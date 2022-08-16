Случилось страшное..."Модный приговор" и "Давай поженимся" попали под санкции

А насчет Александра Васильева известно , что он успел уехать из России и осудить спецоперацию, затем – вернуться. Впрочем, Васильев и раньше жил как минимум на две страны - Россию и Францию, в Париже у него квартира. А в начале марта Васильев написал открытое письмо властям Литвы, где называл спецоперацию России «агрессивной войной» и просил сохранить свою коллекцию костюмчиков в литовском музее.

А что касается ведущих "Давай поженимся": Розы Сябитовой и Ларисы Гузеевой, то навряд ли они останутся без работы. Да и сами они женщины небедные. И хватка у обеих имеется...

Кстати Ашуров заявил, что (далее цитата): "... эти два популярных шоу станут лишь первыми в долгом списке грядущих отмен на российском ТВ. ...что в настоящий момент уходит первый пул аналогов телепроектов Запада, они слетают с вещания."

Хотя, как сказал продюсер Ашуров: "...эти передачи и так уже теряли свою былую популярность. И на смену им придут другие, отечественные телепродукты".

Вот да, давно пора было метлой вымести эти "суперрейтинговые" дерьмошоу с ТВ. И пора разрабатывать свои телепередачи, которые пользовались бы настоящей популярностью...