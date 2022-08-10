Притворившийся следователем мошенник позвонил настоящему сотруднику МВД

В Тюменской области телефонные мошенники попытались обмануть следователя отдела полиции. Об этом в среду, 10 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, стражу порядка позвонила неизвестная. Женщина призналась в том, что стала виновницей ДТП и попросила денег. После этого она передала трубку своему подельнику, который представился следователем. Лжеправоохранитель предложил собеседнику за вознаграждение помочь россиянке избежать уголовной ответственности.
Майор юстиции понял, что общается с аферистами, и решил им подыграть, сказав, что отдаст им 300 тысяч рублей. В это же время он связался с коллегами и сообщил им адрес, по которому должна состояться передача денег.
«В назначенное место за деньгами пришла 26-летняя жительница Екатеринбурга, где ее ждали оперативники. Девушку-курьера доставили в отдел полиции №1 Управления МВД России по городу Тюмени», — добавила Ирина Волк.
По факту случившегося было возбуждено дело о покушении на мошенничество. Сейчас сотрудники МВД ищут соучастников фигурантки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А мне не повезло - я при следователе общалась с мошенниками по громкой связи, так реакция следователя была "ой, а что я могу сделать, у меня санкции прокурора и постановления суда нет!..."И пригласили потом на опрос через 3(!) недели. И снова затихли, ничего не делают.
У моего знакомого папа, на момент происшествия, начальник по-моему убойного отдела по области. Его жене, соответственно матери знакомого, позвонили и от имени сына старательно маскируя голос плохой связью, просили денег откупится от следователя дескать сынок в обезьяннике за какое то, не помню за давностью лет, правонарушение. Со стороны родителей полный адекват - звонки оперативному, который естественно в непонятках оказался и сборы на поиски давать люлей сыну за порочащее родителей поведение. В итоге сына в последнюю секунду перед выходом из дома обнаружили мирно спящим в своей комнате. А следы привели в одну из ИК где и протерялись.
т.е. звонит мне неизвестная женщина и просит 300к, потому что её посадят за ДТП... и я по сценарию сразу бегу в банк за деньгами???