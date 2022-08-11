Природные знамения: знаки, сигнализирующие о приближении чего-то нехорошего

Всё из-за того, что зачастую бедствия начинаются неожиданно. Однако иногда природа оставляет знаки, сигнализирующие о приближении чего-то нехорошего, которые важно уметь видеть и распознавать.

В последнее время преимущественно на американском континенте заметили явление, при котором небо окрашивается в зелёный цвет. Происходит это на закате, однако связано не только с тем, что жёлтый оттенок солнца смешивается с синим небом, но с приближением серьёзного шторма. Кроме того, такой окрас предвещает торнадо.