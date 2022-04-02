FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество Лига книголюбов 318 постов • 279 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Лига книголюбов 
Прячущиеся в словах боги

Прячущиеся в словах боги (6 фото)

Автор:
02 апреля 2022 11:40
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Неделя   бог   миф   название   появление   происхождение   этимология   
607
6

Этимология – поразительное направление в науке, позволяющее по-новому смотреть на привычные и постоянно используемые слова. Так, дни недели на английском – это не просто названия, а отсылка к седой мистической древности.

В них зашифрованы имена могущественных божеств, которым древние германские племена поклонялись во времена язычества.


×
×

Тюр – это бог справедливости, часто упоминаемый в скандинавских сагах. Возможные варианты написания и произношения – Тир и Тиу. А на староанглийском это Tiw, то есть Tuesday (вторник) – день, посвященный Тиу.


Еще один могущественный бог, которому посвящено немало внимания в скандинавском фольклоре – это Один, он же Водан. И его день, соответственно, это Wednesday (среда) или Wōdnesdæg, как называли его древние англы.


А тот самый непобедимый могучий Тор с волшебным молотом был бы очень горд и польщён, узнай, что ему тоже посвящён отдельный день – четверг. Тор у англов Thur, а день, соответственно, четверг (Thursday).


И на сцену выходит дама – супруга самого Одина и самая главная богиня Фригг. Ей, соответственно, посвящена пятница (Frīgedæg – Friday).


А теперь небольшое отступление от основной темы. Сатурн – римский бог. Но в заимствовании нет ничего удивительного, ведь германцы соседствовали с римлянами и немало у них по-соседски заимствовали. И отсылка к Сатурну в названии дня недели (Saturday) легко угадывается.

Ну и воскресенье и понедельник посвящены светилам – дневному и ночному соответственно (Sun и Moon – солнце и луна). Что, в общем-то, логично, поскольку в них определенно присутствует божественное начало.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Лига книголюбов"
Метки: Неделя   бог   миф   название   появление   происхождение   этимология   
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

24149



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Вы мерзкие твари!": телеведущий "Матч ТВ" пожелал в прямом эфире полякам провала на ЧМ-2022
1
137
"Вы мерзкие твари!": телеведущий "Матч ТВ" пожелал в прямом эфире полякам провала на...
Час Икс всё ближе: ситуация о газе за рубли в мемах
1
282
Час Икс всё ближе: ситуация о газе за рубли в мемах
Набирающие популярность в сообществах
Драка, которая привела к свадьбе: как писатели братья Вайнеры девушек покоряли
0
1
Драка, которая привела к свадьбе: как писатели братья Вайнеры девушек покоряли
Когда таксидермистам становится скучно, другим становится жутко
0
15
Когда таксидермистам становится скучно, другим становится жутко
Рогозин высмеял новость об отъезде Малышевой в США
Рогозин высмеял новость об отъезде Малышевой в США
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!
0
0

Лучшие демотиваторы
Тоже так хочу
0
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#прикол#аварии#СССР#подборка#автомобили#вещи#США#удивительное рядом
#фото#животные#интересное#дтп#люди#в мире#забавно#кино#шоу бизнес#мир
#факты#картинки#история#Приколы#авто аварии#Ynews#природа#новости#автомир#работа

На что жалуетесь?

Вернуться