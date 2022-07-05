Финальная распродажа ИКЕА не заладилась, покупатели постят грустные мемы

5 июля уже в разгаре, а сайт IKEA так и не позволяет россиянам приступить к обещанной онлайн-распродаже: автоответчик на горячей линии сообщает о техническом сбое и предлагает попробовать сделать заказ попозже, а переговорить лично с оператором удастся едва ли. "Ваш номер в очереди 60", — хладнокровно сообщает робот. Когда всё починят — информации нет. Об этом пишет SHOT.

Нет возможности авторизоваться и в учётной записи — сайт выдаёт ошибку. Купить товар тоже нельзя, при попытке добавить изделие в корзину вам сообщат, что "что-то пошло не так, попробуйте ещё раз позже".

В пунктах выдачи тем временем, говорят, всё готово для работы с покупателями. Сотрудники-"бегунки" прошли инструктаж и готовы бегать на склад и выносить заказанный товар, а из-за ожидаемого ажиотажа покупателей поставили перед фактом: либо приезжаете в конкретные дату и время, которые выбрали на сайте, либо заказ аннулируется, деньги возвращаются на карту — и до свидания, ждать никто не будет.

Если сотрудник ИКЕА будет долго копаться, то за полученные неудобства покупатель может расчитывать получить:

— за 5 минут ожидания — "извините";

— за 10 — "извините" и шоколадку;

— за 30 минут — "извините", шоколадку и, возможно, бесплатную доставку (если одобрит старший менеджер).

Некоторые пользователи соцсетей с ночи ждут, когда появится возможность купить заветную плюшевую акулу, и постят грустные мемы, как устали мониторить сайт, пишет Medialeaks.