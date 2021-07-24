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Люди явно не ожидали таких подлянок от природы!

Люди явно не ожидали таких подлянок от природы! (31 фото)

Автор:
24 июля 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: истории   истории в фотографиях   катаклизмы   мощь стихии   не ждали   неожиданно   природа   стихии   
505
31
Люди называют себя царями природы и повелителями стихий - но иногда стихии, видимо,устав от подобного бахвальства, показывают человеку, кто на планете хозяин. Причем происходит это чаще всего именно в тот момент, когда никакой подлянки от них не ожидаешь.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: истории   истории в фотографиях   катаклизмы   мощь стихии   не ждали   неожиданно   природа   стихии   
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2  комментария
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8k
Andrei 18 минут назад
Царём природы, это ладно бывает. Но вот повелителями стихий люди себя никогда не называли (психически адекватные). Именно для этого и придумали богов.
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6k
Trenzel2003 15 минут назад
С мостом похоже фейк. Где дорога?
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