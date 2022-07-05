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Финальная распродажа ИКЕА не заладилась, покупатели постят грустные мемы

Финальная распродажа ИКЕА не заладилась, покупатели постят грустные мемы

Автор:
05 июля 2022 13:08
Сообщество : Жить в России
Метки: ikea   Блохэй   последняя   распродажа   санкции   товары для дома   
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Обещанная шведской ИКЕА, перед уходом компании из страны, распродажа, назначенная на 5 июля, как-то сразу пошла криво. Сайт прилёг и отказывается продавать россиянам плюшевую акулу "Блохэй", матрасы и сковородки... Вы товары продаёте? Нет, показываем. Красивое...

5 июля уже в разгаре, а сайт IKEA так и не позволяет россиянам приступить к обещанной онлайн-распродаже: автоответчик на горячей линии сообщает о техническом сбое и предлагает попробовать сделать заказ попозже, а переговорить лично с оператором удастся едва ли. "Ваш номер в очереди 60", — хладнокровно сообщает робот. Когда всё починят — информации нет. Об этом пишет SHOT.

Нет возможности авторизоваться и в учётной записи — сайт выдаёт ошибку. Купить товар тоже нельзя, при попытке добавить изделие в корзину вам сообщат, что "что-то пошло не так, попробуйте ещё раз позже".

В пунктах выдачи тем временем, говорят, всё готово для работы с покупателями. Сотрудники-"бегунки" прошли инструктаж и готовы бегать на склад и выносить заказанный товар, а из-за ожидаемого ажиотажа покупателей поставили перед фактом: либо приезжаете в конкретные дату и время, которые выбрали на сайте, либо заказ аннулируется, деньги возвращаются на карту — и до свидания, ждать никто не будет.

Если сотрудник ИКЕА будет долго копаться, то за полученные неудобства покупатель может расчитывать получить:

— за 5 минут ожидания — "извините";

— за 10 — "извините" и шоколадку;

— за 30 минут — "извините", шоколадку и, возможно, бесплатную доставку (если одобрит старший менеджер).

Некоторые пользователи соцсетей с ночи ждут, когда появится возможность купить заветную плюшевую акулу, и постят грустные мемы, как устали мониторить сайт, пишет Medialeaks.

Впрочем, как сообщает всё тот же SHOT, возможно, смысла в ожидании и нет.

"Ничего не осталось по факту. Забрали всё во время внутренней корпоративной распродажи", - сообщил изданию сотрудник магазина:

Источник:

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Метки: ikea   Блохэй   последняя   распродажа   санкции   товары для дома   
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28  комментариев
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967
Faithless 2 часа назад
Людям резко понадобились ланчбоксы, шторы и тумбочки? Так резко, что аж кушать стало невмоготу? Выглядит это все как обычная рекламная акция.
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5k
slesarnick 4 минуты назад
Эхх, фрикаделечки с грушевым пуншем....
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31k
Notan Blaine Час назад
Дважды был в этом магазине, лабиринт из мебели. Но е
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1k
DDM Час назад
Мне срочно понадобилась сова. Такая, на руку надевается. Или натягивается на карманный глобус. Ребёнок потерял, очень хочёт чтобы вернулась. А тебе пишут: "Что-то пошло не так. Попробуйте другой магазин, другой адрес или другую страну."
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39k
Игорь Час назад
Ворос армянскому радио:
- Это проавда, что при коммунизме можно будет заказать товары по телефону?
Ответ:
- Правда, но выдавать их будут по телевизиру.
(старый антисоветский анекдот)
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2k
GROMOZEKA 2 часа назад
Перекупы обвалили сайт
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5k
kleyman 2 часа назад
А что всем так сразу в один момент понадобилась куча барахла? Все равно ведь не по рубль продают. Не понимаю, жили спокойно без всякого хлама, а тут прям обосраться, но купить.
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6k
Алексей 2 часа назад
Мебель из икеи всегда ассоциировалась с каким-то барахлом из деревни, которое дед на коленке сколотил чтобы у крыльца сидеть. Эдакий мебельный фикс-прайс. Короче фиг бы с ней, у нас полно своих производителей которые на заказ качественнее сделают и дешевле, чем в этом дспшном рае.
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968
Шурман 2 часа назад
Похоже Икея пользуется популярностью только в России или Прибалтике , у себя я лучше мебель у местных куплю и выйдет она порядок выше и качественней .
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Мне самому нравилась ИКЕА, куча всякого барахла в одном месте. Но ушла и ушла. Нет интернет магазинов с аналогичными товарами?
Что с людьми.
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