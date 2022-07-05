Финальная распродажа ИКЕА не заладилась, покупатели постят грустные мемы

Обещанная шведской ИКЕА, перед уходом компании из страны, распродажа, назначенная на 5 июля, как-то сразу пошла криво. Сайт прилёг и отказывается продавать россиянам плюшевую акулу "Блохэй", матрасы и сковородки... Вы товары продаёте? Нет, показываем. Красивое...
5 июля уже в разгаре, а сайт IKEA так и не позволяет россиянам приступить к обещанной онлайн-распродаже: автоответчик на горячей линии сообщает о техническом сбое и предлагает попробовать сделать заказ попозже, а переговорить лично с оператором удастся едва ли. "Ваш номер в очереди 60", — хладнокровно сообщает робот. Когда всё починят — информации нет. Об этом пишет SHOT.
Нет возможности авторизоваться и в учётной записи — сайт выдаёт ошибку. Купить товар тоже нельзя, при попытке добавить изделие в корзину вам сообщат, что "что-то пошло не так, попробуйте ещё раз позже".
В пунктах выдачи тем временем, говорят, всё готово для работы с покупателями. Сотрудники-"бегунки" прошли инструктаж и готовы бегать на склад и выносить заказанный товар, а из-за ожидаемого ажиотажа покупателей поставили перед фактом: либо приезжаете в конкретные дату и время, которые выбрали на сайте, либо заказ аннулируется, деньги возвращаются на карту — и до свидания, ждать никто не будет.
Если сотрудник ИКЕА будет долго копаться, то за полученные неудобства покупатель может расчитывать получить:
— за 5 минут ожидания — "извините";
— за 10 — "извините" и шоколадку;
— за 30 минут — "извините", шоколадку и, возможно, бесплатную доставку (если одобрит старший менеджер).
Некоторые пользователи соцсетей с ночи ждут, когда появится возможность купить заветную плюшевую акулу, и постят грустные мемы, как устали мониторить сайт, пишет Medialeaks.
Впрочем, как сообщает всё тот же SHOT, возможно, смысла в ожидании и нет.
"Ничего не осталось по факту. Забрали всё во время внутренней корпоративной распродажи", - сообщил изданию сотрудник магазина:
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АНТИФИШКИ
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- Это проавда, что при коммунизме можно будет заказать товары по телефону?
Ответ:
- Правда, но выдавать их будут по телевизиру.
(старый антисоветский анекдот)
Например: "Со следующей ЗП - два стулчика." Вроде надо, но можно и потерпеть.
А теперь - хрен вам, а не планы.
Интересные решения по организации кухни и атрибутика.
Но в остальном просто было удобно, что практически все в одном месте
Что с людьми.
Но что от моего мнения изменится? ИКЕА не вернется. Да и покупать у перекусов не буду. Найду другой магазин, вроде нечто подобное ещё осталось.