Прячущиеся в словах боги

А теперь небольшое отступление от основной темы. Сатурн – римский бог. Но в заимствовании нет ничего удивительного, ведь германцы соседствовали с римлянами и немало у них по-соседски заимствовали. И отсылка к Сатурну в названии дня недели (Saturday) легко угадывается.

Ну и воскресенье и понедельник посвящены светилам – дневному и ночному соответственно (Sun и Moon – солнце и луна). Что, в общем-то, логично, поскольку в них определенно присутствует божественное начало.