Природные знамения: знаки, сигнализирующие о приближении чего-то нехорошего

Каким бы технологически развитым не было человечество, оно не способно победить природу, регулярно доказывающую через различные катаклизмы, что по-прежнему остаётся неприрученной.
Всё из-за того, что зачастую бедствия начинаются неожиданно. Однако иногда природа оставляет знаки, сигнализирующие о приближении чего-то нехорошего, которые важно уметь видеть и распознавать.
В последнее время преимущественно на американском континенте заметили явление, при котором небо окрашивается в зелёный цвет. Происходит это на закате, однако связано не только с тем, что жёлтый оттенок солнца смешивается с синим небом, но с приближением серьёзного шторма. Кроме того, такой окрас предвещает торнадо.
Нехорошим знаком являются и квадратные волны на воде, возникающие в результате смешивания двух течений. Это сулит неприятности как кораблям в плане навигации, так и отдыхающим, которых в любой момент унести далеко от берега.
К слову, унести человека в открытое море или даже утопить на месте может и отбойное течение, о котором сигнализирует прерванные волны и странный оттенок воды. Стоит знать, что подобное явление может проявиться в самых неожиданных местах.
Не будет далеко отходить от водной стихии. Не секрет, что отлив в полнолуние или новолуние – это нормально. Однако если это происходит неожиданно, да ещё и в нестандартном месте, стоит уйти подальше и взобраться на возвышенность, поскольку это означает приближение цунами.
В общем-то, о нём может сигнализировать звук ревущей воды, что вполне логично.
И снова о большом шторме. Предвещать его может и ореол вокруг солнца или луны, который формируется из облака, состоящего из замерзших льдинок в атмосфере. Несмотря на то, что это явление происходит весьма редко, взять на заметку его стоит.
Перейдём к животным. Если домашние животные и даже тараканы без видимой причины стремятся покинуть помещение, вероятно, в ближайшее время ожидается землетрясение. Так что стоит обращать внимание на такое их качество, как повышенная чувствительность к подобным знакам.
Если же вы видите, как в вашем направлении бегут дикие животные, лучше бежать в том же направлении. Уж слишком часто это означает, что лесной пожар стремительно движется в вашу сторону.
Видя за окном ярко-красный рассвет, многие, вероятно, ожидают хорошую погоду, но только не моряки. Ведь для большинства из них это означает, что на водной глади будет шторм.
Наверняка каждый рыбак знает, что крепкий лёд должен иметь голубоватый оттенок или быть полупрозрачным. Ведь, если ледяной покров будет серым или белым, это будет означать, что он не установился, и выходить на него небезопасно.
На следующий знак стоит обращать внимание горным регионам. Речь идёт о трещинах на снегу, похожим на наст, поскольку они сигнализируют о вероятном сходе лавины.
Если на крепком здании вы заметили образование трещины, а вода в колодце помутнела, стоит задуматься о своей безопасности, ведь этот сигнал природы означает, что приближается обвал грунта в подземную пустоту. Последствия этого, как нетрудно догадаться, могут быть катастрофическими.
К слову, об обвале или оползне сигнализируют и изогнутые или закрученные деревья, поскольку такое положение стволов сигнализирует о неустойчивости почвы. Стоит отметить, что произойти это бедствие может через месяц или даже несколько лет, однако понимать: развитие событий может произойти в любой момент.
В Сети можно найти немало забавных фотографий, где люди веселятся со вставших дыбом волос. Правда, смешного в этом мало, ведь часто происходит это в грозу перед тем, как разразится молния. Так что, если у вас поднялись волосы, высока вероятно, что вы станете мишенью для её удара. Важно помнить, что от пренебрежения этим знаком ежегодно погибает немало людей.
А какие сигналы природы, известные вам, вероятно, сулят приближение чего-то недоброго?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Отбойное течение, как понятие, существует. Однако даже моряки (коим является большинство моих родных) с этим могут поспорить.
Дело в том, что уносить курортника от берега может как подземная река типа "сенотэ" в Мексике, так и специфический набор валунов и утесов. Никто не просветил нас в детали вопроса, ни одна курортная зона не имеет предупреждающих знаков о наличии месторасположения этой зоны, но они, конечно, есть.
Я знал с младых ногтей про этот феномен. Мой батя рассказал мне раз, как чуть не утоп, попав в такую ситуацию. Просто не вернуться на берег, как не греби.
Я сам попадал в такую волну трижды - дважды с женой. Когда были помоложе, мы любили уходить с масками, трубками и ластами вдоль берега на час-полтора.
Нас больше всего интересовала флора и фауна под нами, но если мы видели красивый дикий пляж, то можно было бы и выйти посидеть. Не то, чтобы передохнуть: современные маски и трубки в соленой воде не заставляют перенагружаться.
Короче, как вы поняли, мы встретили ту самую волну. Не выбраться. потому и пляж пустой.
Вариант спасения только один - уходить на глубину, метров двадцать от берега, и пропилить метров 25 вдоль берега, лучше в сторону, с которой пришли.
К слову, тоже относится к прибою. Слово "прибой" даже звучит агрессивно. А если оказаться в месте, где тебя буквально закидывает на скалы, нужно с "заныром" выходить на дистанцию и хилять оттуда. ;))