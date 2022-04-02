Прячущиеся в словах боги

Этимология – поразительное направление в науке, позволяющее по-новому смотреть на привычные и постоянно используемые слова. Так, дни недели на английском – это не просто названия, а отсылка к седой мистической древности.
В них зашифрованы имена могущественных божеств, которым древние германские племена поклонялись во времена язычества.
Тюр – это бог справедливости, часто упоминаемый в скандинавских сагах. Возможные варианты написания и произношения – Тир и Тиу. А на староанглийском это Tiw, то есть Tuesday (вторник) – день, посвященный Тиу.
Еще один могущественный бог, которому посвящено немало внимания в скандинавском фольклоре – это Один, он же Водан. И его день, соответственно, это Wednesday (среда) или Wōdnesdæg, как называли его древние англы.
А тот самый непобедимый могучий Тор с волшебным молотом был бы очень горд и польщён, узнай, что ему тоже посвящён отдельный день – четверг. Тор у англов Thur, а день, соответственно, четверг (Thursday).
И на сцену выходит дама – супруга самого Одина и самая главная богиня Фригг. Ей, соответственно, посвящена пятница (Frīgedæg – Friday).
А теперь небольшое отступление от основной темы. Сатурн – римский бог. Но в заимствовании нет ничего удивительного, ведь германцы соседствовали с римлянами и немало у них по-соседски заимствовали. И отсылка к Сатурну в названии дня недели (Saturday) легко угадывается.
Ну и воскресенье и понедельник посвящены светилам – дневному и ночному соответственно (Sun и Moon – солнце и луна). Что, в общем-то, логично, поскольку в них определенно присутствует божественное начало.
Источник:
АНТИФИШКИ
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