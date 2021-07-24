Люди явно не ожидали таких подлянок от природы!

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Люди называют себя царями природы и повелителями стихий - но иногда стихии, видимо,устав от подобного бахвальства, показывают человеку, кто на планете хозяин. Причем происходит это чаще всего именно в тот момент, когда никакой подлянки от них не ожидаешь.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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