказал продюсер Ашуров: "...эти передачи и так уже теряли свою былую популярность. И на смену им придут другие, отечественные телепродукты".
Вот да, давно пора было метлой вымести эти "суперрейтинговые" дерьмошоу с ТВ. И пора разрабатывать свои телепередачи, которые пользовались бы настоящей популярностью...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вынесите еще Малышеву и "Видели видео" )))
1. какие еще нах санкции на ОРТ? какие к херам западные партнеры, если государство ежегодно на миллиарды датирует этот е.б.учий якобы ГОСУДАРСТВЕННЫЙ канал.
2. т.е. получается что канал не государственный, тогда нафига такие бабки на него тратят?
3. и что опять анекдот про таксиста получается - заплатила и не поехала.
т.е. мы вынуждено смотрели эту блевань на первом, потому что запад приказывал, а теперь они ввели сасанкции и не будут нам засерать эфир?
в целом мне конечно пофиг, первый не смотрю уже лет 17, но вопросы прям распирают.
HIMARS ! , сэр ...
слава United States of America ! ПУЙ- ЛО КАК ВСЕГДА ХУ/ ЙЛО
NASAMS и Stormer в украине ! готовте вашим пилотам героя фюры пут/ лерца посмертно !
AGM-88 HARM тоже в украине ...
Пусть на телевидении вернут От всей уши, Музыкальный киоск, (то что вела Элеонора Беляева), Здоровье (с Юлией Беляньчиковой), Будильник, В гостях у сказки, Клуб Путешественников. Уберите всех Костиных бл@дей, коими кишит первый канал!!
Из уцелевших чудом глаз
И на груди его светилась
Медаль за спертый унитаз…
Да , глаз остался- это счастье,
Но вот другая есть беда ??
А где мне взять две ножки с жопой,
Чтоб сесть на спёртый унитаз…
/
Рота орков сдавала в багаж
Айфон, унитаз, трикотаж,
Сундук, ноутбук, автокресло...
А плазма в танк не пролезла.
Телевидение должно давать информацию, а не дебилизировть...