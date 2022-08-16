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Случилось страшное..."Модный приговор" и "Давай поженимся" попали под санкции

Случилось страшное..."Модный приговор" и "Давай поженимся" попали под санкции

Автор:
16 августа 2022 02:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Модный приговор   давай поженимся   санкции   
4009
3

Случилось действительно "страшное"... Или западные "санкционеры" так думают, что нанесли мощнейщий удар по российскому телезрителю. В рамках, так сказать, очередного пакета санкций. Запретили показ на российском ТВ таких передач, как "Модный приговор" и "Давай поженимся"...

Продюсер Дмитрий Ашуров объяснил закрытие «Модного приговора» и «Давай поженимся!» было инициировано западными "партнерами".

В беседе с порталом Blitz.plus Ашуров рассказал, что заокеанские партнеры поставили Константина Эрнста перед фактом закрытия этих программ, и на это решение никак не может повлиять даже гендиректор «Первого канала».


О как! Неужели Эрнст ещё этих "нетрадиционных партнеров" уговаривал, чтобы не забирали свои "суперрейтиновые" "Давай поженимся в Модном приговоре"?!

×
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А насчет Александра Васильева известно, что он успел уехать из России и осудить спецоперацию, затем – вернуться. Впрочем, Васильев и раньше жил как минимум на две страны - Россию и Францию, в Париже у него квартира. А в начале марта Васильев написал открытое письмо властям Литвы, где называл спецоперацию России «агрессивной войной» и просил сохранить свою коллекцию костюмчиков в литовском музее.


А что касается ведущих "Давай поженимся": Розы Сябитовой и Ларисы Гузеевой, то навряд ли они останутся без работы. Да и сами они женщины небедные. И хватка у обеих имеется...


Кстати Ашуров заявил, что (далее цитата): "... эти два популярных шоу станут лишь первыми в долгом списке грядущих отмен на российском ТВ. ...что в настоящий момент уходит первый пул аналогов телепроектов Запада, они слетают с вещания."


Хотя, как сказал продюсер Ашуров: "...эти передачи и так уже теряли свою былую популярность. И на смену им придут другие, отечественные телепродукты".


Вот да, давно пора было метлой вымести эти "суперрейтинговые" дерьмошоу с ТВ. И пора разрабатывать свои телепередачи, которые пользовались бы настоящей популярностью...


Источник:

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Метки: Модный приговор   давай поженимся   санкции   
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83  комментария
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28
Ирина 7 часов назад
*Перекрестилась. А что там про "Дом - хз какой" говорят? Тоже исчезнет или это отечественный продухт?
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7k
ron 4 минуты назад
Апплодирую стоя!
Вынесите еще Малышеву и "Видели видео" )))
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4k
Алекс Таворотов 10 минут назад
народ, подскажите пожалуйста, я что-то не догоняю:
1. какие еще нах санкции на ОРТ? какие к херам западные партнеры, если государство ежегодно на миллиарды датирует этот е.б.учий якобы ГОСУДАРСТВЕННЫЙ канал.
2. т.е. получается что канал не государственный, тогда нафига такие бабки на него тратят?
3. и что опять анекдот про таксиста получается - заплатила и не поехала.
т.е. мы вынуждено смотрели эту блевань на первом, потому что запад приказывал, а теперь они ввели сасанкции и не будут нам засерать эфир?
в целом мне конечно пофиг, первый не смотрю уже лет 17, но вопросы прям распирают.
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−26
00f32322 23 минуты назад
Бэрримор, что это там за ужасный вой на болотах?

HIMARS ! , сэр ...


слава United States of America ! ПУЙ- ЛО КАК ВСЕГДА ХУ/ ЙЛО
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−26
00f32322 24 минуты назад
а вас сёдня в джанкойском районе крыма так рас-пи дарасили что пуй/ ло на сраке волосы все вырвет с шойгу вместе
аэродром цветочками покажется
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2k
Константин Полчаса назад
Эрнста бы еще отменили, может и изменилось бы что. А так, напридумывают такого-же говна, импортозамещенного.
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29k
АнтонПолднев 36 минут назад
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−26
00f32322 39 минут назад
а вас сёдня в джанкойском районе крыма так рас-пи дарасили что пуй/ ло на сраке волосы все вырвет с шойгу вместе ...
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13k
Голос Вселенной 40 минут назад
Не имею телевизора дома вот уже почти 15 лет. Об этих передачах слышал только их названия. Как же хорошо, что мне наср*ть, убрали их, вернули или там на ноль поделили!..
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2k
Leonid 45 минут назад
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6k
Alexander 45 минут назад
оставьте бабкам их передачи )))
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−26
00f32322 47 минут назад
а в залупутинских передачах стоят как петушары и надрачивают как флафферы ...
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−26
00f32322 51 минуту назад
РУССО Х- УЯСОСО ФЮ/ РО ФАШИСТО ! СКРЕПО/ СТНОЕ БЫДЛО !

NASAMS и Stormer в украине ! готовте вашим пилотам героя фюры пут/ лерца посмертно !

AGM-88 HARM тоже в украине ...

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155
Viatcheslav Kouznetsov 52 минуты назад
Как там говорили про пандемию - с мытьем рук разобрались, на очереди поворотники...До поворотников не дошло, но и с токшоу тоже неплохо получилось :)))
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108k
Москвичка 53 минуты назад
Честно говоря, очень -очень-осень рада.
Пусть на телевидении вернут От всей уши, Музыкальный киоск, (то что вела Элеонора Беляева), Здоровье (с Юлией Беляньчиковой), Будильник, В гостях у сказки, Клуб Путешественников. Уберите всех Костиных бл@дей, коими кишит первый канал!!
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−45
маслич 54 минуты назад
наряду с соловьиным пометом, любимые передачи электората
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−26
00f32322 Час назад
Бухал солдат,слеза катилась
Из уцелевших чудом глаз
И на груди его светилась
Медаль за спертый унитаз…

Да , глаз остался- это счастье,
Но вот другая есть беда ??
А где мне взять две ножки с жопой,
Чтоб сесть на спёртый унитаз…

/
Рота орков сдавала в багаж
Айфон, унитаз, трикотаж,
Сундук, ноутбук, автокресло...
А плазма в танк не пролезла.
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10k
кот базилий Час назад
Весь подобный понос давно пора закрыть, до блевоты эти "шоу"
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49k
Олег Час назад
Раз пошла такая пьянка, то и малышеву с малаховым закройте! И шоу деградантов ДНК на НТВ
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40k
Aleksandr Час назад
Надо возвращать аналоги советских передач: "В мире животных", "Очевидное-невероятное", да даже "Играй гармонь"! :)
Телевидение должно давать информацию, а не дебилизировть...
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894
сергей ремизов Час назад
Ссылка youtu.be
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