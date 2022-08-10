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Притворившийся следователем мошенник позвонил настоящему сотруднику МВД

Притворившийся следователем мошенник позвонил настоящему сотруднику МВД

Автор:
10 августа 2022 15:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: интересное   лента.ру   мвд   мошейники   новости   полиция   тюменская область   
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В Тюменской области телефонные мошенники попытались обмануть следователя отдела полиции. Об этом в среду, 10 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, стражу порядка позвонила неизвестная. Женщина призналась в том, что стала виновницей ДТП и попросила денег. После этого она передала трубку своему подельнику, который представился следователем. Лжеправоохранитель предложил собеседнику за вознаграждение помочь россиянке избежать уголовной ответственности.


Майор юстиции понял, что общается с аферистами, и решил им подыграть, сказав, что отдаст им 300 тысяч рублей. В это же время он связался с коллегами и сообщил им адрес, по которому должна состояться передача денег.


«В назначенное место за деньгами пришла 26-летняя жительница Екатеринбурга, где ее ждали оперативники. Девушку-курьера доставили в отдел полиции №1 Управления МВД России по городу Тюмени», — добавила Ирина Волк.


По факту случившегося было возбуждено дело о покушении на мошенничество. Сейчас сотрудники МВД ищут соучастников фигурантки.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересное   лента.ру   мвд   мошейники   новости   полиция   тюменская область   
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15  комментариев
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12
Галина 6 часов назад
Хорошая история, добрая...
А мне не повезло - я при следователе общалась с мошенниками по громкой связи, так реакция следователя была "ой, а что я могу сделать, у меня санкции прокурора и постановления суда нет!..."И пригласили потом на опрос через 3(!) недели. И снова затихли, ничего не делают.
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39k
Сергей 2 часа назад
Мне тоже однажды позвонил "страшный следователь", но я не стал ему подыгрывать, а спросил знает ли он слово из трёх букв, после чего он самовыпилился.
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7k
Bartello 4 часа назад
Все фигня - поддержите мое пиво.
У моего знакомого папа, на момент происшествия, начальник по-моему убойного отдела по области. Его жене, соответственно матери знакомого, позвонили и от имени сына старательно маскируя голос плохой связью, просили денег откупится от следователя дескать сынок в обезьяннике за какое то, не помню за давностью лет, правонарушение. Со стороны родителей полный адекват - звонки оперативному, который естественно в непонятках оказался и сборы на поиски давать люлей сыну за порочащее родителей поведение. В итоге сына в последнюю секунду перед выходом из дома обнаружили мирно спящим в своей комнате. А следы привели в одну из ИК где и протерялись.
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16k
Booka1a 5 часов назад
эммм... объясните мне, дурачку, а в идеале как схема должна была сработать?
т.е. звонит мне неизвестная женщина и просит 300к, потому что её посадят за ДТП... и я по сценарию сразу бегу в банк за деньгами???
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60k
Александр Ломовицкий 6 часов назад
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
1285



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